Госдеп США обвинил РФ в кибератаках в Украине

Россия целенаправленно инициировала ряд кибератак против Украины для того, чтобы помешать нашей стране сопротивляться в начале полномасштабной войны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственный департамент США.

"В течение нескольких месяцев до начала незаконного вторжения России и после него Украина перенесла ряд разрушительных кибератак, среди которых - повреждение веб-сайтов, удаление данных с компьютеров, принадлежащих правительству и частным лицам", - говорится в сообщении Госдепа.

Как отмечают в ведомстве, США уже начали оказывать Украине помощь в сфере киберзащиты.

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"Мы усилили нашу поддержку цифрового соединения в Украине, в частности, предоставляя спутниковые телефоны и терминалы передачи данных украинским должностным лицам, поставщикам основных услуг и операторам критической инфраструктуры", - рассказывают в ведомстве.

В Госдепе подчеркнули, что в результате кибератак России пострадала не только Украина, но и другие страны Европы. Так, европейские коммерческие сети, предоставляющие Интернет-услуги, были атакованы еще в начале вторжения РФ в Украину в результате действия российских хакеров. Поэтому множество жителей стран ЕС не имели доступа в Интернет.