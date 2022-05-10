РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11908 посетителей онлайн
Новости
6 617 34

Производство холодильников и стиральных машин в России в марте упало вдвое

мародерство,акція

В марте 2022 года, после нападения РФ на Украину, производство в РФ бытовых стиральных машин, морозильников и холодильников упало вдвое по сравнению с мартом 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Наші гроші".

Производство отдельных видов электрического оборудования снизилось вдвое. Так, бытовых холодильников и морозильников в марте 2022 года произвели 162,97 тыс. штук. Это на 51,5% меньше количества изделий, изготовленных в этом же месяце 2021 года. Если сравнивать с предыдущим месяцем - январем 2022 года, то падение составит 39,8%.

Кроме того, в марте 2022 года в России выпустили 224,4 тыс. штук бытовых стиральных машин. Таким образом, по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года снижение производства составило 49,8%, а по сравнению с прошлым месяцем, то есть январем 2022 года – 44,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, РФ меняет свою пропаганду, - ГУР

производство (480) россия (96216) санкции (11477)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
This happens when someone decides to wave the Russian flag in Tbilisi.
Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:46 Ответить
+28
Намарадерили стільки, що тепер й купувати не треба.....
показать весь комментарий
10.05.2022 11:42 Ответить
+10
Херсон в окупації Кацап питає господаря будинку:
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.

Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Намарадерили стільки, що тепер й купувати не треба.....
показать весь комментарий
10.05.2022 11:42 Ответить
Та, непотріно їм виробництво. Їх місце в печерах, зємлянках. Припиняти агонію,бути людяними!
показать весь комментарий
10.05.2022 11:44 Ответить
This happens when someone decides to wave the Russian flag in Tbilisi.
Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:46 Ответить
Ще й по свинопсячому писку треба було заїхати
показать весь комментарий
10.05.2022 11:54 Ответить
It would be necessary to hit the snout as well
показать весь комментарий
10.05.2022 11:58 Ответить
Тема засовывания кацапской тряпки в кацапскую дупу осталась не раскрытой!
показать весь комментарий
10.05.2022 13:40 Ответить
Мы незадолго до войны белорусский Атлант купили - дешевый, функциональный и вроде как надежный. Надеюсь, белорусы после ухода "бацьки" сумеют сохранить это производство.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:48 Ответить
Якщо не в курсі - всі холодильники і пральні машини (окремо звичайно), які продаються і випускаються на теренах СНГ, мають в собі (головні вузли) 3 - 4 виробника.
Всі заводи по виробництву (не тільки в СНГ, а й далі) виготовляють корпуси, полички, стінки і роблять збирання.
Те ж саме і з безліччю інших складних побутових товарів.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:20 Ответить
так збережуть звичайно...і полігони теж ,з яких по Україні уже випущено по крайній мірі 650 ракет
показать весь комментарий
10.05.2022 12:33 Ответить
Вам дуже повезло , не хочу наврочити , але пару місяців ще не показник , бажаю , щоб у Вас працював . А плити їхні не бачили ? Чудо техніки 70х років 20ст. .
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
а чому не "Норд" український? вони нам на голову сруть, а ти техніку їхню купляєш і переживаєш, щобзберегли виробництво.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:57 Ответить
Норд донецький й давно здох
показать весь комментарий
10.05.2022 13:04 Ответить
А навіще холодильник, якщо хавки не буде, а вші та блохи
повинні їх замінити. Деж їм розмножуватись.
показать весь комментарий
10.05.2022 11:49 Ответить
тепер всі в них підуть мобілізовуватись , щоб напиз-ти в нас побутову техніку?
показать весь комментарий
10.05.2022 11:49 Ответить
Херсон в окупації Кацап питає господаря будинку:
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.

Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:23 Ответить
Нема - що їсти, соотвєтствєнно - не треба прати обісраних трусів
показать весь комментарий
10.05.2022 11:52 Ответить
нащо їм холодильники длля ягелю??
а після ягелю портки краще прату у річці мацква-ква-ква
показать весь комментарий
10.05.2022 11:52 Ответить
так у них відбувається "імпортозамєщєніє" - с3,14...дять з Бучі, Ірпеня(((
показать весь комментарий
10.05.2022 12:10 Ответить
Зачєм вам холодільнікі єсли єсть вєчная мєрзлота? Храніте там.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:11 Ответить
Китайский "нежданчик" для России: надёжных союзников у Кремля уже нет...
https://www.youtube.com/watch?v=kBk2---TSDc
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
пане Чайка..хіба ви не помітили .що деякі канали на ютюбі активізувались під час війни..проаналізуйте !що закадровий голос по крайній мірі я вже 5 таких знайшов майже однаковий..Це свідчить про те що хтось собі монетизує і підписники зростають..Вказаний вами сайт відноситься до таких.
показать весь комментарий
10.05.2022 12:31 Ответить
Так а навіщо вироблять? Попит впав! Стільки в Україні накрали!!!
показать весь комментарий
10.05.2022 12:18 Ответить
навіщо рашці холодильники, вони мають крематорії
показать весь комментарий
10.05.2022 12:24 Ответить
А скільки завозили звідти в Україну епіцентри та інші мережі ! Lg , samsung , electrolux - майже все браковане . Особливо пральні машини та водонагрівачі .
показать весь комментарий
10.05.2022 12:31 Ответить
будуть прать у рєкі как дєди)))
показать весь комментарий
10.05.2022 12:34 Ответить
почали насильний експорт накраденого в Україні.Раша за всю свою історію нічого не придумала,тільки крали патенти .
показать весь комментарий
10.05.2022 12:35 Ответить
а телевізорів?
показать весь комментарий
10.05.2022 12:46 Ответить
А на фига им , предметы быта загнивающего Запада, и гейевропы , это не скрепнно , пусть пользуются, полуавтоматоми сибирь
показать весь комментарий
10.05.2022 12:50 Ответить
та каци вже об*явили новий тендер -- устройство мест пололосканія белья .
показать весь комментарий
10.05.2022 12:50 Ответить
До речі, а чому не пишуть про те, звідки у них взагалі заводи, які виробляють ці самі холодильники та пральні машини? А насправді все дуже просто - їх їм понабудовували дорогі еуропейські партнери. Наприклад, у Ліпецьку (так-так, тому самому Ліпецьку) у них є великий завод, який випускає холодильники та пральні машини Indesit.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:13 Ответить
Астановітесь! Електроніка це все від дьявола-негайно збільшити випуск лаптів і брендового бояришника.
показать весь комментарий
10.05.2022 13:41 Ответить
бурятПром перевиконав план по піЖженню пралок
показать весь комментарий
10.05.2022 13:49 Ответить
Так, побутових холодильників та морозильників у березні 2022 року виготовили 162,97 тис штук. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем - січнем 2022 року, то падіння становитиме 39,8%.

Господи, кто у них выпускающий редактор . . ?
Производство в МАРТЕ составило столько-то и в сравнении с ПРЕДЫДУЩИМ месяцем - ЯНВАРЁМ падение такое-то.

А меня в школе в 1980-х учили, что предыдущий месяц для марта - февраль . . .
Или я отстал от жизни и календарь уже реформировали / декоммунизировали / денацифицировали, то есть декалендаризовали ?
показать весь комментарий
10.05.2022 14:00 Ответить
Нехай жруть свої смердючі щі,та перуть у річці. Скрєпно і духовно!
показать весь комментарий
10.05.2022 14:17 Ответить
 
 