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Новости Война
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Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр. ФОТО

93-я ОМБр Холодный Яр пополнилась трофейными российскими танками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

"Трофейные российские танки на службе Украины в объективе пресс-службы 93-й ОМБр Холодный Яр. День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Вооруженные Силы Украины круглосуточно прилагают к этому максимум усилий", – говорится в сообщении.

Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр 01
Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр 02

армия РФ (19725) танк (2278) техника (1753) 93 отдельная механизированная бригада (300) ВСУ (6702) трофеи (182)


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Бережи вас Господь, соколики
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11.05.2022 10:04 Ответить
Вони кричали *Не Будітє руцкого мєдвєдя*, а самі розбудили Українських Котиків!
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11.05.2022 10:05 Ответить
Слава Україні 🇺🇦! Слава ЗСУ 💪!
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11.05.2022 10:07 Ответить
Воєнторг для ЗСУ.
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11.05.2022 10:15 Ответить
І не тільки, від 9 Травня і Прокат зброї від США.
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11.05.2022 10:19 Ответить
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил

*
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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11.05.2022 10:32 Ответить
Славетна 93! Тримайтесь і бережіть Україну
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11.05.2022 10:16 Ответить


ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!
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11.05.2022 12:49 Ответить
 
 