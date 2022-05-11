ДТЭК рассчитывает завершить ремонтные работы на электросетях Киевщины к середине мая

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова уже возобновили электроснабжение 140 тыс. домов в освобожденных от российских оккупантов городах и селах Киевской области, что составляет более 90% всех обесточенных потребителей.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"После 3 апреля, когда мы начали возобновлять работы, уже возобновили свет почти 140 тысячам потребителей. Это более 90% от обесточенных из-за оккупации", - сказал он.

Сахарук сообщил, что ДТЭК закончит возобновление электроснабжения в Киевской области до середины мая.

Также он добавил, что сейчас на Донетчине сложная ситуация и без света находятся почти 300 тыс. потребителей в 250 населенных пунктах.

"К сожалению, мы выполняем работы, и они постоянно, скажем так, идут на повтор. Мы 90 тысяч запитали за неделю, и 90 тысяч снова обесточены. И так каждый день. Люди работают без выходных для того, чтобы восстанавливать свет жителям Донетчины", - подытожил Сахарук.

Напомним, энергетики ДТЭК помогают "Укрзализныце" восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые подвергаются ракетным ударам со стороны российских оккупантов. Задействовано 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские и Днепровские электросети.

Читайте также: Энергетики ДТЭК Ахметова помогают возобновлять работу электросетей Укрзализныци