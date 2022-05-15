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Больница Северодонецка может принять только 100 человек, - Гайдай

Медицинские работники больницы города Северодонецк могут принимать только 100 человек после обстрела медучреждения российскими оккупантами в субботу.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил председатель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"Обстрелы постоянно проводятся по всей территории каждого города. Вот сегодня мы видели, что обстреляли больницу: ее обстреляли не случайно и не просто так, а умышленно. И это был не одиночный обстрел, а более часа именно туда и целились орки. Больница даже горела. Если раньше у нас была возможность где-то 300 человек принимать, то сейчас только 100", – сказал он в эфире национального телемарафона #UAразом в воскресенье вечером.

Ранее Гайдай сообщил, что за прошедшие сутки россияне совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку: били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице.

Автор: 

Северодонецк (605) Гайдай ЛОГА (716)


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ляшко самоустранился гнида?
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15.05.2022 20:46 Ответить
Нажаль, через географічне розташування, Луганщина в найгіршому становищі з усіх областей.
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15.05.2022 21:13 Ответить
 
 