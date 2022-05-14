Рашисты заставляют украинцев работать в оккупационных учреждениях и незаконных "правоохранительных" формированиях, - Генштаб ВСУ

Войска РФ на временно оккупированных территориях нарушают права и свободы украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы", - отметили в Генштабе.

Также оккупанты продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

