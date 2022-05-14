Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО

Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили близько 250 одиниць техніки та до 1,5 тис. живої сили.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 3-х днів наші хлопці з 80, 79, 30, 58 та 17 танкової бригади влаштували оркам Сталінград та Курську дугу одночасно! Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ Путіна - оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком погнали на вірну смерть тисячі своїх.

Подивіться на безпорадного російського солдата, якого кинули на забій і змусили рятуватися вплав.

За три дні виродки втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки та до 1500 солдатів та офіцерів!" - наголосив Геращенко.

