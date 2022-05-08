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Новости Агрессия России против Украины Война
16 022 46

Онуфрий призвал Путина выпустить из города защитников Мариуполя

онуфрій

Предстоятель Украинской православной церкви, митрополит Киевский Онуфрий обратился к Путину по поводу ситуации в Мариуполе.

Как информирует Цензор.НЕТ, текст заявления размещен на официальном сайте УПЦ МП.

В тексте заявления отмечается: "Господин Президент! В эти пасхальные дни, когда праздник торжества жизни над смертью дополняется Днем Победы над нацизмом, обращаюсь к Вам в связи с ситуацией вокруг города Мариуполя.

Тяжелое положение, в котором оказались жители и защитники Мариуполя, побуждает меня просить Вас как человека, семья которого пережила блокаду Ленинграда, а старший брат Виктор погиб в 1942 году. Ваши родные вполне почувствовали, что такоя жизнь в отрыве от большой земли, под непрерывными бомбардировками, без пищи, воды и медикаментов, когда смерть может наступить в любой момент от удара сверхмощного оружия, голода или отсутствия медицинской помощи. Вы вспоминаете об этом, когда говорите о Великой Отечественной Войне и когда посещаете Пискаревское кладбище – место массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и его защитников.

В таком же положении находятся жители Мариуполя и его защитники. Мой пастырский долг просить Вас о предоставлении возможности всем желающим покинуть город Мариуполь – и гражданским лицам, и военным. Во все времена в разных войнах противоборствующие стороны находили возможное проявление гуманизма. Нам известно, что Россия неоднократно в Сирии выступала посредником при эвакуации попавших в окружение комбатантов.

В связи с этим, надеемся, что Вы по-христиански согласитесь на процедуру Extraction для украинского гарнизона в Мариуполе, и дадите возможность находящимся в окружении гражданским лицам, полицейским, пограничникам и военным выйти на контролируемую Украиной территорию или на территорию третьих стран. Многие страны считают честью взять посредничество в этой операции. Прошу Вас выбрать любую из них во имя Воскресшего Христа".

Читайте также: Число жертв оккупантов в Мариуполе может быть намного больше 20 тыс., - Денисова

Мариуполь (5724) путин владимир (31564) УПЦ МП (1566) Онуфрий (84)


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Топ комментарии
+57
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08.05.2022 20:09 Ответить
+43
Ця путінська волохата наволоч, яка не підняла свій сталінський зад, коли вшановували загиблих захисників України, зараз лицемірно просить свого хазяїна про милосердя..Тобі, кагебешна мразь березовський, як і твому плешивому фюреру, вічне прокляття і горіти в пелі.."Шановний пане Президент", *****..Гидота сергіанська
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08.05.2022 20:16 Ответить
+25
Їбануті попи. Нафуй з Лаври!
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08.05.2022 20:13 Ответить
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08.05.2022 20:09 Ответить
Земля бетоном/скловатою
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08.05.2022 20:15 Ответить
Кацапы уже успели напи#деть с три короба,как обычно,а тут неувязочка😆
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08.05.2022 20:30 Ответить
Ну чому зразу "к сожалєнію"? Якщо кацапам глянути на цю подію з іншої сторони, то виявиться що навпаки - "к большой радості!!!" 😊 Закликаю кацапів ширше дивитись на світ!
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08.05.2022 20:51 Ответить
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
https://espreso.tv/vlada-rokami-zavazhala-nam-gotuvatisya-do-oboroni-ukraini-ta-do-oboroni-mariupolya-ofitser-shtabu-zakhisnikiv-azovstali
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08.05.2022 20:10 Ответить
Розстріляють, як в Іловайську...
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08.05.2022 20:10 Ответить
і вони це знають прекрасно, вони там б'ються до кінця, якщо особисто хтось з президентів не приїде для *extraction* це буде СТРАТА!
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08.05.2022 20:12 Ответить
Переобулся в прыжке:
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08.05.2022 20:12 Ответить
ты как челобитнную сцарю подаёшь, смерд!?
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08.05.2022 20:13 Ответить
Їбануті попи. Нафуй з Лаври!
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08.05.2022 20:13 Ответить
Ця путінська волохата наволоч, яка не підняла свій сталінський зад, коли вшановували загиблих захисників України, зараз лицемірно просить свого хазяїна про милосердя..Тобі, кагебешна мразь березовський, як і твому плешивому фюреру, вічне прокляття і горіти в пелі.."Шановний пане Президент", *****..Гидота сергіанська
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08.05.2022 20:16 Ответить
Стопудов пастка для наших Героїв. Це ж нелюди.
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08.05.2022 20:16 Ответить
Онуфрію пора пр йняти справжній постриг і для відкуптення своєї власної провини і провини всієї секти, якою він керує в Україні піти копати окопи у Запорізькій області.
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08.05.2022 20:17 Ответить
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Про блокаду Маріуполя
Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії.
Політики відзначають невеликі перемоги - евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.
Лише "азовці" вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів - це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії.
Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 - це 10% їхніх втрат (загальних за час війни - Ред.).
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08.05.2022 20:17 Ответить
ПОЯСНИТЬ ***** ЧТО ЕСЛИ ГЕРОЕВ АЗОВА НЕ ВЫПУСТЯТ ТО МАСКОВСКИЙ ПАТРИОРХАТ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН И ВЫШВЫРНУТ С УКРАИНЫ
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08.05.2022 20:18 Ответить
не вишвирнут, а буде розіп'ят на Майдані в прямому ефірі!
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08.05.2022 20:21 Ответить
Батюшка. При всій повазі. Ви до кого звертаетесь?
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08.05.2022 20:20 Ответить
в очко, в очко попу загляни - там мир увидишь...
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08.05.2022 20:22 Ответить
Ще один одумався?Як добкін?Гниди
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08.05.2022 20:25 Ответить
Онуфрій такий покидьок як і всі агенти ФСБ.
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08.05.2022 20:29 Ответить
Окстись Онуфрий,или как там тебя... Гундяй не одобрит такое самоуправство.
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08.05.2022 20:33 Ответить
І «двоєчку» йому кадилом- спочатку проміж ріг, потім проміж лаптєй… ну а потім харакірі акапелло…
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08.05.2022 20:35 Ответить
онуфрій фашистський покидьок який привів війну в украіну і дивно чому він не 3аарештований
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08.05.2022 20:38 Ответить
лейтенант Баканов любить його і мабуть, любить його проповіді.
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08.05.2022 21:26 Ответить
проповеди Онуфрия любит и Порошенко . он прихожанин МПЦ.
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09.05.2022 00:29 Ответить
Проснулась буковинська православна-фсбшна курва!
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08.05.2022 20:39 Ответить
Путіну насрати на любі мольби, бо він вже готує собі катафельок і тому хоче максимально більше людей забрати з собою....
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08.05.2022 20:40 Ответить
Крокодильи слезы.
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08.05.2022 20:44 Ответить
УПЦ МП - это не Церковь, а секта прислужников расистского Сатаната., это РПЦ. РПЦ - совершенно не легитимна , с историей позора и злых дел. Их место на помойке. Скоро там будет путинский орденоносец, поддерживающий убийство украинцев -Онуфрий.
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08.05.2022 20:54 Ответить
А що ж таке? Крашанки не лізуть в горло? Чи треба "делать ноги"?
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08.05.2022 21:04 Ответить
Ця православно-кгбешна **** ще топче святу українську землю? непорядок
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08.05.2022 21:24 Ответить
У тексті заяви зазначається: "Пане Президенте! Джерело:
Далі навіть читати не став.
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08.05.2022 21:24 Ответить
та блін... ну який сенс кацапам випускати великий та досвідчений підрозділ? Тим більше що самим звідти в них вийти шансів небагато.
Поставте себе подумки на місце кацапні. Які б аргументи ви прийняли, щоб просто взяти і випустити дві тищі ворожих вояків, які два місяця "в хвост і гріву" мали вашу армію, а тепер приречені на смерть?
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08.05.2022 21:25 Ответить
Нажаль так. Тим більшерусня показуватиме «денацифікацію» азовцям
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08.05.2022 22:55 Ответить
онухрій нічим не поможе азову, а от собі і своїй секті бонуси заробляє, сучий син
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08.05.2022 21:31 Ответить
давно нужно запретить деятельность этого филиала фсб.
а всю козлячую агентуру отправить в фильтрационные лагеря и обменивать на наших.
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08.05.2022 22:32 Ответить
Краще б перестав в милитвах пригадувати кирила а згадував би Епіфанія.
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08.05.2022 22:44 Ответить
Когда всё так плохо, что в Аде черти поднимает мятеж против Сатаны.
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08.05.2022 22:45 Ответить
Цікаво, а х..ло що відповість?

"ОтОйди Отец Онуфрий"...і далі по тексту))
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08.05.2022 23:09 Ответить
"Отойди, Онуфрий, Отойди. Огромный Отросток Отойми. Ото Оглоблей Огрею..."
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09.05.2022 09:06 Ответить
Оцю паскуду разом з усією УПЦ МП та плюс мертвечука, бойко і купу зрадників з ОПи обміняти на хлопців з Маріуполя ...
І зєльку нах.... в придачу ...
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08.05.2022 23:14 Ответить
А чи не пора вже послати цього смердючого кацапського попа всід за рускім караблем?
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08.05.2022 23:21 Ответить
Садист победит священника.
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09.05.2022 01:08 Ответить
А яке право він мав звертатись до свого хвюрера через голову свого начальника гундяєва? Це неподобство
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09.05.2022 01:28 Ответить
Ішов би за сруським кораблем до *****, чи ляпаса додати?
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09.05.2022 05:21 Ответить
Онуфрій - продажна сатанинська паскуда в рясі. А в миру - Орест Березовський западенець.Свій, доморощений, виродок.
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09.05.2022 09:09 Ответить
 
 