В Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина

У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина. Взрывоопасный предмет обезвредили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

"В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. Подрыв мины контролируемый. Опасности нет", - говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили, что прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, "поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы".

Смотрите также: В Одесской области к берегу прибило мину. ФОТО