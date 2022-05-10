Керувати конфіскованими російськими активами буде "Націнвестфонд", який очолює Милованов
Уряд визначив, що держпідприємству Націнвестфонд, яке очолює Тимофій Милованов, будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності Росії та її резидентів.
Як інфформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомляє Мінекономіки.
У повідомленні зазначається: " Уряд своєю постановою визначив підприємство, якому будуть передаватися примусово вилучені об’єкти права власності росії та її резидентів.
Ця функція покладається на ДП "Націнвестфонд" (координується Кабінетом Міністрів України), відповідні зміни будуть незабаром внесені до його статуту.
Нагадаємо, що в березні Верховна Рада ухвалила закон про правомірність примусового вилучення російського майна без будь-якої компенсації на підставі рішення РНБО.
Такі рішучі дії з боку України обумовлені агресивною війною, яку розпочала рф проти нашої держави.
Держпідприємство "Націнвестфонд" керуватиме вилученими активами, поки держава не визначить, як розпорядитися ними у майбутньому".
Згідно офіційної інформаці "Націнвестфонд" його очолює ексмінімстр економіки Тимофій Милованов.
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а кому бізнес...
"Милованов на Коломойского не обижается: "Я не скрываю, что дебил"
ВТОРНИК, 22 ОКТЯБРЯ 2019, 11:23"
"В середине января в Офисе президента обговаривают возможность введения талонов на еду.https://www.unian.net/economics/agro/u-zelenskogo-dopuskayut-vvedenie-produktovyh-kartochek-dlya-uyazvimyh-sloev-naseleniya-novosti-11666056.html Продуктовые карточки , скорее всего, получат самые небогатые слои населения."
Всё отдаст инвестиционной компании сороса "Драгон Капитал" за копейки.
Все піде інвестиційній конторці "Беня Капітал На*балово" як оплата за вибори.
До речі, сам Милованов відкрито заявляє, що його не цікавить ні економіка, ні Україна. Так, під час своєї лекції "Майбутня освіта" він заявив: "я в принципі нічого не знаю. Я поїхав з України у 1999-му... Відтоді я повертаюся, але з особистих причин. Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...".
"Мене ніколи не цікавила Україна. Мене цікавив вітрильний спорт, сальса. Я займався теорією ігор, теорією контрактів, мікроекономіки. По суті це не дуже високого рівня математика. Я зовсім не розуміюся на економіці...", - заявив Милованов.
https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/mene-nikoli-ne-tsikavila-ukraina-yak-ministr-milovanov-zberigae-stari-agrarni-shemi.htm
Это пипец, еще надо туда добавить до керівництва активами Третьякову и Гетьманцева -им не то что активы нельзя доверить, даже саперную лопатку не говоря уже окопы копать это же рукожопые вредители, кроме как красть у страны они ни чего не умеют разве что еще продавать что не украли и предавать за 30 серебряников но они считают что у их работа такая все в стране делить и про себя не забывать. Как говорится кто на что учился. Кому война и горе а кому мать родна. И вообще кто они такие?, кто их избирал?, выбирали одного Зеленского с каких щелей они все повыползали просто огидно ну и рожи.
Жах. Треба як найскоріше вибори та скорочення держ аппарату на 98 %, та обов'язкова люстрація. Мав справи с ЗеКами та кварталом нахер із пляжу.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=yc93y5UAAAAJ