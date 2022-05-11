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Новости Война
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Российская крылатая ракета сбита над Одесской областью

ракета

Украинские силы противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету над Одесской областью.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Одессы со ссылкой на оперативное командование "Південь", информирует Цензор.НЕТ.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущена крылатая ракета, которую над морем точно сбили силы ПВО", - говорится в сообщении.

армия РФ (19738) крылатые ракеты (889) обстрел (27972) Одесская область (3651) ракеты (3620)


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Респект ППО ! Збити ракету доволі не просто на нашому устаткуванню, яке розраховане на боротьбу з літаками, в першу чергу!
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11.05.2022 15:00 Ответить
слава ПВО !!!! красавы!!
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11.05.2022 15:02 Ответить
за#баште нах і літак .
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11.05.2022 15:08 Ответить
 
 