Управлять конфискованными российскими активами будет "Нацинвестфонд", возглавляемый Миловановым

Правительство определило, что госпредприятию "Нацинвестфонд", возглавляемому Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Минэкономики.

В сообщении отмечается, что правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.

Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом Министров Украины), соответствующие изменения будут внесены в его устав.

Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон о правомерности принудительного изъятия российского имущества без какой-либо компенсации на основании решения СНБО.

Такие решительные действия со стороны Украины обусловлены агрессивной войной, начатой ​​РФ против нашего государства.

Госпредприятие "Нацинвестфонд" будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем".

Согласно официальной информации "Нацинвестфонда", его возглавляет экс-минимстр экономики Тимофей Милованов.