На Одесщине обезвредили 2 российские морские мины, - ОВА. ВИДЕО
В воскресенье на Одесщине саперы обезвредили две российские мины, которые пригнал шторм к побережью.
Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Две морские мины, которые вынесло штормом к побережью Одесской области, обезвредили сегодня специалисты Военно-морских сил ВСУ. Спасибо за филигранно выполненную работу и сохраненные жизни. В то же время подчеркиваем: купаться в Черном море и гулять на пляжах сейчас смертельно опасно", - отметил Братчук.
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