Втрати окупантів перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти не встигають компенсувати втрати в своїх лавах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зазначили в Генштабі.

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