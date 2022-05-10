Держдеп США звинуватив РФ у кібератаках на Україну

Росія цілеспрямовано ініціювала низку кібератак на Україну для того, аби зашкодити нашій країні чинити опір на початку повномасштабної війни.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державний департамент США.

"Упродовж декількох місяців до початку незаконного вторгнення Росії та після нього Україна зазнала низки руйнівних кібератак, серед яких пошкодження вебсайтів, видалення даних з комп’ютерів, що належать уряду та приватним особам", - сказано в повідомленні Держдепу.

Як зазначають у відомстві, США вже почали надавати Україні допомогу у сфері кіберзахисту.

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"Ми посилили нашу підтримку цифрового з’єднання в Україні, зокрема надаючи супутникові телефони та термінали передачі даних українським урядовцям, постачальникам основних послуг та операторам критичної інфраструктури", - розповідають у відомстві.

В Держдепі підкреслили, що внаслідок кібератак Росії постраждала не тільки Україна, а й інші країни Європи. Так європейські комерційні мережі, які надають Інтернет послуги, були атаковані ще на початку вторгнення РФ в Україну внаслідок дії російських хакерів. Через це велика кількість мешканців країн ЄС не мали доступу до Інтернету.