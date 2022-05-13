РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7323 посетителя онлайн
Новости
893 4

Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли, - Шмыгаль

молдова

Украина и Молдова обновят Соглашение о зоне свободной торговли, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Несмотря на войну, реализуем договоренности 2021 года. Законопроект о применении Пан-евро-средиземноморских правил происхождения товаров уже передан парламенту", - написал Шмыгаль в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

В свою очередь представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук пояснил, что принятый в пятницу законопроект "О ратификации Протокола между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова о внесении изменений в Соглашение о свободной торговле между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Молдова от 13 ноября 2003 года" позволит в двусторонней торговле между Украиной и Молдовой при определении происхождения товаров руководствоваться положениями Региональной конвенции о евро-средиземноморских преференциальных правилах происхождения или альтернативными правилами происхождения указанной Региональной конвенции.

Молдова (1923) ЗСТ (539)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вина та коньяки? це дуже важливо.
показать весь комментарий
13.05.2022 20:58 Ответить
Принижувати і знецінювати своїх сусідів може лише РФ і їй подібні! А Україна вітає вільні угоди зі своїми сусідами- не ворогами!
показать весь комментарий
13.05.2022 21:08 Ответить
Бо Єрмаку вже бракує місця їблом торгувати.
показать весь комментарий
13.05.2022 21:06 Ответить
Це та угода, завдяки якій усі ці роки існує пріднєсровья та контрабанда?
показать весь комментарий
14.05.2022 09:44 Ответить
 
 