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Новости Война
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Двое гражданских ранены в результате обстрела Донетчины, - ОВА

донеччина

В результате обстрела оккупантами Донецкой области ранены двое гражданских.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 мая россияне ранили еще двух мирных жителей Донетчины: в Нью-Йорке и Новоселовке, что на Лиманщине. Кроме того, в Бахмуте медицинская помощь была оказана 1 человеку, раненному на Луганщине.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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Донецкая область (10019) Кириленко Павел (640)


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