Онуфрій закликав Путіна випустити з міста оборонців Маріуполя

Предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський Онуфрій звернувся до Путіна з приводу ситуації в Маріуполі.

Як інформує Цензор.НЕТ, текст заяви розміщений на офіційному сайті УПЦ МП.

У тексті заяви зазначається: "Пане Президенте! У ці великодні дні, коли свято урочистості життя над смертю доповнюється Днем Перемоги над нацизмом, звертаюся до Вас у зв'язку із ситуацією навколо міста Маріуполя.

Тяжке становище, в якому опинилися жителі та захисники Маріуполя, спонукає мене просити Вас як людину, сім'я якої пережила блокаду Ленінграда, а старший брат Віктор загинув у 1942 році. Ваші рідні цілком відчули, що таке життя у відриві від великої землі, під безперервними бомбардуваннями, без їжі, води та медикаментів, коли смерть може наступити будь-якої миті від удару надпотужної зброї, голоду або відсутності медичної допомоги. Ви згадуєте про це, коли говорите про Велику Вітчизняну Війну і коли відвідуєте Піскарівський цвинтар – місце масових поховань мешканців блокадного Ленінграда та його захисників.

У такому ж становищі сьогодні перебувають жителі Маріуполя та його захисники. Мій пастирський обов'язок просити Вас про надання можливості всім, хто цього бажає, покинути місто Маріуполь – і цивільним особам, і військовим. За всіх часів у різних війнах протиборчі сторони знаходили можливий прояв гуманізму. Нам відомо, що Росія неодноразово в Сирії виступала посередником при евакуації комбатантів, які потрапили в оточення.

У зв'язку з цим, сподіваємося, що Ви по-християнськи погодитеся на процедуру Extraction для українського гарнізону в Маріуполі, і дасте можливість громадянським особам, поліцейським, прикордонникам і військовим, які перебувають в оточенні, вийти на контрольовану Україною територію або на територію третіх країн. Багато країн вважають за честь взяти посередництво у цій операції. Прошу Вас вибрати будь-яку з них у Ім'я Воскреслого Христа".

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