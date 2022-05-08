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Новости Война
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Число жертв оккупантов в Мариуполе может быть намного больше 20 тыс., - Денисова

маріуполь

Рашисты в течение нескольких дней ведут работы на месте мариупольского драмтеатра, который они бомбили. Туда уже подогнали тяжелую строительную технику. Из-под обломков театра вывозят тела погибших.

Об этом в Telegram сообщила обмудсмен Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

Под каждым разобранным зданием обнаруживают десятки трупов мирных жителей. Поэтому есть вполне обоснованные подозрения, что официальные цифры человеческих потерь по Мариуполю будут гораздо больше 20 тысяч. Мэрия города имеет свидетельство мужчины, которому пришлось выполнять эту страшную работу. Он рассказал, что у многих мариупольцев от увиденного начались нервные срывы", - говорится в сообщении.

По словам Денисовой, российские захватчики не позволяют хоронить людей, которые поглибли в собственных жилищах. Следовательно, на дверях их жилья оставляют надписи, на которых указывают не дату смерти, а обнаружение трупа. Они ждут очереди на похороны прямо в квартирах или домах.

"В сети появились спутниковые снимки от Maxar Technologies. Они свидетельствуют о том, что оккупанты в течение нескольких дней ведут работы на месте  драмтеатра, который они бомбили. Туда уже подогнали тяжелую строительную технику. Из-под обломков театра вывозят тела погибших. Их планируют закопать в 300-метровой траншее в Мангуше.

Действия России в Мариуполе являются актом геноцида украинского народа в соответствии со статьей 6 Римского устава международного уголовного суда", - подчеркнула омбудсмен.

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Денисова Людмила (996) Мариуполь (5724) Азовсталь (379)


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А причини будуть названі?
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08.05.2022 17:03 Ответить
Давайте говорити правду: завдяки довпойопу преZEденту, який три місяця годував країну казками, що нє будєт вайни, єто америнци нагнєтают істєрію, і сталася трагедія Маріуполя, Бучі, ірпеня, Харкова та ін міст. Це ще раз доводить тезу, що клоун у кріслі презедента - трагедія країни
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08.05.2022 17:06 Ответить
РАШИЗМ =ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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08.05.2022 17:14 Ответить
 
 