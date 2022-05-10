Производство холодильников и стиральных машин в России в марте упало вдвое
В марте 2022 года, после нападения РФ на Украину, производство в РФ бытовых стиральных машин, морозильников и холодильников упало вдвое по сравнению с мартом 2021 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Наші гроші".
Производство отдельных видов электрического оборудования снизилось вдвое. Так, бытовых холодильников и морозильников в марте 2022 года произвели 162,97 тыс. штук. Это на 51,5% меньше количества изделий, изготовленных в этом же месяце 2021 года. Если сравнивать с предыдущим месяцем - январем 2022 года, то падение составит 39,8%.
Кроме того, в марте 2022 года в России выпустили 224,4 тыс. штук бытовых стиральных машин. Таким образом, по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года снижение производства составило 49,8%, а по сравнению с прошлым месяцем, то есть январем 2022 года – 44,1%.
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Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
Всі заводи по виробництву (не тільки в СНГ, а й далі) виготовляють корпуси, полички, стінки і роблять збирання.
Те ж саме і з безліччю інших складних побутових товарів.
повинні їх замінити. Деж їм розмножуватись.
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.
Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
а після ягелю портки краще прату у річці мацква-ква-ква
https://www.youtube.com/watch?v=kBk2---TSDc
Господи, кто у них выпускающий редактор . . ?
Производство в МАРТЕ составило столько-то и в сравнении с ПРЕДЫДУЩИМ месяцем - ЯНВАРЁМ падение такое-то.
А меня в школе в 1980-х учили, что предыдущий месяц для марта - февраль . . .
Или я отстал от жизни и календарь уже реформировали / декоммунизировали / денацифицировали, то есть декалендаризовали ?