Двох цивільних поранено внаслідок обстрілу Донеччини, - ОВА
Внаслідок обстрілу окупантами Донецької області поранено двох цивільних.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 11 травня росіяни поранили ще двох мирних мешканців Донеччини: у Нью-Йорку та Новоселівці, що на Лиманщині. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано 1 людині, пораненій на Луганщині.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - йдеться в повідомленні.
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