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Виробництво холодильників і пральних машин у Росії в березні впало вдвічі

мародерство,акція

У березні 2022 року, після нападу РФ на Україну, виробництво в РФ побутових пральних машин, морозильників і холодильників упало вдвічі порівняно з березнем 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Наші гроші".

Виробництво окремих видів електричного обладнання знизилось удвічі. Так, побутових холодильників та морозильників у березні 2022 року виготовили 162,97 тис штук. Це на 51,5% менше від кількості виробів, які були виготовлені у цьому ж місяці 2021 року. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем - січнем 2022 року, то падіння становитиме 39,8%.

Крім того, у березні 2022 року в Росії випустили 224,4 тис штук побутових пральних машин. Таким чином, порівняно з аналогічним місяцем 2021 року зниження виробництва становило 49,8%, а порівняно з минулим місяцем, тобто січнем 2022 року - 44,1%.

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Автор: 

виробництво (1658) росія (66104) санкції (12122)


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Топ коментарі
+36
This happens when someone decides to wave the Russian flag in Tbilisi.
Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
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10.05.2022 11:46 Відповісти
+28
Намарадерили стільки, що тепер й купувати не треба.....
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10.05.2022 11:42 Відповісти
+10
Херсон в окупації Кацап питає господаря будинку:
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.

Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
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10.05.2022 12:23 Відповісти
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Намарадерили стільки, що тепер й купувати не треба.....
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10.05.2022 11:42 Відповісти
Та, непотріно їм виробництво. Їх місце в печерах, зємлянках. Припиняти агонію,бути людяними!
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10.05.2022 11:44 Відповісти
This happens when someone decides to wave the Russian flag in Tbilisi.
Таке трапляється, коли хтось вирішує розмахувати свинопсячим прапором у Тбілісі.
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10.05.2022 11:46 Відповісти
Ще й по свинопсячому писку треба було заїхати
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10.05.2022 11:54 Відповісти
It would be necessary to hit the snout as well
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10.05.2022 11:58 Відповісти
Тема засовывания кацапской тряпки в кацапскую дупу осталась не раскрытой!
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10.05.2022 13:40 Відповісти
Мы незадолго до войны белорусский Атлант купили - дешевый, функциональный и вроде как надежный. Надеюсь, белорусы после ухода "бацьки" сумеют сохранить это производство.
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10.05.2022 11:48 Відповісти
Якщо не в курсі - всі холодильники і пральні машини (окремо звичайно), які продаються і випускаються на теренах СНГ, мають в собі (головні вузли) 3 - 4 виробника.
Всі заводи по виробництву (не тільки в СНГ, а й далі) виготовляють корпуси, полички, стінки і роблять збирання.
Те ж саме і з безліччю інших складних побутових товарів.
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10.05.2022 12:20 Відповісти
так збережуть звичайно...і полігони теж ,з яких по Україні уже випущено по крайній мірі 650 ракет
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10.05.2022 12:33 Відповісти
Вам дуже повезло , не хочу наврочити , але пару місяців ще не показник , бажаю , щоб у Вас працював . А плити їхні не бачили ? Чудо техніки 70х років 20ст. .
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10.05.2022 12:35 Відповісти
а чому не "Норд" український? вони нам на голову сруть, а ти техніку їхню купляєш і переживаєш, щобзберегли виробництво.
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10.05.2022 12:57 Відповісти
Норд донецький й давно здох
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10.05.2022 13:04 Відповісти
А навіще холодильник, якщо хавки не буде, а вші та блохи
повинні їх замінити. Деж їм розмножуватись.
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10.05.2022 11:49 Відповісти
тепер всі в них підуть мобілізовуватись , щоб напиз-ти в нас побутову техніку?
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10.05.2022 11:49 Відповісти
Херсон в окупації Кацап питає господаря будинку:
Что за правада на сталбе?.
- Інтернет.

Виходить з хати - а той на стовпі дроти знімає.
- Що ти робиш?
- вот, прівезу домой Інтернет, а то у нас нєту.
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10.05.2022 12:23 Відповісти
Нема - що їсти, соотвєтствєнно - не треба прати обісраних трусів
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10.05.2022 11:52 Відповісти
нащо їм холодильники длля ягелю??
а після ягелю портки краще прату у річці мацква-ква-ква
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10.05.2022 11:52 Відповісти
так у них відбувається "імпортозамєщєніє" - с3,14...дять з Бучі, Ірпеня(((
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10.05.2022 12:10 Відповісти
Зачєм вам холодільнікі єсли єсть вєчная мєрзлота? Храніте там.
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10.05.2022 12:11 Відповісти
Китайский "нежданчик" для России: надёжных союзников у Кремля уже нет...
https://www.youtube.com/watch?v=kBk2---TSDc
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10.05.2022 12:18 Відповісти
пане Чайка..хіба ви не помітили .що деякі канали на ютюбі активізувались під час війни..проаналізуйте !що закадровий голос по крайній мірі я вже 5 таких знайшов майже однаковий..Це свідчить про те що хтось собі монетизує і підписники зростають..Вказаний вами сайт відноситься до таких.
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10.05.2022 12:31 Відповісти
Так а навіщо вироблять? Попит впав! Стільки в Україні накрали!!!
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10.05.2022 12:18 Відповісти
навіщо рашці холодильники, вони мають крематорії
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10.05.2022 12:24 Відповісти
А скільки завозили звідти в Україну епіцентри та інші мережі ! Lg , samsung , electrolux - майже все браковане . Особливо пральні машини та водонагрівачі .
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10.05.2022 12:31 Відповісти
будуть прать у рєкі как дєди)))
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10.05.2022 12:34 Відповісти
почали насильний експорт накраденого в Україні.Раша за всю свою історію нічого не придумала,тільки крали патенти .
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10.05.2022 12:35 Відповісти
а телевізорів?
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10.05.2022 12:46 Відповісти
А на фига им , предметы быта загнивающего Запада, и гейевропы , это не скрепнно , пусть пользуются, полуавтоматоми сибирь
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10.05.2022 12:50 Відповісти
та каци вже об*явили новий тендер -- устройство мест пололосканія белья .
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10.05.2022 12:50 Відповісти
До речі, а чому не пишуть про те, звідки у них взагалі заводи, які виробляють ці самі холодильники та пральні машини? А насправді все дуже просто - їх їм понабудовували дорогі еуропейські партнери. Наприклад, у Ліпецьку (так-так, тому самому Ліпецьку) у них є великий завод, який випускає холодильники та пральні машини Indesit.
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10.05.2022 13:13 Відповісти
Астановітесь! Електроніка це все від дьявола-негайно збільшити випуск лаптів і брендового бояришника.
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10.05.2022 13:41 Відповісти
бурятПром перевиконав план по піЖженню пралок
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10.05.2022 13:49 Відповісти
Так, побутових холодильників та морозильників у березні 2022 року виготовили 162,97 тис штук. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем - січнем 2022 року, то падіння становитиме 39,8%.

Господи, кто у них выпускающий редактор . . ?
Производство в МАРТЕ составило столько-то и в сравнении с ПРЕДЫДУЩИМ месяцем - ЯНВАРЁМ падение такое-то.

А меня в школе в 1980-х учили, что предыдущий месяц для марта - февраль . . .
Или я отстал от жизни и календарь уже реформировали / декоммунизировали / денацифицировали, то есть декалендаризовали ?
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10.05.2022 14:00 Відповісти
Нехай жруть свої смердючі щі,та перуть у річці. Скрєпно і духовно!
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10.05.2022 14:17 Відповісти
 
 