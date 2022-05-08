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Новини Агресія Росії проти України Війна
16 022 46

Онуфрій закликав Путіна випустити з міста оборонців Маріуполя

онуфрій

Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський Онуфрій звернувся до Путіна з приводу ситуації в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ,  текст заяви розміщений на офіційному сайті УПЦ МП.

У тексті заяви зазначається: "Пане Президенте! У ці великодні дні, коли свято урочистості життя над смертю доповнюється Днем Перемоги над нацизмом, звертаюся до Вас у зв'язку із ситуацією навколо міста Маріуполя.

Тяжке становище, в якому опинилися жителі та захисники Маріуполя, спонукає мене просити Вас як людину, сім'я якої пережила блокаду Ленінграда, а старший брат Віктор загинув у 1942 році. Ваші рідні цілком відчули, що таке життя у відриві від великої землі, під безперервними бомбардуваннями, без їжі, води та медикаментів, коли смерть може наступити будь-якої миті від удару надпотужної зброї, голоду або відсутності медичної допомоги. Ви згадуєте про це, коли говорите про Велику Вітчизняну Війну і коли відвідуєте Піскарівський цвинтар – місце масових поховань мешканців блокадного Ленінграда та його захисників.

У такому ж становищі сьогодні перебувають жителі Маріуполя та його захисники. Мій пастирський обов'язок просити Вас про надання можливості всім, хто цього бажає, покинути місто Маріуполь – і цивільним особам, і військовим. За всіх часів у різних війнах протиборчі сторони знаходили можливий прояв гуманізму. Нам відомо, що Росія неодноразово в Сирії виступала посередником при евакуації комбатантів, які потрапили в оточення.

У зв'язку з цим, сподіваємося, що Ви по-християнськи погодитеся на процедуру Extraction для українського гарнізону в Маріуполі, і дасте можливість громадянським особам, поліцейським, прикордонникам і військовим, які перебувають в оточенні, вийти на контрольовану Україною територію або на територію третіх країн. Багато країн вважають за честь взяти посередництво у цій операції. Прошу Вас вибрати будь-яку з них у Ім'я Воскреслого Христа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онуфрій пропонує провести хресну ходу від Оріхова до "Азовсталі" та евакуювати цивільних напередодні Великодня

Автор: 

Маріуполь (3243) путін володимир (24124) УПЦ МП (1213) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+57
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08.05.2022 20:09 Відповісти
+43
Ця путінська волохата наволоч, яка не підняла свій сталінський зад, коли вшановували загиблих захисників України, зараз лицемірно просить свого хазяїна про милосердя..Тобі, кагебешна мразь березовський, як і твому плешивому фюреру, вічне прокляття і горіти в пелі.."Шановний пане Президент", *****..Гидота сергіанська
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08.05.2022 20:16 Відповісти
+25
Їбануті попи. Нафуй з Лаври!
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08.05.2022 20:13 Відповісти
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08.05.2022 20:09 Відповісти
Земля бетоном/скловатою
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08.05.2022 20:15 Відповісти
Кацапы уже успели напи#деть с три короба,как обычно,а тут неувязочка😆
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08.05.2022 20:30 Відповісти
Ну чому зразу "к сожалєнію"? Якщо кацапам глянути на цю подію з іншої сторони, то виявиться що навпаки - "к большой радості!!!" 😊 Закликаю кацапів ширше дивитись на світ!
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08.05.2022 20:51 Відповісти
Влада роками заважала нам готуватися до оборони України та до оборони Маріуполя, - офіцер штабу захисників Азовсталі
https://espreso.tv/vlada-rokami-zavazhala-nam-gotuvatisya-do-oboroni-ukraini-ta-do-oboroni-mariupolya-ofitser-shtabu-zakhisnikiv-azovstali
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08.05.2022 20:10 Відповісти
Розстріляють, як в Іловайську...
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08.05.2022 20:10 Відповісти
і вони це знають прекрасно, вони там б'ються до кінця, якщо особисто хтось з президентів не приїде для *extraction* це буде СТРАТА!
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08.05.2022 20:12 Відповісти
Переобулся в прыжке:
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08.05.2022 20:12 Відповісти
ты как челобитнную сцарю подаёшь, смерд!?
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08.05.2022 20:13 Відповісти
Їбануті попи. Нафуй з Лаври!
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08.05.2022 20:13 Відповісти
Ця путінська волохата наволоч, яка не підняла свій сталінський зад, коли вшановували загиблих захисників України, зараз лицемірно просить свого хазяїна про милосердя..Тобі, кагебешна мразь березовський, як і твому плешивому фюреру, вічне прокляття і горіти в пелі.."Шановний пане Президент", *****..Гидота сергіанська
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08.05.2022 20:16 Відповісти
Стопудов пастка для наших Героїв. Це ж нелюди.
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08.05.2022 20:16 Відповісти
Онуфрію пора пр йняти справжній постриг і для відкуптення своєї власної провини і провини всієї секти, якою він керує в Україні піти копати окопи у Запорізькій області.
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08.05.2022 20:17 Відповісти
Pilot SamolyotОFF @pilotmsv
Про блокаду Маріуполя
Ситуація така, яку раніше ніколи не бачили в історії.
Політики відзначають невеликі перемоги - евакуацію кількох десятків та сотень людей, водночас понад 25 тисяч людей було вбито російською армією.
Лише "азовці" вбили в Маріуполі 2,5 тисячі російських військових та поранили ще 5 тисяч окупантів - це більше ніж 15% військових втрат їхньої армії.
Ми також знищили понад 60 танків і пошкодили ще 30 - це 10% їхніх втрат (загальних за час війни - Ред.).
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08.05.2022 20:17 Відповісти
ПОЯСНИТЬ ***** ЧТО ЕСЛИ ГЕРОЕВ АЗОВА НЕ ВЫПУСТЯТ ТО МАСКОВСКИЙ ПАТРИОРХАТ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН И ВЫШВЫРНУТ С УКРАИНЫ
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08.05.2022 20:18 Відповісти
не вишвирнут, а буде розіп'ят на Майдані в прямому ефірі!
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08.05.2022 20:21 Відповісти
Батюшка. При всій повазі. Ви до кого звертаетесь?
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08.05.2022 20:20 Відповісти
в очко, в очко попу загляни - там мир увидишь...
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08.05.2022 20:22 Відповісти
Ще один одумався?Як добкін?Гниди
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08.05.2022 20:25 Відповісти
Онуфрій такий покидьок як і всі агенти ФСБ.
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08.05.2022 20:29 Відповісти
Окстись Онуфрий,или как там тебя... Гундяй не одобрит такое самоуправство.
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08.05.2022 20:33 Відповісти
І «двоєчку» йому кадилом- спочатку проміж ріг, потім проміж лаптєй… ну а потім харакірі акапелло…
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08.05.2022 20:35 Відповісти
онуфрій фашистський покидьок який привів війну в украіну і дивно чому він не 3аарештований
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08.05.2022 20:38 Відповісти
лейтенант Баканов любить його і мабуть, любить його проповіді.
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08.05.2022 21:26 Відповісти
проповеди Онуфрия любит и Порошенко . он прихожанин МПЦ.
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09.05.2022 00:29 Відповісти
Проснулась буковинська православна-фсбшна курва!
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08.05.2022 20:39 Відповісти
Путіну насрати на любі мольби, бо він вже готує собі катафельок і тому хоче максимально більше людей забрати з собою....
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08.05.2022 20:40 Відповісти
Крокодильи слезы.
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08.05.2022 20:44 Відповісти
УПЦ МП - это не Церковь, а секта прислужников расистского Сатаната., это РПЦ. РПЦ - совершенно не легитимна , с историей позора и злых дел. Их место на помойке. Скоро там будет путинский орденоносец, поддерживающий убийство украинцев -Онуфрий.
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08.05.2022 20:54 Відповісти
А що ж таке? Крашанки не лізуть в горло? Чи треба "делать ноги"?
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08.05.2022 21:04 Відповісти
Ця православно-кгбешна **** ще топче святу українську землю? непорядок
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08.05.2022 21:24 Відповісти
У тексті заяви зазначається: "Пане Президенте! Джерело:
Далі навіть читати не став.
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08.05.2022 21:24 Відповісти
та блін... ну який сенс кацапам випускати великий та досвідчений підрозділ? Тим більше що самим звідти в них вийти шансів небагато.
Поставте себе подумки на місце кацапні. Які б аргументи ви прийняли, щоб просто взяти і випустити дві тищі ворожих вояків, які два місяця "в хвост і гріву" мали вашу армію, а тепер приречені на смерть?
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08.05.2022 21:25 Відповісти
Нажаль так. Тим більшерусня показуватиме «денацифікацію» азовцям
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08.05.2022 22:55 Відповісти
онухрій нічим не поможе азову, а от собі і своїй секті бонуси заробляє, сучий син
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08.05.2022 21:31 Відповісти
давно нужно запретить деятельность этого филиала фсб.
а всю козлячую агентуру отправить в фильтрационные лагеря и обменивать на наших.
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08.05.2022 22:32 Відповісти
Краще б перестав в милитвах пригадувати кирила а згадував би Епіфанія.
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08.05.2022 22:44 Відповісти
Когда всё так плохо, что в Аде черти поднимает мятеж против Сатаны.
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08.05.2022 22:45 Відповісти
Цікаво, а х..ло що відповість?

"ОтОйди Отец Онуфрий"...і далі по тексту))
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08.05.2022 23:09 Відповісти
"Отойди, Онуфрий, Отойди. Огромный Отросток Отойми. Ото Оглоблей Огрею..."
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09.05.2022 09:06 Відповісти
Оцю паскуду разом з усією УПЦ МП та плюс мертвечука, бойко і купу зрадників з ОПи обміняти на хлопців з Маріуполя ...
І зєльку нах.... в придачу ...
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08.05.2022 23:14 Відповісти
А чи не пора вже послати цього смердючого кацапського попа всід за рускім караблем?
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08.05.2022 23:21 Відповісти
Садист победит священника.
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09.05.2022 01:08 Відповісти
А яке право він мав звертатись до свого хвюрера через голову свого начальника гундяєва? Це неподобство
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09.05.2022 01:28 Відповісти
Ішов би за сруським кораблем до *****, чи ляпаса додати?
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09.05.2022 05:21 Відповісти
Онуфрій - продажна сатанинська паскуда в рясі. А в миру - Орест Березовський западенець.Свій, доморощений, виродок.
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09.05.2022 09:09 Відповісти
 
 