Виробництво холодильників і пральних машин у Росії в березні впало вдвічі

У березні 2022 року, після нападу РФ на Україну, виробництво в РФ побутових пральних машин, морозильників і холодильників упало вдвічі порівняно з березнем 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Наші гроші".

Виробництво окремих видів електричного обладнання знизилось удвічі. Так, побутових холодильників та морозильників у березні 2022 року виготовили 162,97 тис штук. Це на 51,5% менше від кількості виробів, які були виготовлені у цьому ж місяці 2021 року. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем - січнем 2022 року, то падіння становитиме 39,8%.

Крім того, у березні 2022 року в Росії випустили 224,4 тис штук побутових пральних машин. Таким чином, порівняно з аналогічним місяцем 2021 року зниження виробництва становило 49,8%, а порівняно з минулим місяцем, тобто січнем 2022 року - 44,1%.

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