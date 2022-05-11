Российская крылатая ракета сбита над Одесской областью

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету над Одесской областью.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которую над морем точно сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.