Втрати окупантів перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти не встигають компенсувати втрати в своїх лавах.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зазначили в Генштабі.
Топ коментарі
+16 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар09.05.2022 19:00 Відповісти Посилання
+12 govtva
показати весь коментар09.05.2022 18:57 Відповісти Посилання
+10 Артем Костюк
показати весь коментар09.05.2022 18:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Песнь о Кожугетовиче
Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.
Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По еПлу.
«Кожугет» по-русски значит «мудоЙОб»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.
Это он зимою на Буй дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
НаеПнулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по Кую ЙОбнул топором.
Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор Куйня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит...
«Безсмертний полк» закінчився, можна і відпочити.
"Своих не бросаем..."
ваші рештки в целофанові мішки 😠