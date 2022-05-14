РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9647 посетителей онлайн
Новости Война
2 613 5

Рашисты заставляют украинцев работать в оккупационных учреждениях и незаконных "правоохранительных" формированиях, - Генштаб ВСУ

окупанти

Войска РФ на временно оккупированных территориях нарушают права и свободы украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"Противник на временно занятых территориях востока и юга Украины пытается привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях, нарушает их права и свободы", - отметили в Генштабе.

Также оккупанты продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях.

Читайте: Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 14.05.2022

Генштаб ВС (6999) оккупация (10305)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
самі раби ..шукають для себе рабів-дивина
показать весь комментарий
14.05.2022 19:39 Ответить
Гастарбайтеры в собственной стране....дожили...
показать весь комментарий
14.05.2022 19:45 Ответить
👀 У окупованому Мелітополі працюють «заслані козачки»-шептуни

На тимчасово окупованих території Запорізької області з'явилося багато незнайомих людей, які розповсюджують плітки.

Як зазначають жителі Мелітополя, їх завозили ще перед 9 травня із Криму та так званої «ЛДНР» та заселили у порожні будинки та квартири.

«Заслані козачки» на міських ринках, у скверах та парках підсідають до людей і кажуть, що в місті вже нібито 60% населення перейшли на бік РФ, а Україна, мовляв, вже забула про Мелітополь.

Запорізька обласна військова адміністрація заявляє, що все це не відповідає дійсності: «Україна обов'язково переможе! Ми на своїй землі і саме її захищаємо. Тримаймо стрій! Все буде Україна!» https://t.me/spravdi/8176 https://t.me/spravdi/8176

показать весь комментарий
14.05.2022 19:48 Ответить
Звертаюсь до орків , які знаходяться в наших містах , :,, терміново тікайте або здавайтесь , так як скоро підете на фарш ,
для диких тварин "!!

Досить знущатися над мирним населенням і постійно іх тероризувати !!
показать весь комментарий
14.05.2022 19:58 Ответить
корочка не схоче, питушок не вскоче. на фарш и тех и тех
показать весь комментарий
14.05.2022 21:10 Ответить
 
 