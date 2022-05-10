Энергетики ДТЭК Ахметова помогают возобновлять работу электросетей Укрзализныци

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова помогают коллегам из Укрзализныци восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые подвергаются ракетным ударам со стороны российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления электрических сетей во Львовской и Киевской областях", - сообщили в компании.

На прошлой неделе из-за вражеских обстрелов получили повреждения несколько энергообъектов Укрзализныци по всей стране. Поэтому без света остались жители окрестных населенных пунктов и остановилось железнодорожное сообщение.

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28 специалистов ДТЭК будут работать, чтобы как можно скорее возобновить работу электрооборудования и вернуть нормальное функционирование железной дороги на Львовщине и Киевщине.

Аварийные бригады энергетиков ДТЭК непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

"Энергетики, специалисты Укрзализныци вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", - сообщили в компании.