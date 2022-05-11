Російську крилату ракету збито над Одещиною

Українські сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету над Одеською областю.

Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться у повідомленні.