Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець. ФОТОрепортаж

За 4 дні безуспішних спроб переправитись через Сіверський Донець рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами.

Про це пише видання InformNapalm, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вдень, 12 травня, рашисти спробували евакуювати десант ЗС РФ, який потрапив у пастку. Той, який два дні тому зміг переправитися через Сіверський Донець, але розпорошився під ударами артилерії ЗСУ. Рашисти навели черговий понтон та очікувано отримали прильоти на переправі. Після того, як знищили переправу для евакуації, рашисти покидали техніку і вплав перепливли річку. За 4 дні безуспішних спроб переправи рашисти втратили понад 70 одиниць техніки та два батальйони піхоти з інженерами", - йдеться в повідомленні.

За даними InformNapalm найбільші втрати у 74-ої ОМСБр ЗС РФ (в/ч 21005). Військовослужбовці цього підрозділу брали участь у агресії проти України з 2014 року.

Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 01
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 02
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 03
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 04
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 05
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 06

Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 07
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 08
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 09
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 10
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 11
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 12
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 13
Російські війська розгромлені під час спроби переправитися через Сіверський Донець 14

Сіверський Донець
+151
Красиво!Спасибо!Слава Украине!
12.05.2022 18:10 Відповісти
+73
Чорнобаївка прам 2.0
12.05.2022 18:10 Відповісти
+73
Массовый забой ватного скота вызывает массу ПОЗИТИВА ! Слава ЗСУ панове !!!
12.05.2022 18:13 Відповісти
кацапские (если шо)
12.05.2022 20:11 Відповісти
файно
12.05.2022 20:11 Відповісти
Гарно наша арта попрацювала )
Слава Богу, слава Україні
12.05.2022 21:42 Відповісти
Так БТР и БМП могут плавать. Накой им понтонная переправа нужна была?
12.05.2022 21:54 Відповісти
И шо? Нету броду - рассейскаму уроду!
12.05.2022 22:09 Відповісти
Какая на фалос у сралина индустриализация , почитайте на английском про Ленд Лиз (Lend Lease ) , совок отримав , 400000 автомобилей , Карл . Я думаю мы скоро увидим, т -34 , с такими потерями у них скоро не останется техники .
12.05.2022 22:16 Відповісти
. Чтобы долго , не объяснять , не могут они плавать , поверьте на слово , потому что они рукожопые . Утопят и то что есть Я когда то видел
12.05.2022 22:19 Відповісти
№ 52 крайній ..?
12.05.2022 22:23 Відповісти
на фото есть и 74
13.05.2022 04:55 Відповісти
круто підсмажили москалів! як кажуть америкоси: вел дан.
12.05.2022 23:00 Відповісти
Вот эта новость хороша, побольше бы таких новостей.
12.05.2022 23:23 Відповісти
Браво ВСУ!
13.05.2022 00:08 Відповісти
Российские солдаты, ПОДУМАЙТЕ:

Вместо того, чтобы ВАМ ПОГИБАТЬ В ОБРЕЧЁННЫХ НА НЕИЗБЕЖНОЕ ПОРАЖЕНИЕ попытках воевать в Украине против неизвестно насколько, однако понятно, что ОГРОМНОГО ЧИСЛА ОТЛИЧНО ВООРУЖЁННЫХ защитников Украины,

ВАМ НАМНОГО ПРОЩЕ И БЕЗОПАСНЕЕ, А ГЛАВНОЕ - С ШАНСОМ НА УСПЕХ: УСТРАНИТЬ основную, главную и практически единственную НАСТОЯЩУЮ ПРИЧИНУ ВАШЕГО РИСКА ПОГИБНУТЬ - УСТРАНИТЬ одержимого глупыми фантазиями и страхом потерять власть Путлера.

Куда он ведёт Россию?

ПОДУМАЙТЕ уже, наконец, НЕ О ПРОШЛОМ, А О БУДУЩЕМ РОССИИ.
13.05.2022 00:58 Відповісти
Дякую! Господь! за знищення скажених потвор. Збережи захисників України!
13.05.2022 04:43 Відповісти
Ех, мало лишилось в Украіні таких добрих річок. Побільше би!
13.05.2022 04:44 Відповісти
АЙ МОЛОДЦІ !!!
13.05.2022 05:41 Відповісти
