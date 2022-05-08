Онуфрий призвал Путина выпустить из города защитников Мариуполя
Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский Онуфрий обратился к Путину по поводу ситуации в Мариуполе.
Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте УПЦ МП.
В тексте заявления отмечается: "Господин Президент! В эти пасхальные дни, когда праздник торжества жизни над смертью дополняется Днем Победы над нацизмом, обращаюсь к Вам в связи с ситуацией вокруг города Мариуполя.
Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне почувствовали, что такоя жизнь в отрыве от большой земли, под непрерывными бомбардировками, без пищи, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной Войне и когда посещаете Пискаревское кладбище – место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников.
В таком же положении находятся жители Мариуполя и его защитники. Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем желающим покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможное проявление гуманизма. Нам известно, что Россия неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации попавших в окружение комбатантов.
В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран. Многие страны считают честью взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во имя Воскресшего Христа".
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Про блокаду Маріуполя
Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії.
Політики відзначають невеликі перемоги - евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.
Лише "азовці" вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів - це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії.
Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 - це 10% їхніх втрат (загальних за час війни - Ред.).
Далі навіть читати не став.
Поставте себе подумки на місце кацапні. Які б аргументи ви прийняли, щоб просто взяти і випустити дві тищі ворожих вояків, які два місяця "в хвост і гріву" мали вашу армію, а тепер приречені на смерть?
а всю козлячую агентуру отправить в фильтрационные лагеря и обменивать на наших.
"ОтОйди Отец Онуфрий"...і далі по тексту))
І зєльку нах.... в придачу ...