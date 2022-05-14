УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5129 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
66 381 116

Російські танкісти втопили 6 танків під Білогорівкою, щоб урятуватися від вогню ЗСУ. ФОТО

Волонтер Павло Кашчук оприлюднив інформацію, що після знищення переправи на Сіверському Донці деякі танки намагалися відійти назад через брід, але потонули.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Він зазначив: "Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.

Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік. Як напевно скажуть в раші "планавая деескалация" 

Не полінився і відмітив вам надобраніч нову колекцію 

На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад вбрід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, то ж далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі.Ґ

Схоже, слава крейсеру Мацква їм не давала спокою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець. ФОТОрепортаж

Російські танкісти втопили 6 танків під Білогорівкою, щоб урятуватися від вогню ЗСУ 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО

Російські танкісти втопили 6 танків під Білогорівкою, щоб урятуватися від вогню ЗСУ 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

танк (2126) Сіверський Донець (36) Кашчук Павло (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+86
Красиво плывёт эта группа в полосатых купальниках
показати весь коментар
14.05.2022 01:01 Відповісти
+84
И логично же, собаки, придумали... Джавелин по подводным целям не работает. Сиди себе в танке всю войну, дыши через ствол, ну и авось как-то рассосется. Бурятские танкисты очень умные, однако!
показати весь коментар
14.05.2022 01:20 Відповісти
+73
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
показати весь коментар
14.05.2022 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Детанкізація расєї...Файно !
показати весь коментар
14.05.2022 12:25 Відповісти
"Это просто праздник какой -то!" (с)
показати весь коментар
14.05.2022 12:38 Відповісти
Подводные танки в степях Украины.
показати весь коментар
14.05.2022 13:11 Відповісти
правильное решение
показати весь коментар
14.05.2022 13:51 Відповісти
Окуньки Треба їх виловлювати
показати весь коментар
14.05.2022 13:57 Відповісти
Похожи на маленьких крокодильчиков, ждущих, когда же их покормят...
показати весь коментар
14.05.2022 14:32 Відповісти
Що ви розумієте, то ж підводні танки Хутіна - таємна зброя.
показати весь коментар
14.05.2022 15:58 Відповісти
из задрипанной жисти членистоногих. одни дыхальця з воды стырчать )))
показати весь коментар
14.05.2022 17:26 Відповісти
Тепер головне для ЗСУ, дістати їх та відремонтувати.
показати весь коментар
14.05.2022 18:23 Відповісти
Наскільки я розумію теоретично росіяни можуть повернутися і витягти ці танки, може варто їх залпами добити?
показати весь коментар
14.05.2022 19:07 Відповісти
Роми будуть раніше!
показати весь коментар
14.05.2022 19:48 Відповісти
це вже наші.
показати весь коментар
14.05.2022 19:59 Відповісти
У российских подводных войск присоединилась бригада подводных танков. Красиво крокодильчики сидит.
показати весь коментар
14.05.2022 23:22 Відповісти
НУ ОНИ КАК ХОРОШИЕ БЛ@ДИ !?)
показати весь коментар
15.05.2022 00:06 Відповісти
А, забыли шнокели. А я-то думал, что они через эти трубочки, что там торчат, дышат
показати весь коментар
15.05.2022 11:58 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 