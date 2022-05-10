Производство холодильников и стиральных машин в России в марте упало вдвое

В марте 2022 года, после нападения РФ на Украину, производство в РФ бытовых стиральных машин, морозильников и холодильников упало вдвое по сравнению с мартом 2021 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Наші гроші".

Производство отдельных видов электрического оборудования снизилось вдвое. Так, бытовых холодильников и морозильников в марте 2022 года произвели 162,97 тыс. штук. Это на 51,5% меньше количества изделий, изготовленных в этом же месяце 2021 года. Если сравнивать с предыдущим месяцем - январем 2022 года, то падение составит 39,8%.

Кроме того, в марте 2022 года в России выпустили 224,4 тыс. штук бытовых стиральных машин. Таким образом, по сравнению с аналогичным месяцем 2021 года снижение производства составило 49,8%, а по сравнению с прошлым месяцем, то есть январем 2022 года – 44,1%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, РФ меняет свою пропаганду, - ГУР