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Новости Санкции против России
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Управлять конфискованными российскими активами будет "Нацинвестфонд", возглавляемый Миловановым

милованов

Правительство определило, что госпредприятию "Нацинвестфонд", возглавляемому Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.

Как информирует  Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Минэкономики.

В сообщении отмечается, что правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.

Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом Министров Украины), соответствующие изменения будут внесены в его устав.

Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон о правомерности принудительного изъятия российского имущества без какой-либо компенсации на основании решения СНБО.

Такие решительные действия со стороны Украины обусловлены агрессивной войной, начатой ​​РФ против нашего государства.

Госпредприятие "Нацинвестфонд" будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем".

Согласно официальной информации "Нацинвестфонда", его возглавляет экс-минимстр экономики Тимофей Милованов.

Автор: 

Милованов Тимофей (289) актив (94)


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Топ комментарии
+43
Це той, який по словам Коломойського дебіл?

"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
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10.05.2022 23:10 Ответить
+36
Ще одне велике... ******** геть усе!
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10.05.2022 23:10 Ответить
+34
Значить як закон про наглядові ради, то її члени повинні бути в Україні навіть у воєнний час, а якщо це фірма "не дебіла" то він може спокійно парити яйця на сонці в Маямі поки буде проходити цей не контрольований дерибан кацапського бабла і розподіл по карманам всяких агрохімій?
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10.05.2022 23:13 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
НАЦінвестфонд? Так вот же даказатєльство, што в Украінє нацисти!!! 😉
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10.05.2022 23:09 Ответить
Назва фонду "по дєбілному" придумана.А що чекати від очільника фонду який сам признавався що він дебіл.
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10.05.2022 23:41 Ответить
нє, ну тим кацапським активам тепер точно глина... 😁
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11.05.2022 00:27 Ответить
по-радянські придумано, у них завжди такі назви, главриба, постпред, райсполком, а саме милозвучне то хиба універмаг.
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11.05.2022 01:14 Ответить
Я сподіваюсь цей експерт "пищевой цепочки" з за гратів вещає?
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11.05.2022 00:53 Ответить
кому війна
а кому бізнес...
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10.05.2022 23:09 Ответить
Це той, який по словам Коломойського дебіл?

"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
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10.05.2022 23:10 Ответить
У бєні на посадах зіц-председателів тільки дебіли і працюють - на півшостого подивиться.
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10.05.2022 23:12 Ответить
Ще одне велике... ******** геть усе!
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10.05.2022 23:10 Ответить
Невелике уточнення. не спи*дять геть усе, а пи*дят геть усе і не має на те ради...
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10.05.2022 23:59 Ответить
А механизмы от разворовывания и по контролю за целевым использованием средств какие, уточните пожалуйста?
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10.05.2022 23:11 Ответить
довідка про здані аналізи та відсутність крові у неБеніних припарках, в лабораторії три дня перед цим та іншою особою. Підійде?
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10.05.2022 23:18 Ответить
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11.05.2022 00:03 Ответить
Кишенькове ДБР. Котре скаже, що все вкрав Порошенко.
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11.05.2022 00:41 Ответить
Та той кнур теж немало вкрав!!
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11.05.2022 03:52 Ответить
Мозок твій вкрав, якого й не було? Кобила ти тупа, а знаєш як називається бездоказове звинувачення?
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11.05.2022 11:57 Ответить
колыван очолит... зеленая гнилая шобла
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10.05.2022 23:11 Ответить
zебєні вже потирають потні, волохаті ручки..(
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10.05.2022 23:13 Ответить
Значить як закон про наглядові ради, то її члени повинні бути в Україні навіть у воєнний час, а якщо це фірма "не дебіла" то він може спокійно парити яйця на сонці в Маямі поки буде проходити цей не контрольований дерибан кацапського бабла і розподіл по карманам всяких агрохімій?
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10.05.2022 23:13 Ответить
якщо це бабло було "зароблено" в Україні, то це ні разу не кацапське бабло, це наші гроші, які кацапи на нас зробили.
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11.05.2022 01:16 Ответить
Радник єрмака - без коментаріїв....
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10.05.2022 23:13 Ответить
Ну чому ж? В Україні все так круто, що навіть завхоз має штат власних радників.
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10.05.2022 23:20 Ответить
Поставили Недебила на управление сотнями млрд. долларов! Браво!
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10.05.2022 23:17 Ответить
ні, це ті активи, що можуть конфіскувати в Україні. Ті, що конфіскували наші міжнародні партнери, я сподіваюсь, вони цьому уряду не передадуть.
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10.05.2022 23:19 Ответить
Нелох призначив недебила
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11.05.2022 00:54 Ответить
чтоб ты сдохла зеленая шобла на самокатах с айкосами, придурки
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10.05.2022 23:17 Ответить
И почему я уверен, что эти клоуны всё *******?
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10.05.2022 23:18 Ответить
бо мудрий нарід не против
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10.05.2022 23:33 Ответить
Не так *******, как *******
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11.05.2022 00:33 Ответить
про..ут все, що не можна буде спи..ти.
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11.05.2022 01:17 Ответить
бо в каманді довбойобів нацфонд не може очолити не довбойоб.
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10.05.2022 23:18 Ответить
Пилорама готується до напруженоі ,виснвжливоі праці!!!!
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10.05.2022 23:18 Ответить
дермо дермака, а гаагу *****...
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10.05.2022 23:19 Ответить
ТОЛЬКО СОВЕТ ИЗ ВЫБРАНЫХ НАРОДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ. МЫ ПЛАТИМ ЗА НИХ ЖИЗНЯМИ И КРОВЬЮ В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЗА ПРОВАЛОВ ЗЕЛЕНСКОГО. РАЗВОРОВАТЬ НЕ ДАДИМ. ИНАЧЕ И ЭТА ВЛАСТЬ ПОЕДЕТ В РОСТОВ.
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10.05.2022 23:21 Ответить
Нарід вже наобирав. Досить. Тільки під повним контролем Заходу.
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10.05.2022 23:34 Ответить
Під тотальним диктатом у суворій відповідності до затвердженого плану. Крок у бік - розстріл і заморожування усієї програми.
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11.05.2022 00:05 Ответить
Ще одне гімно руки потирає на війні. Зелена мразота!
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10.05.2022 23:22 Ответить
Все будет добросовестно спижжено
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10.05.2022 23:24 Ответить
І ніхто не підкопається.
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11.05.2022 00:15 Ответить
Тільки пряме керування Європарламентом і Конгресом... інакше гайки!
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10.05.2022 23:24 Ответить
Така велика країна, а рожи ті самі весь час...
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10.05.2022 23:26 Ответить
Іпать ту люсю, а більшого мудака не знайшли? Тільки такі залишилися? Зільоні, тупі і на руку не чисті?
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10.05.2022 23:28 Ответить
Довірити гроші пліснявим дятлам і їх керівнику, завхозу України, які довели країну до економічної кризи? Це рівносильно їх прямому переказу на офшорні рахунки бені, дерьмака, мілованова, Буби, хламідії та іншого.
"В середине января в Офисе президента обговаривают возможность введения талонов на еду.https://www.unian.net/economics/agro/u-zelenskogo-dopuskayut-vvedenie-produktovyh-kartochek-dlya-uyazvimyh-sloev-naseleniya-novosti-11666056.html Продуктовые карточки , скорее всего, получат самые небогатые слои населения."
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10.05.2022 23:31 Ответить
какое честно литсо ))) я б ему свое мороженко подержать не доверил бы)))))
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10.05.2022 23:34 Ответить
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит»
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10.05.2022 23:35 Ответить
Професор?!? омг!
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11.05.2022 00:01 Ответить
Человек сороса.
Всё отдаст инвестиционной компании сороса "Драгон Капитал" за копейки.
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11.05.2022 00:02 Ответить
Зеленський - людина Коломойського.
Все піде інвестиційній конторці "Беня Капітал На*балово" як оплата за вибори.
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11.05.2022 00:13 Ответить
Беня вже давно назвав ціну за вибори-100ярд
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11.05.2022 07:09 Ответить
Пустили свиню до корита!
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11.05.2022 00:03 Ответить
Покидьки навiть не приховують що хочуть красти. Мiжнародну допомогу не дадуть, але оце з рук не випустять. Не розумiючи що народ вже не той що до вiйни. Тепер не прокатить. Або iх вб'ють, або посадять
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11.05.2022 00:08 Ответить
Милованов ще той патріот, не кажучи що і економіст)

До речі, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутня освіта" він заявив: "я в принципі нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...".

"Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...", - заявив Милованов.

https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/mene-nikoli-ne-tsikavila-ukraina-yak-ministr-milovanov-zberigae-stari-agrarni-shemi.htm
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11.05.2022 00:09 Ответить
Керувати конфіскованими російськими активами буде "Націнвестфонд", який очолює Милованов Джерело:

Это пипец, еще надо туда добавить до керівництва активами Третьякову и Гетьманцева -им не то что активы нельзя доверить, даже саперную лопатку не говоря уже окопы копать это же рукожопые вредители, кроме как красть у страны они ни чего не умеют разве что еще продавать что не украли и предавать за 30 серебряников но они считают что у их работа такая все в стране делить и про себя не забывать. Как говорится кто на что учился. Кому война и горе а кому мать родна. И вообще кто они такие?, кто их избирал?, выбирали одного Зеленского с каких щелей они все повыползали просто огидно ну и рожи.
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11.05.2022 00:14 Ответить
Весь світ бачить як зечмоні приготувались до нападу мордору. Щось таке чекає і в подальших справах. А чи не пора трішки вже тих опаришів посилати за кацапським кораблем...?
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11.05.2022 00:19 Ответить
Ну, іще соли на рану. Пам"ятаєте, як Милованова обрали у якусь структуру, що призначила керівництво Укроборонпрому. А хто відповість? *** ну і ***
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11.05.2022 00:21 Ответить
Ну, зеленая шобла своего не упустит! Для козла, самопровозглашенного дебила, нашли новое сочное капустное поле.
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11.05.2022 00:25 Ответить
Саме жахливе, що усі ті, хто ось це наобирало, вже давно втікли і з Цензора, і з України. Навіть нема кому копняка дати. А нам доводиться усе це і надалі терпіти та якось виживати.
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11.05.2022 00:30 Ответить
этому нарику доверие такое
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11.05.2022 00:51 Ответить
Керувати буде Бенядрузіфонд? Зрозуміло. Нарід про це якрах і мріяв!
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11.05.2022 01:13 Ответить
Началось. Осталось еще пристроить на потоки гетманцева, геруса и шефиров...
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11.05.2022 02:54 Ответить
Капець іноземним грошам,якщо до них прикладе руку милованов,або взагалі наша свора хапуг !!
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11.05.2022 03:46 Ответить
Козла в огород.....
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11.05.2022 04:33 Ответить
Блеать... И любителя 4-х бутылок пива вместе с Колей-котлетой не забудьте...
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11.05.2022 05:16 Ответить
Да вы офуели!
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11.05.2022 05:24 Ответить
пізда рулю... усьо.. расходімся... після б війни сказали б.. а так вже якщо воно буде керувати...
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11.05.2022 05:36 Ответить
Переживаю по этому поводу .помнится он признавался ,что принимал наркотики,как бы чего не вышло....
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11.05.2022 05:38 Ответить
Милованов - п#здуй вчити студентів і не лізь туди, де в тебе апріорі ніх#я не виходить. Ти теоретик, а практик з тебе х#йовий. Вже покерував в уряді Гончаренко до спаду в економіці.
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11.05.2022 06:32 Ответить
читати - в уряді Гончарука
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11.05.2022 07:31 Ответить
Уже можно считать, быть уверенным, что 60 процентов и более Коломоич с командой уже с@издили. Без внешнего управления разворуют все, всю помощь, все Ленд- Лизы. Через короткое время , вместо симпатии к нам - нас будет презирать весь мир за воровство - Нельзя давать денег ( ни копейки ) , только внешнее управление - украдут все, только этого ждут.
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11.05.2022 07:28 Ответить
дивно, що не Єрмак
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11.05.2022 07:30 Ответить
Что значит не Ермак? А кто? Не Милованов же...
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11.05.2022 10:03 Ответить
І ніяких тобі конкурсів, полиграфів, порад з громадськістю. Бобик я казав.
Жах. Треба як найскоріше вибори та скорочення держ аппарату на 98 %, та обов'язкова люстрація. Мав справи с ЗеКами та кварталом нахер із пляжу.
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11.05.2022 07:35 Ответить
Пропали деньги 🤦
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11.05.2022 07:56 Ответить
Ні,НІ,ні в якому разі,даже не потирайте свої ******** злодійські рученята.Тільки Міжнародний консорціум США.Великобритані,Польша,Литва,з правом суворого аудиту за кожним направленим траншем.А,то вже ФСБший Єрмак,піпіську свою дрочить,бо очолив Раду Відновлення України.
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11.05.2022 07:57 Ответить
Пропала страна...Как не *****, так эти ее угробят.
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11.05.2022 10:04 Ответить
Ну хоч не мілонов...
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11.05.2022 10:18 Ответить
По крайней мере не дурак:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yc93y5UAAAAJ
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11.05.2022 10:23 Ответить
Не дурний. "Дурень" - це не лише категорія розуму.
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11.05.2022 15:01 Ответить
По грошам кароче.
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11.05.2022 11:20 Ответить
вважаю, що керувати цим процесом треба поставити тільки Порошенка. Він один нічого не вкраде. І все буде справедливо.
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11.05.2022 17:37 Ответить
 
 