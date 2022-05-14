УКР
Окупант під Білогорівкою на танку вплав рятується від влучних пострілів ЗСУ. ВIДЕО

Під Білогорівкою на Луганщині російські окупанти втратили близько 250 одиниць техніки та до 1,5 тис. живої сили.

Відео оприлюднив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом 3-х днів наші хлопці з 80, 79, 30, 58 та 17 танкової бригади влаштували оркам Сталінград та Курську дугу одночасно! Безмозкі російські генерали, сліпо виконуючи наказ Путіна - оточити до 9 травня хоча б Лисичанськ з Сєвєродонецьком погнали на вірну смерть тисячі своїх.

Подивіться на безпорадного російського солдата, якого кинули на забій і змусили рятуватися вплав.

За три дні виродки втратили під Білогорівкою близько 250 одиниць техніки та до 1500 солдатів та офіцерів!" - наголосив Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські танкісти втопили 6 танків під Білогорівкою, щоб урятуватися від вогню ЗСУ. ФОТО

Сіверський Донець (36) Луганська область (4938)
Дурень, бросай ружье, да всплывай!
14.05.2022 19:03 Відповісти
Ружье денег стоит, а свинособачья шкура не стоит ничего.
14.05.2022 19:14 Відповісти
14.05.2022 19:09 Відповісти
Дурень, бросай ружье, да всплывай!
14.05.2022 19:03 Відповісти
А он нам фигвамы рисует(.
14.05.2022 19:07 Відповісти
Ружье денег стоит, а свинособачья шкура не стоит ничего.
14.05.2022 19:14 Відповісти
Ложись и отползай.
14.05.2022 19:59 Відповісти
Дурень даже не знает, шо снялся в бандеровском сериале
15.05.2022 08:15 Відповісти
ну і де були наші домашні алігатори та піраньї?
14.05.2022 19:05 Відповісти
Шуфрич, будучи МЧСником, всіх знищив
14.05.2022 19:55 Відповісти
Бовтається, як гівно в ополонці
14.05.2022 19:09 Відповісти
Прізрак Атлантіди
14.05.2022 19:10 Відповісти
Патом атразіл 500 атак впрітул с джавєлінав і стінгєрав, аттряхся і на паслєднєм дЬіхании унічтожіл єщо 150 танкав. Чїх - нє утачняєтся
15.05.2022 16:19 Відповісти
переплюнуть братьев Гримм и их "храброго портняжку" мылятся ))
14.05.2022 19:12 Відповісти
Хіба що своїх 🤣
14.05.2022 19:18 Відповісти
Видимо камнем бесконечности).
14.05.2022 19:18 Відповісти
"Адним махом семерых пабивахом!" Я так розумію що він кинув у них запальничкою після того як закурив після п"янки
14.05.2022 20:03 Відповісти
Скажіть хто-небудь кацапам, що українці (на відміну від них), читають не тільки написи на пляшках зі спиртним, але й "Походеньки бравого солдата Швейка" Ярослава Гашека - там подібні "подвиги" описуються!!!
14.05.2022 20:06 Відповісти
100% 👍👍👍
14.05.2022 20:24 Відповісти
Кишечный газом шоли.
14.05.2022 20:11 Відповісти
и 2 звезды смерти на орбите
14.05.2022 21:00 Відповісти
Вы это серйозно? Или больше нечем жопу закрыть?
14.05.2022 21:04 Відповісти
"...ударом головы в лобовую броню головного танка".
вы думаете, что они просто так на учениях бьют бутылки и ломают кирпичи лбами?!
вот это и есть их секретное аналоговнетное оружие, их медные лбы, лбы от бровей и до затылка безо всяких пустот для мозга.
14.05.2022 23:09 Відповісти
Вообще то не сжёг, а утопил, и не вражеских, а своих.
15.05.2022 04:13 Відповісти
Музон Тоха підібрав...
14.05.2022 19:09 Відповісти
от хто цього наробив - ледве ваньку не втопив...

Я допоміг зруйнувати міст через Сіверський Донець і зірвати плани оточити Лисичанськ.
Розповідь інженера-cапера
Користувач твіттера @kms_d4k, який ідентифікує себе як українського військового інженера та офіцера саперного підрозділу, розповів про нещодавню операцію зі знищення понтонної переправи росіян.
https://texty.org.ua/fragments/106670/ya-zrujnuvav-mist-cherez-siverskyj-donec-i-zirvav-plany-otochennya-lysychanska-rozpovid-vykonavcya/?src=main
14.05.2022 19:41 Відповісти
Музон аще в цвет,поржал с ихтиандра фуЕва
14.05.2022 19:42 Відповісти
явно из говна сделан. не утонул ))
14.05.2022 19:10 Відповісти
Топи его! Топи, его, блд!!!
14.05.2022 19:11 Відповісти
Вiд озвучки мало сльозу не пустив😃
14.05.2022 19:12 Відповісти
Ржал ***** аж подавился,корвалола пришлось ипануть
14.05.2022 19:45 Відповісти
Дивитися всім!Арта+ІТ України+ІлонМаск(Старлінк) роздовбали орків!https://fb.watch/c-vFD80p3c/
марсианин

@Rydyi_Mars

Это уже не секрет как наша арта работает. Илон Маск нам помог. Никаких батарей и скопления арты. Разбросали одинокие замаскированные гаубицы по кустам. Одна гаубица пристреливает, все остальные получают автоматически коррекцию и все это завязано через Старлинк
Поскольку наши снаряды летят с разных сторон контрбатарейные средства не могут определиться, где источник огня. У кацапов такого нет и скоро не будет. Не Байрактаром единым. Наша арта сейчас самая грозная во всем мире. Слава богам війни
14.05.2022 23:16 Відповісти
Таємниці військові не видавай. А то всі кацапи розбіжаться.
15.05.2022 04:28 Відповісти
Ми вас , кацапи , до нас не кликали
14.05.2022 19:12 Відповісти
мама уже не услышат- дети потеряны
14.05.2022 19:12 Відповісти
А детей то не было. Кто возразит, сядет на 15 лет.
14.05.2022 23:31 Відповісти
Курс-слєдам за расєйскім карабльом...
14.05.2022 19:13 Відповісти
Це якась дічь.
14.05.2022 19:13 Відповісти
во, придурок! А ласты где?
14.05.2022 19:14 Відповісти
Это такой способ тренировки обучения скоростному плаванию. По бразильской системе.
14.05.2022 19:15 Відповісти
Куди ж ти, асвабадiтєль?!
Очикувалися квiти та паляницi вiд вдячного населення,
але щось пiшло не так...
14.05.2022 19:17 Відповісти
знаете почему до последнего в воду не прыгал, боялся мобилку краденную намочить
14.05.2022 19:17 Відповісти
Мазай! Де твої "зайці"?...
14.05.2022 19:17 Відповісти
Це як зрозуміти, кацап водій механік став підводником і героїчно потонув? Чи геніі радянські конструктори не передбачили можливість покидання танка водієм в випадку затоплення? В такому випадку, новий український танк повиннен бути задуманий на кшталт Абрамса, де боєкоплект розташований поза броньованою капсyлою з екіпажем, і через яку водій може залишити танк в випадку ураження.
14.05.2022 19:18 Відповісти
Тот, кто уплыл, приказал ему "Жди меня здесь и никуда не отъезжай!"
МО: ВС России уничтожили переправу ВСУ через Северский Донец

14 мая 2022,

«Огнём артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что вся переправившаяся по понтонам бронетехника противника была уничтожена.

Ранее стало известно, что ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил России в течение ночи поразили 543 района сосредоточения живой силы и военной техники Вооружённых сил Украины, а также 18 пунктов управления противника.
14.05.2022 19:26 Відповісти
ЗСУ "в непонятках" : "А ми що - кудись переправлялися?"
14.05.2022 19:50 Відповісти
Смех без причины - признак дурачины
Речь идёт о попытках ВСУ форсировать реку в районе Протопоповка, Завгороднее, Петровское.
14.05.2022 20:02 Відповісти
А там шо нада была шота фарсиравать.
14.05.2022 20:15 Відповісти
Им уже лень что-то придумывать и они "отзеркаливают" наши успехи. Так было и со Змеиным. Только мы предоставляем видео и фото доказательства, а они только бла-бла-бла. Правда они показали Змеиный, снятый ... Байрактаром!
Но на территории жрут и такое! Популяция крайне неприхотливая ни в чем!
14.05.2022 19:32 Відповісти
они это уе давно делают. умножают на 2 и заливают кацапам
14.05.2022 19:48 Відповісти
они это уе давно делают. умножают на 2 и заливают
Совершенно с вами согласен.
Украинские защитники у села Белогоровка разбили около 100 единиц боевой техники оккупантов, также погибли сотни российских военных.Об этом сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Источник:

Под Белогоровкой в Луганской области российские оккупанты потеряли около 250 единиц техники и до 1,5 тыс. живой силы.Видео обнародовал советник главы МВД Антон Геращенко, передает
14.05.2022 20:11 Відповісти
все приувеличивают нужное и приуменьшают ненужное.... но надуманніе победи трохи нас охолоджують... на жаль... і не тільки насале й керівництво....
14.05.2022 20:23 Відповісти
у сруських "другого выхода нет" [нужно пИсать в чью-то тетрадь, кровью]
14.05.2022 19:57 Відповісти
Орки понесли нові втрати при спробі форсувати річку Сіверський Донець в районі села Білогорівка

Засновник «Інфокару» Павло Кащук оприлюднив фотографію наслідків чергової спроби рашистів перейти річку.

Як видно на фото, у воді опинилося 8 танків противника.

«Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.
Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік.

На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад в брід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, тож далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі». https://t.me/operativnoZSU/24130 https://t.me/operativnoZSU/24130

14.05.2022 20:50 Відповісти
Киньте друганы ктонить ссылу на полный видос этого трэша
14.05.2022 19:48 Відповісти
Озвучка нагадала старий анекдот:

Маленького медвежонка Умку унесло на льдине в море. Так бы он и умер от голода и холода, если бы не ледокол "Арктика", намотавший его на винт.
14.05.2022 20:41 Відповісти
А де ви панове автори бачили танк в цьому сюжеті?
Це, взагалі то, БМП, а це, як кажуть в Одесі "две большие разницы".
14.05.2022 20:41 Відповісти
А люди не тільки це відео дивилися! Там є і інші І там танки стирчать з води "як слони на водопої"
14.05.2022 21:37 Відповісти
Vbyvaite rashystiv i ruZgemirciv de de pobachyte,ne omynaite,a vbyvaite i bude myr v Ukraini.
14.05.2022 20:47 Відповісти
Супер! Есть Ютуб версия?
14.05.2022 21:02 Відповісти
А не ранувато москалик відкрив купальний сезон? Вода ще холодна!
14.05.2022 21:25 Відповісти
В кацапстані і мами і діти "потєряні".
14.05.2022 21:29 Відповісти
В Норвегии для чистки в колодцы угрей запускают, те всё живое сжирают, а что не могут до белых косточек обгладывают
14.05.2022 22:07 Відповісти
Як недоречна тут ця пісня
14.05.2022 22:36 Відповісти
Хто виклав той і заказав музику(примітив).
14.05.2022 23:05 Відповісти
Біжи Форест, біжи (С)
14.05.2022 23:22 Відповісти
ПЕСНЯ ХОРОШАЯ ) А ТАНК - МОЗАЙ !)
15.05.2022 00:15 Відповісти
понтони... понтони... а коли вже, нарешті, кримський міст? його ж сам тупін урочисто запускав в експлуатацію.
15.05.2022 00:51 Відповісти
В честь крейсера МаАасква нехай назве танк.
15.05.2022 03:59 Відповісти
Робинзон Крузо. Боже той речки, три десятка метров, сколько же они во времена ВОВ угробили при форсировании Днепра...с тех пор методички не поменялись, все в точности делается по заветам 4жды героя совецкого союза маршала Жукова, который бойцов лямами ложил, а ему за это медальки на грудь вешали ...дебилы бл, ничему вы так и не учитесь.
15.05.2022 04:09 Відповісти
Из 80, 79, 30, 58 и 17 танковой бригады..... Антонина молодец, четко сливает дислокацию частей.... Тут не надо "языка" брать и спрашивать номер части.... Гера сама напишет.....
15.05.2022 05:51 Відповісти
То я незрозумів мамка отримає десятьтищщ, чи кацапчонок все ж живий залишився?
15.05.2022 11:22 Відповісти
Хорошо, одразу і штани виправ
15.05.2022 11:24 Відповісти
Как эти твари засрали Украину , кроме кацапского дерьма и брехни от них не куя не получишь. Орки и это факт...
15.05.2022 14:17 Відповісти
не повірите, аж шкода стало бідаку!...
15.05.2022 15:06 Відповісти
Виплив, ****.
15.05.2022 15:14 Відповісти
Добрі раки на кацапах будуть у Донці.
15.05.2022 16:40 Відповісти
Интересно, это правда про такое количество металлолома и кацапских жмуриков, или это плод неуемной фантазии Тоши? Хотелось бы побольше дохлых балалаечников, но что-то очень уж ненадежный источник информации.
15.05.2022 16:44 Відповісти
 
 