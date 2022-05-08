Онуфрій закликав Путіна випустити з міста оборонців Маріуполя
Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський Онуфрій звернувся до Путіна з приводу ситуації в Маріуполі.
Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви розміщений на офіційному сайті УПЦ МП.
У тексті заяви зазначається: "Пане Президенте! У ці великодні дні, коли свято урочистості життя над смертю доповнюється Днем Перемоги над нацизмом, звертаюся до Вас у зв'язку із ситуацією навколо міста Маріуполя.
Тяжке становище, в якому опинилися жителі та захисники Маріуполя, спонукає мене просити Вас як людину, сім'я якої пережила блокаду Ленінграда, а старший брат Віктор загинув у 1942 році. Ваші рідні цілком відчули, що таке життя у відриві від великої землі, під безперервними бомбардуваннями, без їжі, води та медикаментів, коли смерть може наступити будь-якої миті від удару надпотужної зброї, голоду або відсутності медичної допомоги. Ви згадуєте про це, коли говорите про Велику Вітчизняну Війну і коли відвідуєте Піскарівський цвинтар – місце масових поховань мешканців блокадного Ленінграда та його захисників.
У такому ж становищі сьогодні перебувають жителі Маріуполя та його захисники. Мій пастирський обов'язок просити Вас про надання можливості всім, хто цього бажає, покинути місто Маріуполь – і цивільним особам, і військовим. За всіх часів у різних війнах протиборчі сторони знаходили можливий прояв гуманізму. Нам відомо, що Росія неодноразово в Сирії виступала посередником при евакуації комбатантів, які потрапили в оточення.
У зв'язку з цим, сподіваємося, що Ви по-християнськи погодитеся на процедуру Extraction для українського гарнізону в Маріуполі, і дасте можливість громадянським особам, поліцейським, прикордонникам і військовим, які перебувають в оточенні, вийти на контрольовану Україною територію або на територію третіх країн. Багато країн вважають за честь взяти посередництво у цій операції. Прошу Вас вибрати будь-яку з них у Ім'я Воскреслого Христа".
Будь ласка, зачекайте...
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Про блокаду Маріуполя
Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії.
Політики відзначають невеликі перемоги - евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.
Лише "азовці" вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів - це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії.
Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 - це 10% їхніх втрат (загальних за час війни - Ред.).
Далі навіть читати не став.
Поставте себе подумки на місце кацапні. Які б аргументи ви прийняли, щоб просто взяти і випустити дві тищі ворожих вояків, які два місяця "в хвост і гріву" мали вашу армію, а тепер приречені на смерть?
а всю козлячую агентуру отправить в фильтрационные лагеря и обменивать на наших.
"ОтОйди Отец Онуфрий"...і далі по тексту))
І зєльку нах.... в придачу ...