В Сєверодонецьку росіяни обстріляли лікарню. Поранені 9 людей. ВIДЕО

Розбита лікарня продовжує працювати та надавати допомогу постраждалим.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти обстріляли Сєверодонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних", - написав він.

Гайдай нагадав, що за минулу добу загарбники здійснили 11 артилерійських атак по Сєверодонецьку.

Дивіться: Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО

"Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - зазначив Гайдай.

та не *** же ж вашу мать?! в СЄВЄРОДАНЄЦКУ
Україна там де мова (с)
У нас відбирають рівно ті території, які ми самі віддали ЄЗИКУ (я)
показати весь коментар
16.05.2022 04:43 Відповісти
місто стоїть на річці СіВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ і називається СІВЕРОДОНЕЦЬК! шоп вам, кацапурам, уже всім подохнути!
показати весь коментар
16.05.2022 04:45 Відповісти
 
 