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Енергетики ДТЕК допомагають відновлювати роботу електромереж Укрзалізниці

дтек

Енергетики компанії ДТЕК Ахметова допомагають колегам з Укрзалізниці відновлювати електричні мережі у Львівській та Київській областях, які зазнають ракетних ударів з боку російських окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДТЕК.

"ДТЕК розуміє, наскільки важливим є відновлення об’єктів залізниці для всієї країни. Тому 6 бригад та 5 одиниць техніки з ДТЕК Одеські електромережі та ДТЕК Дніпровські електромережі вирушили на допомогу колегам з Укрзалізниці для відновлення електричних мереж у Львівській та Київській областях", - повідомили в компанії.

Минулого тижня через ворожі обстріли зазнали ушкоджень декілька енергооб’єктів Укрзалізниці по всій країні. Через це без світла лишились мешканці навколишніх населених пунктів та зупинилось залізничне сполучення.

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28 фахівців ДТЕК працюватимуть, щоб якомога швидше відновити роботу електрообладнання та повернути до нормального функціонування залізниці на Львівщині та Київщині.

Аварійні бригади енергетиків ДТЕК безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

"Енергетики, спеціалісти Укрзалізниці разом із лікарями, волонтерами, постачальниками найнеобхідніших харчових продуктів та ліків, роблять все від них залежне, щоб підтримати Україну та українців у складних умовах", - повідомили в компанії.

Автор: 

Укрзалізниця (6906) енергетика (2616) ДТЕК (1985)


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був би від таким патріотом у 2014
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10.05.2022 16:19 Відповісти
Тогда стоит перечислить ВСЕ кампании в Украине, которые просто выполняют ежедневно свою работу с указанием, кому они принадлежат. ДТЭК, такой дтэк
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10.05.2022 16:20 Відповісти
Відновлювати мережі УЗ енергетики ДТЕК не зобов'язані, проте допомагають.
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10.05.2022 16:25 Відповісти
Так а в чем проблема посмотреть? Была статья в Форбс о помощи олигархата в войне Украине. Ахметка по последним данным был вне конкуренции. Его компания на тот момент выделила вроде как около 70 млн у.е. помощи и авансом оплатила 30 млн у.е. налогов. Мало? Я сторонник Порошенко, который тоже входит в десятку "главных спонсоров Украины", но его помощь гораздо скромнее - 10 млн у.е. Также Украине помогли Косюк, Пинчук, Гереги и даже Фирташ и "православная ****" Новинский. А вот Беня не дал ни на оборону, ни на гуманитарку ни копейки.
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10.05.2022 16:41 Відповісти
Вони захищають своє майно, їм є що втрачати. З приходом руського миру, все буде чи зруйноване, чи віджате
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10.05.2022 17:00 Відповісти
То же касается всех украинцев. Не так ли?
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10.05.2022 17:17 Відповісти
Пішла реклама по ТВ-пішов піар Ахметова. Знову...як з 2014го...війна десь там..а ми десь тут...та й пох на все🤦
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10.05.2022 16:23 Відповісти
Допомагають - добре. Але слід пам'ятати, що багато хто зараз робить таку роботу, яку не повинен робити.
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10.05.2022 16:28 Відповісти
 
 