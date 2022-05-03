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В Одеській затоці на поверхню води спливла міна

міна

Біля берега Одеси на поверхню води спливла міна. Вибухонебезпечний предмет знешкодили.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТСН.

"В Одеській затоці було знешкодженно міну, яка спливла на поверхню води. З метою убезпечення населення, спрацювали фахівці підривної команди ВМС ЗСУ. Підрив міни контрольований. Небезпеки немає", - сказано в повідомленні.

Місцевим жителям нагадали, що прогулянки узбережжям, у безпосередній близькості від води, наразі небезпечні, "тому пляжно-купальний сезон треба відтермінувати до перемоги".

Дивіться також: В Одеській області до берега прибило міну. ФОТО

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мінування (1218) Одеса (5492) Чорне море (1676)


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гавно всплыло
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03.05.2022 18:57 Відповісти
мацкву проверял... на месте ли... и трактор не уволок ли...
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03.05.2022 18:59 Відповісти
**********.
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03.05.2022 19:18 Відповісти
подгоните путлеру в бункер паленой анестезии чтобы оно не проснулось после раковой операции
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03.05.2022 22:20 Відповісти
 
 