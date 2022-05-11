Двое гражданских ранены в результате обстрела Донетчины, - ОВА
В результате обстрела оккупантами Донецкой области ранены двое гражданских.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 11 мая россияне ранили еще двух мирных жителей Донетчины: в Нью-Йорке и Новоселовке, что на Лиманщине. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 1 человеку, раненному на Луганщине.
Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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