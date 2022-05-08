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Новини Війна
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Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами

В боях з російськими окупантами загинув воїн 24 ОМБр імені Короля Данила Олександр Моїсеєнко.

Про це у Facebook повідомила його дружина Віра, інформує Цензор.НЕТ.

Відомо, що Олександр загинув 7 травня. Про місце та дату поховання буде повідомлено пізніше.

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Воїн 24 ОМБр Олександр Моїсеєнко загинув в боях з російськими окупантами 01

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втрати (4447) 24 омб імені князя Данила Галицького (260)


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