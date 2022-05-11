Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр. ФОТО

93-я ОМБр Холодный Яр пополнилась трофейными российскими танками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Трофейные российские танки на службе Украины в объективе пресс-службы 93-й ОМБр Холодный Яр. День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Вооруженные Силы Украины круглосуточно прилагают к этому максимум усилий", – говорится в сообщении.



