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Російську крилату ракету збито над Одещиною

ракета

Українські сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету над Одеською областю.

Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17889) крилаті ракети (1081) обстріл (29293) Одеська область (3309) ракети (4078)


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Респект ППО ! Збити ракету доволі не просто на нашому устаткуванню, яке розраховане на боротьбу з літаками, в першу чергу!
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11.05.2022 15:00 Відповісти
слава ПВО !!!! красавы!!
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11.05.2022 15:02 Відповісти
за#баште нах і літак .
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11.05.2022 15:08 Відповісти
 
 