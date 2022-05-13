Знищена техніка російських окупантів поблизу Білогорівки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Українські захисники зруйнували понтонні переправи та не дозволили окупантам форсувати річку Сіверський Донець.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідні фото опублікували в мережі.
ЗСУ біля Білогорівки знищили близько 100 одиниць бойової техніки військ РФ та сотні російських окупантів.
Топ коментарі
+33 Мистер Икс #492862
показати весь коментар13.05.2022 21:41 Відповісти Посилання
+22 шеколадный зае%ец
показати весь коментар13.05.2022 21:40 Відповісти Посилання
+22 Харьков Сумской
показати весь коментар13.05.2022 21:41 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
🍺🍺🍺🦞🦞🦞
Такий рекорд буде важко побити, але нічого неможливого нема.
Цыган на тракторе приедет
И танк кацапский заберёт,
А за металл насыплют ловэ
И цыган козырем пойдёт!
Гоп, парамело, гоп, чебурело,
Гоп, цомбили тулия!
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело,
Гоп, барон цыганский я!
🦞🦞🦞🦞🦞🦞