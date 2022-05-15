В Сєверодонецьку росіяни обстріляли лікарню. Поранені 9 людей. ВIДЕО

Розбита лікарня продовжує працювати та надавати допомогу постраждалим.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти обстріляли Сєверодонецьку лікарню. Лише за вчорашній вечір 9 поранених цивільних", - написав він.

Гайдай нагадав, що за минулу добу загарбники здійснили 11 артилерійських атак по Сєверодонецьку.

"Гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - зазначив Гайдай.