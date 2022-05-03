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В Одесском заливе на поверхность воды всплыла мина

міна

У берега Одессы на поверхность воды всплыла мина. Взрывоопасный предмет обезвредили.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТСН.

"В Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды. В целях безопасности населения сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ. Подрыв мины контролируемый. Опасности нет", - говорится в сообщении.

Местным жителям напомнили, что прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, "поэтому пляжно-купальный сезон нужно отсрочить до победы".

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Автор: 

минирование (1446) Одесса (7915) Черное море (1486)


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гавно всплыло
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03.05.2022 18:57 Ответить
мацкву проверял... на месте ли... и трактор не уволок ли...
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03.05.2022 18:59 Ответить
**********.
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03.05.2022 19:18 Ответить
подгоните путлеру в бункер паленой анестезии чтобы оно не проснулось после раковой операции
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03.05.2022 22:20 Ответить
 
 