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Новини Війна
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Втрати окупантів перевищують показники комплектування, - Генштаб ЗСУ

рф,окупанти

Російські окупанти не встигають компенсувати втрати в своїх лавах.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Втрати противника перевищують показники комплектування, що значно впливає на загальний морально-психологічний стан та стає передумовою відмови особового складу у подальшій участі у бойових діях проти України", - зазначили в Генштабі.

Також читайте: Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 09.05.2022

Автор: 

армія рф (17842) Генштаб ЗС (6784) втрати (4449)


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Топ коментарі
+16
В сущности, если считать грубо, без учета подвоза из московии,и рассчитывая 3 раненых на каждого зажмуренного, первоначальная группировка вторжения русни уже практически уничтожена.
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09.05.2022 19:00 Відповісти
+12
Шо бабы рожать не успевают?
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09.05.2022 18:57 Відповісти
+10
це добре
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09.05.2022 18:54 Відповісти
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09.05.2022 18:54 Відповісти
⚡️ Російські окупанти стягують важку артилерію та системи ракетно-залпового вогню до кордону між окупованим Кримом і Херсонщиною. За словами речника Мінборони Олександра Мотузяника, вони готуються до боїв із ЗСУ за Херсонщину.
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09.05.2022 18:57 Відповісти
так херсонщина і так на 90% окупована
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09.05.2022 18:59 Відповісти
Контрнаступление наше не за горами
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09.05.2022 19:08 Відповісти
Шо бабы рожать не успевают?
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09.05.2022 18:57 Відповісти
Скоріше, потенційні рекрути бігають дуже швидко!
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09.05.2022 19:01 Відповісти
Людей народжують дуже мало, переважно кацапів...
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09.05.2022 20:12 Відповісти
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09.05.2022 18:57 Відповісти
С таким министром обороны это не удивительно. Опускаю у Орлуши мат, но оставляю все слова, чтобы не потерять рифму.

Песнь о Кожугетовиче

Там, где ветры злые, летом - минус два,
На краю России спряталась Тува.
Статны, как лезгинцы, чуть умней мордвы
Там - живут тувинцы, жители Тувы.

Прямо на поляне, как войдёшь в тайгу
Проживал крестьянин Кожугет Шойгу
Был он дядька смелый, статен и не глуп,
Белку бил умело. Палкой. По еПлу.
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09.05.2022 18:59 Відповісти
Водку пил с закуской, хмурил низкий лоб.
«Кожугет» по-русски значит «мудоЙОб»
Пояснять не буду. Ясно ведь и так:
Знали все и всюду: Кожугет - мудак.

Это он зимою на Буй дом спалил,
Сам тонул в помоях, трактор утопил,
НаеПнулся с туи, подорвал паром,
Сам себе по Кую ЙОбнул топором.

Шёл он вдоль Тунгуски прям при свете дня,
Знает даже русский: там с тех пор Куйня
Можно обосраться: всё на нём горит,
И всё плачет: братцы, там - метеорит...
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09.05.2022 19:00 Відповісти
В сущности, если считать грубо, без учета подвоза из московии,и рассчитывая 3 раненых на каждого зажмуренного, первоначальная группировка вторжения русни уже практически уничтожена.
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09.05.2022 19:00 Відповісти
ще десь 30 - 40 тис могло залишитися
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09.05.2022 19:10 Відповісти
Это называется - в мясорубку входит больше мяса, чем выходит котлет
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09.05.2022 19:02 Відповісти
А что случилось? Неужели за яхту Сечина никто умирать не хочет?
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09.05.2022 19:08 Відповісти
Все рівно там дебілів ще до кінця життя ***** вистачить , швидше б воно вже здохло
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09.05.2022 19:15 Відповісти


«Безсмертний полк» закінчився, можна і відпочити.

"Своих не бросаем..."
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09.05.2022 19:19 Відповісти
Палки незачотні - треба держаки від швабр.
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09.05.2022 19:31 Відповісти
Тікайте , кацапи , із нашої землі , тому що всіх закопаємо або запакуємо
ваші рештки в целофанові мішки 😠
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09.05.2022 21:20 Відповісти
 
 