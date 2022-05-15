Лікарня Сєверодонецька може прийняти тільки 100 людей, - Гайдай

Медичні працівники лікарні міста Сєвєродонецьк можуть приймати тепер лише 100 людей після обстрілу медустанови російськими окупантами в суботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив голова Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріли постійно тривають на всій території кожного міста. Ось сьогодні ми бачили, що обстріляли лікарню: її обстріляли не випадково і не просто так, а навмисне. І це був не одиночний обстріл, а понад годину саме туди й цілилися орки. Лікарня навіть горіла. Якщо раніше у нас була можливість десь 300 осіб приймати, то зараз лише 100", – сказав він в ефірі національного телемарафону #UA разом у неділю ввечері.

Раніше Гайдай повідомив, що минулої доби росіяни здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку: били по житлових будинках, хімзаводу, технікуму та лікарні.

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