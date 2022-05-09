Потери оккупантов превышают показатели комплектования, - Генштаб ВСУ

Российские оккупанты не успевают компенсировать потери в своих рядах.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Потери противника превышают показатели комплектования, что оказывает значительное влияние на общее морально-психологическое состояние и становится предпосылкой отказа личного состава в дальнейшем участии в боевых действиях против Украины", - отметили в Генштабе.

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