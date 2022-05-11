Двох цивільних поранено внаслідок обстрілу Донеччини, - ОВА

Внаслідок обстрілу окупантами Донецької області поранено двох цивільних.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"За 11 травня росіяни поранили ще двох мирних мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Новоселівці, що на Лиманщині. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 1 людині, пораненій на Луганщині.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.

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