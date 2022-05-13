Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли, - Шмыгаль

Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Несмотря на войну, реализуем договоренности 2021 года. Законопроект о применении Пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров уже передан парламенту", - написал Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что принятый в пятницу законопроект "О ратификации Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова от 13 ноября 2003 года" позволит в двусторонней торговле между Украиной и Молдовой при определении происхождения товаров руководствоваться положениями Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения или альтернативными правилами происхождения указанной Региональной конвенции.