Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти проаналізували десятки пропагандистських репортажів про бойові дії в Україні й ідентифікувало низку бійців з ОРДЛО та окупованого Криму, які на боці окупантів прийшли нищити Донбас.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Серед мешканців ОРДЛО, окрім тих, хто потрапив під примусову мобілізацію, є й ті, хто свідомо йде вбивати своїх земляків і нищити українські території.

Залізничник Віктор із Тростянця у коментарі "Слідству.Інфо" розповів, що мешканці ОРДЛО на Сумщині поводили себе навіть гірше, ніж росіяни: "Вони кричали: "Ми терпіли вісім років і ви будете терпіти так само".

Так, журналісти журналісти ідентифікували 30-річного мешканця Донецька Загоруйка Євгенія Олександровича.















Примітно, що наприкінці 2014-го, вже коли Росія окупувала Крим та розпочала військову агресію на Донбасі, Загоруйко встиг побувати і пофотографуватися в українському Харкові

Ідентифіковано також окупанта з позивним "Малой", у "Вконтакте" він записаний як "Жора Николаенко".

"Місцем проживання він вказував Донецьк. Сторінка Жори, на яку натрапили журналісти, не оновлювалася вже кілька років. Втім, вона добре ілюструє його ставлення до життя і до "русского мира". У 2014 році ще зовсім юний Жора позував на фото з автоматом Калашникова і нашивкою так званої "Новороссии" на грудях. Також він поширював символіку "Новороссии" і Російської Федерації зі словами: "Не знаю как вы, а я горжусь", - зазначає видання.











Ще один донеччанин, який обстрілює українських захисників з мінометів — Андрій Ванін із позивним "Ваня".

Згідно з інформацією із соцмереж нині йому 24 роки. "Попри те, що "Ваня" завбачливо вказав місцем проживання Москву, його дружина "здала" позиції зрадника, зазначивши рідним містом Донецьк. Схоже, що в цивільному житті "Ваня" працює зварювальником. Опубліковані Андрієм Ваніним світлини чітко демонструють його ставлення до псевдореспублік та приналежність до діяльності терористичної організації. До того, як стати на бік так званої "ДНР", "Ваня" встиг відвідати Київ уже після Революції Гідності", - зазначають журналісти.



















Декілька тижнів тому російські пропагандисти продемонстрували відео штурму "Азовсталі" окупаційними військами. На цих кадрах журналісти ідентифікували 39-річного уродженця Макіївки Комардіна Юрія Володимировича.

Згадку про українського зрадника "Слідство.Інфо" знайшло на порталі "Миротворець". За даними порталу, станом на 2014 рік Комардін служив у підрозділі "Беркут" так званої "ДНР", а також був механіком-водієм у зенітному дивізіоні.

Також, згідно з деякими банківськими документами, стало відомо, що на початку 2000-х, ще задовго до російської збройної агресії, Комардін працював на "Макіївському металургійному комбінаті", а також на шахті "Макіїввугілля". Крім того, як свідчать ці документи, у 2009 році зрадник мав проблеми із законом.





Журналістам вдалося ідентифікувати і 22-річного Дениса Вялова з окупованого Криму.

"На своїй сторінці "Вконтакті" кримчанин відкрито підтримує російських окупантів і поширює їхню символіку. Попри відносно недавню окупацію Криму Денис Вялов з юнацтва проявляв мілітаристські проросійські настрої. Він позував на фото у військовій формі поряд з російськими та радянськими прапорами, постив картинки зі словами "Святое дело - родине служить" та фоткався з автоматом в руках", - йдеться в повідомленні.

Мати Вялова в "Однокласниках", окрім постів на підтримку війни Росії в Україні, поширила фото кримчанина у російській військовій формі з радянським прапором. Імовірно, це фото було зроблене в Україні, адже на момент його публікації минуло понад два місяці з моменту повномасштабного російського вторгнення.











