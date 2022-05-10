Керувати конфіскованими російськими активами буде "Націнвестфонд", який очолює Милованов

Уряд визначив, що держпідприємству Націнвестфонд, яке очолює Тимофій Милованов, будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності Росії та її резидентів.

Як інфформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Мінекономіки.

У повідомленні зазначається: " Уряд своєю постановою визначив підприємство, якому будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності росії та її резидентів.

Ця функція покладається на ДП "Націнвестфонд" (координується Кабінетом Міністрів України), відповідні зміни будуть незабаром внесені до його статуту.



Нагадаємо, що в березні Верховна Рада ухвалила закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО.



Такі рішучі дії з боку України обумовлені агресивною війною, яку розпочала рф проти нашої держави.

Держпідприємство "Націнвестфонд" керуватиме вилученими активами, поки держава не визначить, як розпорядитися ними у майбутньому".

Згідно офіційної інформаці "Націнвестфонд" його очолює ексмінімстр економіки Тимофій Милованов.