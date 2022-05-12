Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець. ФОТОрепортаж

За 4 дні безуспішних спроб переправитись через Сіверський Донець рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

Про це пише видання InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку. За 4 дні безуспішних спроб переправи рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами", - йдеться в повідомленні.

За даними InformNapalm найбільші втрати у 74-ої ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військовослужбовці цього підрозділу брали участь у агресії проти України з 2014 року.

Також дивіться: Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ. ВIДЕО




























