Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами

В боях з російськими окупантами загинув воїн 24 ОМБр імені Короля Данила Олександр Моїсеєнко.

Про це у Facebook повідомила його дружина Віра, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що Олександр загинув 7 травня. Про місце та дату поховання буде повідомлено пізніше.

Також читайте: Воїнів 91-го ОПОЗ Андрія та Олександра Козирків, які загинули в бою з російськими окупантами, поховали на Сумщині. ФОТОрепортаж