Виробництво холодильників і пральних машин у Росії в березні впало вдвічі
У березні 2022 року, після нападу РФ на Україну, виробництво в РФ побутових пральних машин, морозильників і холодильників упало вдвічі порівняно з березнем 2021 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Наші гроші".
Виробництво окремих видів електричного обладнання знизилось удвічі. Так, побутових холодильників та морозильників у березні 2022 року виготовили 162,97 тис штук. Це на 51,5% менше від кількості виробів, які були виготовлені у цьому ж місяці 2021 року. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем - січнем 2022 року, то падіння становитиме 39,8%.
Крім того, у березні 2022 року в Росії випустили 224,4 тис штук побутових пральних машин. Таким чином, порівняно з аналогічним місяцем 2021 року зниження виробництва становило 49,8%, а порівняно з минулим місяцем, тобто січнем 2022 року - 44,1%.
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Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
Всі заводи по виробництву (не тільки в СНГ, а й далі) виготовляють корпуси, полички, стінки і роблять збирання.
Те ж саме і з безліччю інших складних побутових товарів.
повинні їх замінити. Деж їм розмножуватись.
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.
Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
а після ягелю портки краще прату у річці мацква-ква-ква
https://www.youtube.com/watch?v=kBk2---TSDc
Господи, кто у них выпускающий редактор . . ?
Производство в МАРТЕ составило столько-то и в сравнении с ПРЕДЫДУЩИМ месяцем - ЯНВАРЁМ падение такое-то.
А меня в школе в 1980-х учили, что предыдущий месяц для марта - февраль . . .
Или я отстал от жизни и календарь уже реформировали / декоммунизировали / денацифицировали, то есть декалендаризовали ?