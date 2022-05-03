В Одеській затоці на поверхню води спливла міна

Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна. Вибухонебезпечний предмет знешкодили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

"В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка спливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. Підрив міни контрольований. Небезпеки немає", - сказано в повідомленні.

Місцевим жителям нагадали, що прогулянки узбережжям, у безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, "тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги".

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