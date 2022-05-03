В Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина
У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина. Взрывоопасный предмет обезвредили.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.
"В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. Подрыв мины контролируемый. Опасности нет", - говорится в сообщении.
Местным жителям напомнили, что прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, "поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Саша Иванов #460380
показать весь комментарий03.05.2022 18:57 Ответить Мне нравится 8 Ссылка
Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий03.05.2022 18:59 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
Виктор Ли #516415
показать весь комментарий03.05.2022 19:18 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вячеслав #508718
показать весь комментарий03.05.2022 22:20 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль