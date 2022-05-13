УКР
Україна та Молдова оновлять Угоду про зону вільної торгівлі, - Шмигаль

молдова

Україна та Молдова оновлять Угоду про зону вільної торгівлі, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Незважаючи на війну, реалізуємо домовленості 2021 року. Законопроєкт про застосування Пан-євро-середземноморських правил походження товарів уже переданий парламенту", - написав Шмигаль у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

У свою чергу представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук пояснив, що схвалений у п'ятницю законопроєкт "Про ратифікацію Протоколу між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова про внесення змін до Угоди про вільну торгівлю між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Молдова від 13 листопада 2003 року" дозволить у двосторонній торгівлі між Україною та Молдовою при визначенні походження товарів керуватися положеннями Регіональної конвенції про євро-середземноморські преференційні правила походження або альтернативними правилами походження зазначеної Регіональної конвенції.

вина та коньяки? це дуже важливо.
13.05.2022 20:58 Відповісти
Принижувати і знецінювати своїх сусідів може лише РФ і їй подібні! А Україна вітає вільні угоди зі своїми сусідами- не ворогами!
13.05.2022 21:08 Відповісти
Бо Єрмаку вже бракує місця їблом торгувати.
13.05.2022 21:06 Відповісти
Це та угода, завдяки якій усі ці роки існує пріднєсровья та контрабанда?
14.05.2022 09:44 Відповісти
 
 