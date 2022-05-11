Трофейные российские танки на службе Украины в 93-й ОМБр. ФОТО
93-я ОМБр Холодный Яр пополнилась трофейными российскими танками.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
"Трофейные российские танки на службе Украины в объективе пресс-службы 93-й ОМБр Холодный Яр. День Победы будем праздновать в будущем. Его дата еще не определена, но она обязательно будет. Вооруженные Силы Украины круглосуточно прилагают к этому максимум усилий", – говорится в сообщении.
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