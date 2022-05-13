РУС
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинские защитники разрушили понтонные переправы и не позволили оккупантам форсировать реку Северский Донец.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующие фото были опубликованы в сети.

ВСУ возле Белогоровки уничтожили около 100 единиц боевой техники войск РФ и сотни российских оккупантов.

Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 01
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 02
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 03
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 04
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 05
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 06
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 07
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 08
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 09
Уничтоженная техника российских оккупантов вблизи Белогоровки 10

+33
Нравится-не нравится ,техника поплавится ...а вообще просто очень позитивное зрелище ,просто бальзам на душу ,я бы сказал ! СЛАВА УКРАИНЕ пани та панове !
13.05.2022 21:41 Ответить
+22
вата горит-меня веселит
13.05.2022 21:40 Ответить
+22
Ці фото зробили сьогодні мій день.

Такий рекорд буде важко побити, але нічого неможливого нема.
13.05.2022 21:41 Ответить
вата горит-меня веселит
13.05.2022 21:40 Ответить
ЧОРНОбаївка та БІЛОогорівка - це як інь і янь, два портали в пекло для орків
13.05.2022 23:26 Ответить
Нравится-не нравится ,техника поплавится ...а вообще просто очень позитивное зрелище ,просто бальзам на душу ,я бы сказал ! СЛАВА УКРАИНЕ пани та панове !
13.05.2022 21:41 Ответить
Трупи свинособак раки зжеруть, що і не знайдеш..
13.05.2022 21:41 Ответить
А кто их искать станет?
13.05.2022 21:43 Ответить
Ну як це хто? Любителі пива і раків...
🍺🍺🍺🦞🦞🦞
13.05.2022 22:02 Ответить
Ці фото зробили сьогодні мій день.

Такий рекорд буде важко побити, але нічого неможливого нема.
13.05.2022 21:41 Ответить
Вчора була інфа, що там полягло загалом до 1500 орків, починаю вірити, бо були відео зранку, як навіть кацапські пропагандони волали про 80 одиниць втраченої техніків!
13.05.2022 23:29 Ответить
Представники мордору у вірному розташуванні ...
13.05.2022 21:41 Ответить
Магия воплоти! Орки горят.
13.05.2022 21:42 Ответить
надеюсь много техники можно затрофеить.
13.05.2022 21:44 Ответить
Из того ,что на фото, затрофеить только катки можно).
13.05.2022 21:46 Ответить
А металобрухт? Випускайте циганів на тракторі!

Цыган на тракторе приедет

И танк кацапский заберёт,
А за металл насыплют ловэ

И цыган козырем пойдёт!

Гоп, парамело, гоп, чебурело,
Гоп, цомбили тулия!
Гоп, я парамело, гоп, я чебурело,
Гоп, барон цыганский я!
13.05.2022 22:12 Ответить
Картинки для кацапских деток - Угадай в каком гробике был твой папка...
13.05.2022 21:44 Ответить
Або максимально цинічно: сидять мужики, п'ють пиво, їдять кабанічно розхарчованих раків, і підпис - "угадай, в каком раке твой папа"...
🦞🦞🦞🦞🦞🦞
13.05.2022 22:05 Ответить
Горить , палає техніка ворожа рідна Україна переможе(c) .
13.05.2022 21:47 Ответить
Рашисты даже трупы своих не собирают. Как к дерьму одноразовому относятся даже к своим солдатам.
13.05.2022 21:51 Ответить
1
13.05.2022 21:58 Ответить
Файно попрацювали,козарлюгі!! Слава Україні!!)))
13.05.2022 21:59 Ответить
А росіянам можна якось рахунок виставити за те, що річку забруднили нафтопродуктами зі своїх танків? Рибу потруїли паскуди.
13.05.2022 22:48 Ответить
Какие-то они обезбашенные! 🤣
14.05.2022 07:20 Ответить
РабZея каже шо уничтожено 20 українськіх Байрактарів...а в Україні їх було усього 12 ...до 24 лютого...
14.05.2022 09:34 Ответить
Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНСЬКИМ АРТЕЛЕРИСТАМ! Слава ОПЕРАТОРАМ УКРАЇНСЬКИХ ДРОНІВ-НАВІДНИКІВ ТА ДРОНІВ-БОМБАРДУВАЛЬНИКІВ!
15.05.2022 16:37 Ответить
 
 