В Одеській області до берега прибило міну. ФОТО

Вночі до узбережжя міста Южне на Одещині з Чорного моря прибило міну.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителів просять не ходити на пляж, оскільки спецслужби будуть проводити розмінування боєприпасу", - написав він.

Факт виявлення на узбережжі міни журналістам підтвердили в регіональному главку ДСНС.

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