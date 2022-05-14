Російські танкісти втопили 6 танків під Білогорівкою, щоб урятуватися від вогню ЗСУ. ФОТО
Волонтер Павло Кашчук оприлюднив інформацію, що після знищення переправи на Сіверському Донці деякі танки намагалися відійти назад через брід, але потонули.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Якщо ви думали, що орки трохи тойго, то ... ви праві.
Героїчна переправа через Сіверський Донець, наслідки перших днів якої сьогодні відмаячили на всіх шпальтах, насправді досі продовжується, хоч уже і у зворотній бік. Як напевно скажуть в раші "планавая деескалация"
Не полінився і відмітив вам надобраніч нову колекцію
На фото не очевидно, але ці танки насправді намагалися повернутися назад вбрід, тримаючи гармати у бік ворога. Але про шноркелі, походу, забули, то ж далеко не доїхали. Деякі танкісти навіть здали залік по плаванню. Але не всі.Ґ
Схоже, слава крейсеру Мацква їм не давала спокою".
