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Новости Война
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На Одесщине обезвредили 2 российские морские мины, - ОВА. ВИДЕО

міна

В воскресенье на Одесщине саперы обезвредили две российские мины, которые пригнал шторм к побережью.

Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.

"Две морские мины, которые вынесло штормом к побережью Одесской области, обезвредили сегодня специалисты Военно-морских сил ВСУ. Спасибо за филигранно выполненную работу и сохраненные жизни. В то же время подчеркиваем: купаться в Черном море и гулять на пляжах сейчас смертельно опасно", - отметил Братчук.

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Автор: 

Одесская область (3690) Черное море (1489) разминирование (724)


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Якщо це та сама міна то якір якийсь убогий і не відрегульований на глибину
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15.05.2022 23:50 Ответить
Якір у міни - це станочок з колесами, по якому вона котиться з борту. Тут все правильно. Але питання - якщо її викинуло на берег, то чому вона не підірвалась? "Роги" - це капсули з кислотою в свинцевому чохлі, повинні деформуватись...
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16.05.2022 00:00 Ответить
На відео видно що ріжки і відсік підривача прогнили, анало_говна_нет. ******* міни бережуть для оборони Криму.
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16.05.2022 00:09 Ответить
скорее всего мина МЯМ (малая якорная мина) или что то подобное
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16.05.2022 00:22 Ответить
чего подобное, она и есть. Этому говну уже восьмой десяток лет пошёл.
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16.05.2022 01:37 Ответить
 
 