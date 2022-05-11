Російську крилату ракету збито над Одещиною
Українські сили протиповітряної оборони збили російську крилату ракету над Одеською областю.
Про це повідомляє пресслужба міськради Одеси з посиланням на оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"По Одеській області завдано чергового ракетного удару. З ворожого літака випущено крилату ракету, яку над морем влучно збито силами ППО", - йдеться у повідомленні.
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Doc Ua
показати весь коментар11.05.2022 15:00 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Вася Шевченко #371210
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Лаур
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