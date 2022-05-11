Российская крылатая ракета сбита над Одесской областью
Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету над Одесской областью.
Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которую над морем точно сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.
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Doc Ua
показать весь комментарий11.05.2022 15:00 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий11.05.2022 15:02 Ответить Мне нравится 11 Ссылка
Лаур
показать весь комментарий11.05.2022 15:08 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
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