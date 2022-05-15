РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7706 посетителей онлайн
Новости Видео
1 534 2

В Северодонецке россияне обстреляли больницу. Ранены 9 человек. ВИДЕО

Разбитая больница продолжает работать и оказывать помощь пострадавшим.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.

"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских", - написал он.

Гайдай напомнил, что за минувшие сутки захватчики совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ нанесли 11 артиллерийских ударов по Северодонецку, повреждены дома, техникум и цех "Азота", - Гайдай. ФОТО

"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер сразу 9 мирных жителей города получили ранения. Им оказали медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", - отметил Гайдай.

обстрел (29722) Северодонецк (606) Гайдай ЛОГА (725) Луганская область (6552)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
та не *** же ж вашу мать?! в СЄВЄРОДАНЄЦКУ
Україна там де мова (с)
У нас відбирають рівно ті території, які ми самі віддали ЄЗИКУ (я)
показать весь комментарий
16.05.2022 04:43 Ответить
місто стоїть на річці СіВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ і називається СІВЕРОДОНЕЦЬК! шоп вам, кацапурам, уже всім подохнути!
показать весь комментарий
16.05.2022 04:45 Ответить
 
 