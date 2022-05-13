Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинские защитники разрушили понтонные переправы и не позволили оккупантам форсировать реку Северский Донец.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото были опубликованы в сети.
ВСУ возле Белогоровки уничтожили около 100 единиц боевой техники войск РФ и сотни российских оккупантов.
