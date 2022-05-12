УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7974 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
18 910 28

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ. ВIДЕО

Журналісти проаналізували десятки пропагандистських репортажів про бойові дії в Україні й ідентифікувало низку бійців з ОРДЛО та окупованого Криму, які на боці окупантів прийшли нищити Донбас.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо", інформує Цензор.НЕТ.

Серед мешканців ОРДЛО, окрім тих, хто потрапив під примусову мобілізацію, є й ті, хто свідомо йде вбивати своїх земляків і нищити українські території.

Залізничник Віктор із Тростянця у коментарі "Слідству.Інфо" розповів, що мешканці ОРДЛО на Сумщині поводили себе навіть гірше, ніж росіяни: "Вони кричали: "Ми терпіли вісім років і ви будете терпіти так само".

Так, журналісти журналісти ідентифікували 30-річного мешканця Донецька Загоруйка Євгенія Олександровича.

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 01
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 02
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 03
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 04
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 05
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 06
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 07

Примітно, що наприкінці 2014-го, вже коли Росія окупувала Крим та розпочала військову агресію на Донбасі, Загоруйко встиг побувати і пофотографуватися в українському Харкові

Ідентифіковано також окупанта з позивним "Малой", у "Вконтакте" він записаний як "Жора Николаенко". 

"Місцем проживання він вказував Донецьк. Сторінка Жори, на яку натрапили журналісти, не оновлювалася вже кілька років. Втім, вона добре ілюструє його ставлення до життя і до "русского мира". У 2014 році ще зовсім юний Жора позував на фото з автоматом Калашникова і нашивкою так званої "Новороссии" на грудях. Також він поширював символіку "Новороссии" і Російської Федерації зі словами: "Не знаю как вы, а я горжусь", - зазначає видання.

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 08
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 09
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 10
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 11
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 12

Ще один донеччанин, який обстрілює українських захисників з мінометів — Андрій Ванін із позивним "Ваня". 

Згідно з інформацією із соцмереж нині йому 24 роки. "Попри те, що "Ваня" завбачливо вказав місцем проживання Москву, його дружина "здала" позиції зрадника, зазначивши рідним містом Донецьк. Схоже, що в цивільному житті "Ваня" працює зварювальником. Опубліковані Андрієм Ваніним світлини чітко демонструють його ставлення до псевдореспублік та приналежність до діяльності терористичної організації. До того, як стати на бік так званої "ДНР", "Ваня" встиг відвідати Київ уже після Революції Гідності", - зазначають журналісти.

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 13
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 14
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 15
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 16
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 17
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 18
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 19
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 20
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 21

Декілька тижнів тому російські пропагандисти продемонстрували відео штурму "Азовсталі" окупаційними військами. На цих кадрах журналісти ідентифікували 39-річного уродженця Макіївки Комардіна Юрія Володимировича.

Згадку про українського зрадника "Слідство.Інфо" знайшло на порталі "Миротворець". За даними порталу, станом на 2014 рік Комардін служив у підрозділі "Беркут" так званої "ДНР", а також був механіком-водієм у зенітному дивізіоні.

Також, згідно з деякими банківськими документами, стало відомо, що на початку 2000-х, ще задовго до російської збройної агресії, Комардін працював на "Макіївському металургійному комбінаті", а також на шахті "Макіїввугілля". Крім того, як свідчать ці документи, у 2009 році зрадник мав проблеми із законом.

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 22
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 23

Журналістам вдалося ідентифікувати і 22-річного Дениса Вялова з окупованого Криму. 

"На своїй сторінці "Вконтакті" кримчанин відкрито підтримує російських окупантів і поширює їхню символіку. Попри відносно недавню окупацію Криму Денис Вялов з юнацтва проявляв мілітаристські проросійські настрої. Він позував на фото у військовій формі поряд з російськими та радянськими прапорами, постив картинки зі словами "Святое дело - родине служить" та фоткався з автоматом в руках", - йдеться в повідомленні.

Мати Вялова в "Однокласниках", окрім постів на підтримку війни Росії в Україні, поширила фото кримчанина у російській військовій формі з радянським прапором. Імовірно, це фото було зроблене в Україні, адже на момент його публікації минуло понад два місяці з моменту повномасштабного російського вторгнення.

Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 24
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 25
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 26
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 27
Встановлено зрадників України, які разом з рашистами знищують Донбас, - ЗМІ 28

Також читайте: З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога, знищено 20 одиниць техніки окупантів і 4 безпілотники типу "Орлан-10", - пресцентр ОС

Автор: 

Крим (14239) Донбас (22366) Слідство.Інфо (47)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
А вы думали это "наши" люди? Их еще в 2014 нужно было сравнять с землей. А то они до сих пор говорят что их так бомбили так бомбили 8 лет, что целые дома как стояли так и стоят, а за два месяца ордилы с орками столько разрушений сделали, что этим тварям сепарсим и не снилось.
показати весь коментар
12.05.2022 17:59 Відповісти
+20
А разве не видно что конченые? Люмпены,которые вообще лишние на этой земле.
показати весь коментар
12.05.2022 17:57 Відповісти
+14
********, як ********. От і все...
показати весь коментар
12.05.2022 17:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А разве не видно что конченые? Люмпены,которые вообще лишние на этой земле.
показати весь коментар
12.05.2022 17:57 Відповісти
А вы думали это "наши" люди? Их еще в 2014 нужно было сравнять с землей. А то они до сих пор говорят что их так бомбили так бомбили 8 лет, что целые дома как стояли так и стоят, а за два месяца ордилы с орками столько разрушений сделали, что этим тварям сепарсим и не снилось.
показати весь коментар
12.05.2022 17:59 Відповісти
Вчора в тролейбусі в Луцьку (!) був свідком подібної розмови: баушка з Донецька розказувала, як їх бомбили ЗСУ, і "зачємбилмайдан", і "какраньщєдружножілісрасієй". Місцевий молодий чоловік намагався їй щось пояснити, в чомусь переконати, але все це (я побачив) - марно...
показати весь коментар
12.05.2022 18:11 Відповісти
За шиворот, і з тролейбуса. Які ще пояснення?!
показати весь коментар
12.05.2022 18:23 Відповісти
Жінці під 80, чи й за 80. - Про що ви говорите...
показати весь коментар
12.05.2022 18:28 Відповісти
Ну теперь вы может представить, как все начиналось в ОРДЛО. Изначально просто люди выходили охранять памятники Ленину по выходным. Догадаетесь, кто выходил? Ну а когда появились вооруженные "защитники" было поздно. Поэтому таким "бабкам и дедкам" нужно закрывать рот. Нельзя им давать почувствовать свою правоту, иначе быть беде. Поэтому берите пример с местного молодого человека - не молчите!
показати весь коментар
12.05.2022 20:03 Відповісти
а що чого бабушка з данєцка втікла в Луцьк? там же бандєравци
показати весь коментар
12.05.2022 20:05 Відповісти
********, як ********. От і все...
показати весь коментар
12.05.2022 17:59 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
показати весь коментар
12.05.2022 18:00 Відповісти
и у них есть два паспорта
показати весь коментар
12.05.2022 18:01 Відповісти
Обстреляна та часть Донецка, которая примыкает к аэропорту. Оттуда они вели обстрелы аэропорта и прилетала ответа. В остальной части Донецк не обстрелян.
показати весь коментар
12.05.2022 18:25 Відповісти
Так половина пенсов из Донецка в Мариуполе до войны получала пенсии, так же, как и молодые семьи, получали выплаты на детей - они же "нашилюди". Даже не представляю, как должно быть насрано у них в голове, чтобы такое творить.
показати весь коментар
12.05.2022 18:34 Відповісти
Да стереть Донецк с лица земли и не надо ничего себе представлять.
показати весь коментар
12.05.2022 18:38 Відповісти
А смысл? Не факт, что орки будут защищать Донецк, когда ВСУ туда подойдут. У одного моего знакомого две квартиры в центре Донецка. Он выехал оттуда в 2014, уже купил жилье в Виннице, сейчас воюет в ВСУ. Что тебе даст уничтожение его квартир в Донецке?
показати весь коментар
12.05.2022 19:46 Відповісти
утилизировать....
показати весь коментар
12.05.2022 18:08 Відповісти
Для этих только пожизненное, они самые страшные враги , страшней чем кацапы. Фанатики при этом с низким интеллектом судя по габитусу (внешн.виду) - это почти как маньяки, сколько не сажай он все равно за старое примется. Если нельзя уничтожить то пожизненное.
показати весь коментар
12.05.2022 18:11 Відповісти
Ну особенно учитывая кто первым взял в руки оружие и начал убивать, то странные заявления от терпевших. И потом что ты 8 лет терпел? Ты должен терпеть как терпели жители Мариуполя медленно умирая под завалами.
показати весь коментар
12.05.2022 18:12 Відповісти
Манкурти їбані... Кацапія активізувала усе біосміття на території України. Нехай кожна продажна гнида знайде свою кулю.
показати весь коментар
12.05.2022 18:12 Відповісти
Они терпилы только в своих фантазиях. Донецк и Луганск целые, Мариуполь сровняли с землей, Харьков полуразбит.
показати весь коментар
12.05.2022 18:17 Відповісти
Які огидні пики! Фу мерзота.
показати весь коментар
12.05.2022 18:18 Відповісти
Нет куратора разминирования и отвода войск на Донбассе. И видимо куратора сдачи Юга. Что в первые дни войны спрятался за Подоляка, а потом понял, что его никто не расстреляет, и опять выполз руководить канцелярией.
показати весь коментар
12.05.2022 18:32 Відповісти
Усі такі "Ремби", а по мордах видно, що у них лишня хромосома. А як попадуться, то будуть скиглити, плакати, срати в штани і молити пощади. Хлопці, не беріть їх у полон ! Глянули наліво - направо, нема ОБСЄ, ООН і ін. --- і ... гуд баюшки ! Бо ж вони плодяться як миші , пардон, як кріси
показати весь коментар
12.05.2022 18:46 Відповісти
Донецк должен быть разрушен!!!...
показати весь коментар
12.05.2022 18:49 Відповісти
Жду заголовок "уничтожены"
показати весь коментар
12.05.2022 18:51 Відповісти
Це для таких вступ в українські виші поза конкурсом і на бюджет?
Ці цяцьки він накупив з маминої української пенсії?
показати весь коментар
12.05.2022 20:18 Відповісти
парашна мразота струкосмоків.
двухсотики повинні сдохнути! а ті хто дрочуть на них - повинні бовтатися на стовпах
показати весь коментар
12.05.2022 22:17 Відповісти
 
 