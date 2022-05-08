Воїнів 91-го ОПОЗ Андрія та Олександра Козирків, які загинули в бою з російськими окупантами, поховали на Сумщині. ФОТОрепортаж

Два брати, воїни 91-го окремого Охтирського полку оперативного забезпечення Андрій та Олександр Козирка загинули в бою з російськими окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Козирка Олександр та Козирка Андрій два брати, два воїни, два сини, два батька! Тепер хлопці спочивають дома... Вони були хоробрими воїнами, вони віддали найцінніше, захищаючи рідну землю - своє життя... Не заховалися, не злякалися, а мужньо і відважно боролися до останнього подиху... Не пробачимо ніколи! Ми помстимося за Вас наші побратими!" - йдеться в повідомленні військової частини.

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