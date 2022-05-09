Потери оккупантов превышают показатели комплектования, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты не успевают компенсировать потери в своих рядах.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", - отметили в Генштабе.
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Песнь о Кожугетовиче
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По еПлу.
«Кожугет» по-русски значит «мудоЙОб»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на Буй дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
НаеПнулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по Кую ЙОбнул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор Куйня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит...
«Безсмертний полк» закінчився, можна і відпочити.
"Своих не бросаем..."
ваші рештки в целофанові мішки 😠