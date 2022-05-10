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Новини Санкції проти Росії
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Керувати конфіскованими російськими активами буде "Націнвестфонд", який очолює Милованов

милованов

Уряд визначив, що держпідприємству Націнвестфонд, яке очолює Тимофій Милованов, будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності Росії та її резидентів.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Мінекономіки. 

У повідомленні зазначається: " Уряд своєю постановою визначив підприємство, якому будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності росії та її резидентів.

Ця функція покладається на ДП "Націнвестфонд" (координується Кабінетом Міністрів України), відповідні зміни будуть незабаром внесені до його статуту.

Нагадаємо, що в березні Верховна Рада ухвалила закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО.

Такі рішучі дії з боку України обумовлені агресивною війною, яку розпочала рф проти нашої держави.

Держпідприємство "Націнвестфонд" керуватиме вилученими активами, поки держава не визначить, як розпорядитися ними у майбутньому".

Згідно офіційної інформаці "Націнвестфонд" його очолює ексмінімстр економіки Тимофій Милованов. 

Автор: 

Милованов Тимофій (418) актив (241)


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Топ коментарі
+43
Це той, який по словам Коломойського дебіл?

"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
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10.05.2022 23:10 Відповісти
+36
Ще одне велике... ******** геть усе!
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10.05.2022 23:10 Відповісти
+34
Значить як закон про наглядові ради, то її члени повинні бути в Україні навіть у воєнний час, а якщо це фірма "не дебіла" то він може спокійно парити яйця на сонці в Маямі поки буде проходити цей не контрольований дерибан кацапського бабла і розподіл по карманам всяких агрохімій?
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10.05.2022 23:13 Відповісти
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НАЦінвестфонд? Так вот же даказатєльство, што в Украінє нацисти!!! 😉
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10.05.2022 23:09 Відповісти
Назва фонду "по дєбілному" придумана.А що чекати від очільника фонду який сам признавався що він дебіл.
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10.05.2022 23:41 Відповісти
нє, ну тим кацапським активам тепер точно глина... 😁
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11.05.2022 00:27 Відповісти
по-радянські придумано, у них завжди такі назви, главриба, постпред, райсполком, а саме милозвучне то хиба універмаг.
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11.05.2022 01:14 Відповісти
Я сподіваюсь цей експерт "пищевой цепочки" з за гратів вещає?
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11.05.2022 00:53 Відповісти
кому війна
а кому бізнес...
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10.05.2022 23:09 Відповісти
Це той, який по словам Коломойського дебіл?

"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"

ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
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10.05.2022 23:10 Відповісти
У бєні на посадах зіц-председателів тільки дебіли і працюють - на півшостого подивиться.
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10.05.2022 23:12 Відповісти
Ще одне велике... ******** геть усе!
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10.05.2022 23:10 Відповісти
Невелике уточнення. не спи*дять геть усе, а пи*дят геть усе і не має на те ради...
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10.05.2022 23:59 Відповісти
А механизмы от разворовывания и по контролю за целевым использованием средств какие, уточните пожалуйста?
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10.05.2022 23:11 Відповісти
довідка про здані аналізи та відсутність крові у неБеніних припарках, в лабораторії три дня перед цим та іншою особою. Підійде?
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10.05.2022 23:18 Відповісти
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11.05.2022 00:03 Відповісти
Кишенькове ДБР. Котре скаже, що все вкрав Порошенко.
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11.05.2022 00:41 Відповісти
Та той кнур теж немало вкрав!!
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11.05.2022 03:52 Відповісти
Мозок твій вкрав, якого й не було? Кобила ти тупа, а знаєш як називається бездоказове звинувачення?
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11.05.2022 11:57 Відповісти
колыван очолит... зеленая гнилая шобла
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10.05.2022 23:11 Відповісти
zебєні вже потирають потні, волохаті ручки..(
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10.05.2022 23:13 Відповісти
Значить як закон про наглядові ради, то її члени повинні бути в Україні навіть у воєнний час, а якщо це фірма "не дебіла" то він може спокійно парити яйця на сонці в Маямі поки буде проходити цей не контрольований дерибан кацапського бабла і розподіл по карманам всяких агрохімій?
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10.05.2022 23:13 Відповісти
якщо це бабло було "зароблено" в Україні, то це ні разу не кацапське бабло, це наші гроші, які кацапи на нас зробили.
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11.05.2022 01:16 Відповісти
Радник єрмака - без коментаріїв....
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10.05.2022 23:13 Відповісти
Ну чому ж? В Україні все так круто, що навіть завхоз має штат власних радників.
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10.05.2022 23:20 Відповісти
Поставили Недебила на управление сотнями млрд. долларов! Браво!
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10.05.2022 23:17 Відповісти
ні, це ті активи, що можуть конфіскувати в Україні. Ті, що конфіскували наші міжнародні партнери, я сподіваюсь, вони цьому уряду не передадуть.
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10.05.2022 23:19 Відповісти
Нелох призначив недебила
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11.05.2022 00:54 Відповісти
чтоб ты сдохла зеленая шобла на самокатах с айкосами, придурки
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10.05.2022 23:17 Відповісти
И почему я уверен, что эти клоуны всё *******?
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10.05.2022 23:18 Відповісти
бо мудрий нарід не против
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10.05.2022 23:33 Відповісти
Не так *******, как *******
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11.05.2022 00:33 Відповісти
про..ут все, що не можна буде спи..ти.
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11.05.2022 01:17 Відповісти
бо в каманді довбойобів нацфонд не може очолити не довбойоб.
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10.05.2022 23:18 Відповісти
Пилорама готується до напруженоі ,виснвжливоі праці!!!!
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10.05.2022 23:18 Відповісти
дермо дермака, а гаагу *****...
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10.05.2022 23:19 Відповісти
ТОЛЬКО СОВЕТ ИЗ ВЫБРАНЫХ НАРОДОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ ЭТИМИ ДЕНЬГАМИ. МЫ ПЛАТИМ ЗА НИХ ЖИЗНЯМИ И КРОВЬЮ В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗ ЗА ПРОВАЛОВ ЗЕЛЕНСКОГО. РАЗВОРОВАТЬ НЕ ДАДИМ. ИНАЧЕ И ЭТА ВЛАСТЬ ПОЕДЕТ В РОСТОВ.
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10.05.2022 23:21 Відповісти
Нарід вже наобирав. Досить. Тільки під повним контролем Заходу.
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10.05.2022 23:34 Відповісти
Під тотальним диктатом у суворій відповідності до затвердженого плану. Крок у бік - розстріл і заморожування усієї програми.
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11.05.2022 00:05 Відповісти
Ще одне гімно руки потирає на війні. Зелена мразота!
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10.05.2022 23:22 Відповісти
Все будет добросовестно спижжено
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10.05.2022 23:24 Відповісти
І ніхто не підкопається.
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11.05.2022 00:15 Відповісти
Тільки пряме керування Європарламентом і Конгресом... інакше гайки!
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10.05.2022 23:24 Відповісти
Така велика країна, а рожи ті самі весь час...
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10.05.2022 23:26 Відповісти
Іпать ту люсю, а більшого мудака не знайшли? Тільки такі залишилися? Зільоні, тупі і на руку не чисті?
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10.05.2022 23:28 Відповісти
Довірити гроші пліснявим дятлам і їх керівнику, завхозу України, які довели країну до економічної кризи? Це рівносильно їх прямому переказу на офшорні рахунки бені, дерьмака, мілованова, Буби, хламідії та іншого.
"В середине января в Офисе президента обговаривают возможность введения талонов на еду.https://www.unian.net/economics/agro/u-zelenskogo-dopuskayut-vvedenie-produktovyh-kartochek-dlya-uyazvimyh-sloev-naseleniya-novosti-11666056.html Продуктовые карточки , скорее всего, получат самые небогатые слои населения."
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10.05.2022 23:31 Відповісти
какое честно литсо ))) я б ему свое мороженко подержать не доверил бы)))))
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10.05.2022 23:34 Відповісти
«Тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит»
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10.05.2022 23:35 Відповісти
Професор?!? омг!
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11.05.2022 00:01 Відповісти
Человек сороса.
Всё отдаст инвестиционной компании сороса "Драгон Капитал" за копейки.
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11.05.2022 00:02 Відповісти
Зеленський - людина Коломойського.
Все піде інвестиційній конторці "Беня Капітал На*балово" як оплата за вибори.
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11.05.2022 00:13 Відповісти
Беня вже давно назвав ціну за вибори-100ярд
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11.05.2022 07:09 Відповісти
Пустили свиню до корита!
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11.05.2022 00:03 Відповісти
Покидьки навiть не приховують що хочуть красти. Мiжнародну допомогу не дадуть, але оце з рук не випустять. Не розумiючи що народ вже не той що до вiйни. Тепер не прокатить. Або iх вб'ють, або посадять
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11.05.2022 00:08 Відповісти
Милованов ще той патріот, не кажучи що і економіст)

До речі, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутня освіта" він заявив: "я в принципі нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...".

"Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...", - заявив Милованов.

https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/mene-nikoli-ne-tsikavila-ukraina-yak-ministr-milovanov-zberigae-stari-agrarni-shemi.htm
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11.05.2022 00:09 Відповісти
Керувати конфіскованими російськими активами буде "Націнвестфонд", який очолює Милованов Джерело:

Это пипец, еще надо туда добавить до керівництва активами Третьякову и Гетьманцева -им не то что активы нельзя доверить, даже саперную лопатку не говоря уже окопы копать это же рукожопые вредители, кроме как красть у страны они ни чего не умеют разве что еще продавать что не украли и предавать за 30 серебряников но они считают что у их работа такая все в стране делить и про себя не забывать. Как говорится кто на что учился. Кому война и горе а кому мать родна. И вообще кто они такие?, кто их избирал?, выбирали одного Зеленского с каких щелей они все повыползали просто огидно ну и рожи.
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11.05.2022 00:14 Відповісти
Весь світ бачить як зечмоні приготувались до нападу мордору. Щось таке чекає і в подальших справах. А чи не пора трішки вже тих опаришів посилати за кацапським кораблем...?
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11.05.2022 00:19 Відповісти
Ну, іще соли на рану. Пам"ятаєте, як Милованова обрали у якусь структуру, що призначила керівництво Укроборонпрому. А хто відповість? *** ну і ***
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11.05.2022 00:21 Відповісти
Ну, зеленая шобла своего не упустит! Для козла, самопровозглашенного дебила, нашли новое сочное капустное поле.
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11.05.2022 00:25 Відповісти
Саме жахливе, що усі ті, хто ось це наобирало, вже давно втікли і з Цензора, і з України. Навіть нема кому копняка дати. А нам доводиться усе це і надалі терпіти та якось виживати.
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11.05.2022 00:30 Відповісти
этому нарику доверие такое
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11.05.2022 00:51 Відповісти
Керувати буде Бенядрузіфонд? Зрозуміло. Нарід про це якрах і мріяв!
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11.05.2022 01:13 Відповісти
Началось. Осталось еще пристроить на потоки гетманцева, геруса и шефиров...
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11.05.2022 02:54 Відповісти
Капець іноземним грошам,якщо до них прикладе руку милованов,або взагалі наша свора хапуг !!
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11.05.2022 03:46 Відповісти
Козла в огород.....
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11.05.2022 04:33 Відповісти
Блеать... И любителя 4-х бутылок пива вместе с Колей-котлетой не забудьте...
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11.05.2022 05:16 Відповісти
Да вы офуели!
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11.05.2022 05:24 Відповісти
пізда рулю... усьо.. расходімся... після б війни сказали б.. а так вже якщо воно буде керувати...
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11.05.2022 05:36 Відповісти
Переживаю по этому поводу .помнится он признавался ,что принимал наркотики,как бы чего не вышло....
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11.05.2022 05:38 Відповісти
Милованов - п#здуй вчити студентів і не лізь туди, де в тебе апріорі ніх#я не виходить. Ти теоретик, а практик з тебе х#йовий. Вже покерував в уряді Гончаренко до спаду в економіці.
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11.05.2022 06:32 Відповісти
читати - в уряді Гончарука
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11.05.2022 07:31 Відповісти
Уже можно считать, быть уверенным, что 60 процентов и более Коломоич с командой уже с@издили. Без внешнего управления разворуют все, всю помощь, все Ленд- Лизы. Через короткое время , вместо симпатии к нам - нас будет презирать весь мир за воровство - Нельзя давать денег ( ни копейки ) , только внешнее управление - украдут все, только этого ждут.
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11.05.2022 07:28 Відповісти
дивно, що не Єрмак
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11.05.2022 07:30 Відповісти
Что значит не Ермак? А кто? Не Милованов же...
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11.05.2022 10:03 Відповісти
І ніяких тобі конкурсів, полиграфів, порад з громадськістю. Бобик я казав.
Жах. Треба як найскоріше вибори та скорочення держ аппарату на 98 %, та обов'язкова люстрація. Мав справи с ЗеКами та кварталом нахер із пляжу.
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11.05.2022 07:35 Відповісти
Пропали деньги 🤦
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11.05.2022 07:56 Відповісти
Ні,НІ,ні в якому разі,даже не потирайте свої ******** злодійські рученята.Тільки Міжнародний консорціум США.Великобритані,Польша,Литва,з правом суворого аудиту за кожним направленим траншем.А,то вже ФСБший Єрмак,піпіську свою дрочить,бо очолив Раду Відновлення України.
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11.05.2022 07:57 Відповісти
Пропала страна...Как не *****, так эти ее угробят.
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11.05.2022 10:04 Відповісти
Ну хоч не мілонов...
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11.05.2022 10:18 Відповісти
По крайней мере не дурак:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yc93y5UAAAAJ
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11.05.2022 10:23 Відповісти
Не дурний. "Дурень" - це не лише категорія розуму.
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11.05.2022 15:01 Відповісти
По грошам кароче.
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11.05.2022 11:20 Відповісти
вважаю, що керувати цим процесом треба поставити тільки Порошенка. Він один нічого не вкраде. І все буде справедливо.
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11.05.2022 17:37 Відповісти
 
 