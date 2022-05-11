Трофейні російські танки на службі Україні в 93-й ОМБр. ФОТО

93-я ОМБр Холодний Яр поповнилася трофейними російськими танками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Трофейні російські танки на службі Україні в об'єктиві пресслужби 93-ї ОМБр Холодний Яр. День Перемоги будемо святкувати у майбутньому. Його дата ще не визначена, але вона обов'язково буде. Збройні Сили України цілодобово докладають до цього максимум зусиль", - йдеться у повідомленні.



