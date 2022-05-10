Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж Укрзалізниці

Енергетики компанії ДТЕК Ахметова допомагають колегам з Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях, які зазнають ракетних ударів з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

"ДТЕК розуміє, наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення електричних мереж у Львівській та Київській областях", - повідомили в компанії.

Минулого тижня через ворожі обстріли зазнали ушкоджень декілька енергооб’єктів Укрзалізниці по всій країні. Через це без світла лишились мешканці навколишніх населених пунктів та зупинилось залізничне сполучення.

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28 фахівців ДТЕК працюватимуть, щоб якомога швидше відновити роботу електрообладнання та повернути до нормального функціонування залізниці на Львівщині та Київщині.

Аварійні бригади енергетиків ДТЕК безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

"Енергетики, спеціалісти Укрзалізниці разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - повідомили в компанії.