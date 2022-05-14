Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО
Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили близько 250 одиниць техніки та до 1,5 тис. живої сили.
Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом 3-х днів наші хлопці з 80, 79, 30, 58 та 17 танкової бригади влаштували оркам Сталінград та Курську дугу одночасно! Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ Путіна - оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком погнали на вірну смерть тисячі своїх.
Подивіться на безпорадного російського солдата, якого кинули на забій і змусили рятуватися вплав.
За три дні виродки втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки та до 1500 солдатів та офіцерів!" - наголосив Геращенко.
Топ коментарі
+72 Петр Сидоров #75673
показати весь коментар14.05.2022 19:03 Відповісти Посилання
+48 Yaroslav Vinnitsa
показати весь коментар14.05.2022 19:14 Відповісти Посилання
+37 Агамемнон
показати весь коментар14.05.2022 19:09 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хоч би пару бойових гусей на нього натравили.
або одного водоплаваючого українського страуса...
неподобство
вы думаете, что они просто так на учениях бьют бутылки и ломают кирпичи лбами?!
вот это и есть их секретное аналоговнетное оружие, их медные лбы, лбы от бровей и до затылка безо всяких пустот для мозга.
Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.
Розповідь інженера-cапера
Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
марсианин
@Rydyi_Mars
Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
Очикувалися квiти та паляницi вiд вдячного населення,
але щось пiшло не так...
МО: ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец
14 мая 2022,
«Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что вся переправившаяся по понтонам бронетехника противника была уничтожена.
Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.
дурачиныРечь идёт о попытках ВСУ форсировать реку в районе Протопоповка, Завгороднее, Петровское.
Но на территории жрут и такое! Популяция крайне неприхотливая ни в чем!
Совершенно с вами согласен.
Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Источник:
Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1,5 тыс. живой силы.Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает
Засновник «Інфокару» Павло Кащук оприлюднив фотографію наслідків чергової спроби рашистів перейти річку.
Як видно на фото, у воді опинилося 8 танків противника.
«Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.
Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік.
На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад в брід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, тож далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі». https://t.me/operativnoZSU/24130 https://t.me/operativnoZSU/24130
Маленького медвежонка Умку унесло на льдине в море. Так бы он и умер от голода и холода, если бы не ледокол "Арктика", намотавший его на винт.
Це, взагалі то, БМП, а це, як кажуть в Одесі "две большие разницы".