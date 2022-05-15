В Северодонецке россияне обстреляли больницу. Ранены 9 человек. ВИДЕО

Разбитая больница продолжает работать и оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских", - написал он.

Гайдай напомнил, что за минувшие сутки захватчики совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер сразу 9 мирных жителей города получили ранения. Им оказали медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", - отметил Гайдай.