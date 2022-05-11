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Новини Війна
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Трофейні російські танки на службі Україні в 93-й ОМБр. ФОТО

93-я ОМБр Холодний Яр поповнилася трофейними російськими танками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Трофейні російські танки на службі Україні в об'єктиві пресслужби 93-ї ОМБр Холодний Яр. День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Збройні Сили України цілодобово докладають до цього максимум зусиль", - йдеться у повідомленні. 

Трофейні російські танки на службі Україні в 93-й ОМБр 01
Трофейні російські танки на службі Україні в 93-й ОМБр 02

Автор: 

армія рф (17876) танк (2089) техніка (1858) 93 окрема механізована бригада (301) ЗСУ (7679) трофеї (187)


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Бережи вас Господь, соколики
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11.05.2022 10:04 Відповісти
Вони кричали *Не Будітє руцкого мєдвєдя*, а самі розбудили Українських Котиків!
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11.05.2022 10:05 Відповісти
Слава Україні 🇺🇦! Слава ЗСУ 💪!
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11.05.2022 10:07 Відповісти
Воєнторг для ЗСУ.
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11.05.2022 10:15 Відповісти
І не тільки, від 9 Травня і Прокат зброї від США.
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11.05.2022 10:19 Відповісти
Російські війська - одне з основних джерел постачання озброєння та *********** для українських збройних сил

*
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
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11.05.2022 10:32 Відповісти
Славетна 93! Тримайтесь і бережіть Україну
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11.05.2022 10:16 Відповісти


ЦЕ Ж БУЛО ВЖЕ!
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11.05.2022 12:49 Відповісти
 
 