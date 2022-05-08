Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами
В боях з російськими окупантами загинув воїн 24 ОМБр імені Короля Данила Олександр Моїсеєнко.
Про це у Facebook повідомила його дружина Віра, інформує Цензор.НЕТ.
Відомо, що Олександр загинув 7 травня. Про місце та дату поховання буде повідомлено пізніше.
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