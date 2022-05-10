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Энергетики ДТЭК Ахметова помогают возобновлять работу электросетей Укрзализныци

дтек

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова помогают коллегам из Укрзализныци восстанавливать электрические сети во Львовской и Киевской областях, которые подвергаются ракетным ударам со стороны российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК.

"ДТЭК понимает, насколько важно восстановление объектов железной дороги для всей страны. Поэтому 6 бригад и 5 единиц техники из ДТЭК Одесские электросети и ДТЭК Днепровские электросети отправились на помощь коллегам из Укрзализныци для восстановления электрических сетей во Львовской и Киевской областях", - сообщили в компании.

На прошлой неделе из-за вражеских обстрелов получили повреждения несколько энергообъектов Укрзализныци по всей стране. Поэтому без света остались жители окрестных населенных пунктов и остановилось железнодорожное сообщение.

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28 специалистов ДТЭК будут работать, чтобы как можно скорее возобновить работу электрооборудования и вернуть нормальное функционирование железной дороги на Львовщине и Киевщине.

Аварийные бригады энергетиков ДТЭК непрерывно работают, чтобы оперативно восстанавливать электроснабжение населенных пунктов, пострадавших из-за боевых действий.

"Энергетики, специалисты Укрзализныци вместе с врачами, волонтерами, поставщиками необходимых пищевых продуктов и лекарств делают все от них зависящее, чтобы поддержать Украину и украинцев в сложных условиях", - сообщили в компании.

Укрзализныця (2763) энергетика (2569) ДТЭК (521)


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був би від таким патріотом у 2014
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10.05.2022 16:19 Ответить
Тогда стоит перечислить ВСЕ кампании в Украине, которые просто выполняют ежедневно свою работу с указанием, кому они принадлежат. ДТЭК, такой дтэк
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10.05.2022 16:20 Ответить
Відновлювати мережі УЗ енергетики ДТЕК не зобов'язані, проте допомагають.
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10.05.2022 16:25 Ответить
Так а в чем проблема посмотреть? Была статья в Форбс о помощи олигархата в войне Украине. Ахметка по последним данным был вне конкуренции. Его компания на тот момент выделила вроде как около 70 млн у.е. помощи и авансом оплатила 30 млн у.е. налогов. Мало? Я сторонник Порошенко, который тоже входит в десятку "главных спонсоров Украины", но его помощь гораздо скромнее - 10 млн у.е. Также Украине помогли Косюк, Пинчук, Гереги и даже Фирташ и "православная ****" Новинский. А вот Беня не дал ни на оборону, ни на гуманитарку ни копейки.
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10.05.2022 16:41 Ответить
Вони захищають своє майно, їм є що втрачати. З приходом руського миру, все буде чи зруйноване, чи віджате
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10.05.2022 17:00 Ответить
То же касается всех украинцев. Не так ли?
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10.05.2022 17:17 Ответить
Пішла реклама по ТВ-пішов піар Ахметова. Знову...як з 2014го...війна десь там..а ми десь тут...та й пох на все🤦
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10.05.2022 16:23 Ответить
Допомагають - добре. Але слід пам'ятати, що багато хто зараз робить таку роботу, яку не повинен робити.
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10.05.2022 16:28 Ответить
 
 