В Северодонецке россияне обстреляли больницу. Ранены 9 человек. ВИДЕО
Разбитая больница продолжает работать и оказывать помощь пострадавшим.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, информирует Цензор.НЕТ.
"Рашисты обстреляли Северодонецкую больницу. Только за вчерашний вечер 9 раненых гражданских", - написал он.
Гайдай напомнил, что за минувшие сутки захватчики совершили 11 артиллерийских атак по Северодонецку.
"Били по жилым домам, химзаводу, техникуму и больнице. Только за вечер сразу 9 мирных жителей города получили ранения. Им оказали медицинскую помощь в разбитой больнице. Несмотря на обстрелы, она продолжает работать", - отметил Гайдай.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Україна там де мова (с)
У нас відбирають рівно ті території, які ми самі віддали ЄЗИКУ (я)