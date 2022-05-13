УКР
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Українські захисники зруйнували понтонні переправи та не дозволили окупантам форсувати річку Сіверський Донець.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото опублікували в мережі.

ЗСУ біля Білогорівки знищили близько 100 одиниць бойової техніки військ РФ та сотні російських окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про розгром військ РФ під Білогорівкою: Окупанти тікали під гуркіт українських гармат. ФОТО

Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 01
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 02
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 03
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 04
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 05
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 06
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 07
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 08
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 09
Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки 10

Нравится-не нравится ,техника поплавится ...а вообще просто очень позитивное зрелище ,просто бальзам на душу ,я бы сказал ! СЛАВА УКРАИНЕ пани та панове !
13.05.2022 21:41 Відповісти
вата горит-меня веселит
13.05.2022 21:40 Відповісти
Ці фото зробили сьогодні мій день.

Такий рекорд буде важко побити, але нічого неможливого нема.
13.05.2022 21:41 Відповісти
