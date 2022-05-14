Рашисты заставляют украинцев работать в оккупационных учреждениях и незаконных "правоохранительных" формированиях, - Генштаб ВСУ
Войска РФ на временно оккупированных территориях нарушают права и свободы украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
"Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы", - отметили в Генштабе.
Также оккупанты продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.
Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.05.2022
На тимчасово окупованих території Запорізької області з'явилося багато незнайомих людей, які розповсюджують плітки.
Як зазначають жителі Мелітополя, їх завозили ще перед 9 травня із Криму та так званої «ЛДНР» та заселили у порожні будинки та квартири.
«Заслані козачки» на міських ринках, у скверах та парках підсідають до людей і кажуть, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік РФ, а Україна, мовляв, вже забула про Мелітополь.
Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що все це не відповідає дійсності: «Україна обов'язково переможе! Ми на своїй землі і саме її захищаємо. Тримаймо стрій! Все буде Україна!» https://t.me/spravdi/8176 https://t.me/spravdi/8176
