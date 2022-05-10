Управлять конфискованными российскими активами будет "Нацинвестфонд", возглавляемый Миловановым
Правительство определило, что госпредприятию "Нацинвестфонд", возглавляемому Тимофеем Миловановым, будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщает Минэкономики.
В сообщении отмечается, что правительство своим постановлением определило предприятие, которому будут передаваться принудительно изъятые объекты права собственности России и ее резидентов.
Эта функция возлагается на ГП "Нацинвестфонд" (координируется Кабинетом Министров Украины), соответствующие изменения будут внесены в его устав.
Напомним, что в марте Верховная Рада приняла закон о правомерности принудительного изъятия российского имущества без какой-либо компенсации на основании решения СНБО.
Такие решительные действия со стороны Украины обусловлены агрессивной войной, начатой РФ против нашего государства.
Госпредприятие "Нацинвестфонд" будет управлять изъятыми активами, пока государство не определит, как распорядиться ими в будущем".
Согласно официальной информации "Нацинвестфонда", его возглавляет экс-минимстр экономики Тимофей Милованов.
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а кому бізнес...
"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
"В середине января в Офисе президента обговаривают возможность введения талонов на еду.https://www.unian.net/economics/agro/u-zelenskogo-dopuskayut-vvedenie-produktovyh-kartochek-dlya-uyazvimyh-sloev-naseleniya-novosti-11666056.html Продуктовые карточки , скорее всего, получат самые небогатые слои населения."
Всё отдаст инвестиционной компании сороса "Драгон Капитал" за копейки.
Все піде інвестиційній конторці "Беня Капітал На*балово" як оплата за вибори.
До речі, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутня освіта" він заявив: "я в принципі нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...".
"Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...", - заявив Милованов.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/mene-nikoli-ne-tsikavila-ukraina-yak-ministr-milovanov-zberigae-stari-agrarni-shemi.htm
Это пипец, еще надо туда добавить до керівництва активами Третьякову и Гетьманцева -им не то что активы нельзя доверить, даже саперную лопатку не говоря уже окопы копать это же рукожопые вредители, кроме как красть у страны они ни чего не умеют разве что еще продавать что не украли и предавать за 30 серебряников но они считают что у их работа такая все в стране делить и про себя не забывать. Как говорится кто на что учился. Кому война и горе а кому мать родна. И вообще кто они такие?, кто их избирал?, выбирали одного Зеленского с каких щелей они все повыползали просто огидно ну и рожи.
Жах. Треба як найскоріше вибори та скорочення держ аппарату на 98 %, та обов'язкова люстрація. Мав справи с ЗеКами та кварталом нахер із пляжу.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yc93y5UAAAAJ