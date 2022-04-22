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В Одеській області до берега прибило міну. ФОТО

Вночі до узбережжя міста Южне на Одещині з Чорного моря прибило міну.

Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Жителів просять не ходити на пляж, оскільки спецслужби будуть проводити розмінування боєприпасу", - написав він.

Факт виявлення на узбережжі міни журналістам підтвердили в регіональному главку ДСНС.

Також читайте: Одеські пляжі залишаються замінованими, відвідувати їх категорично заборонено, - міськрада

В Одеській області до берега прибило міну 01

Автор: 

мінування (1218) Одеська область (3243) Чорне море (1673) Братчук Сергій (147)


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Топ коментарі
+28
Скоро всплывут ещё и матросики, объеденные рыбками
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22.04.2022 13:36
+26
недолго осталось ждать, пока на траверзе Босфора подорвётся какой-нибудь танкер, и засрёт турецкое побережье от Бургаса до Синопа. Может тогда эрдоганы таки снимут фески, и начнут чухаться, а не предлагать сраные переговоры с бешеными кацапами.
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22.04.2022 13:46
+23
блин... просто классическая....
жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
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22.04.2022 13:30
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блин... просто классическая....
жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
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22.04.2022 13:30 Відповісти
Так скоро и Мааац-Кву прибоем выбросит. На Привозе можно будет ракету с неё купить.
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22.04.2022 13:30 Відповісти
«Эхо войны»
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22.04.2022 13:34 Відповісти
Скоро всплывут ещё и матросики, объеденные рыбками
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22.04.2022 13:36 Відповісти
В холодной воде с обильной живностью уже не всплывает. Трупаков съедает раньше чем те вздувается и всплывает. Через полгода остаётся только башмаки и пуговицы.
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22.04.2022 13:42 Відповісти
аааааааааааааа- так вот де знімали пірати карібского моря..-тепер упізнав
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22.04.2022 13:56 Відповісти
Зірвало з якоря, чи так і кинули у воду?
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22.04.2022 13:41 Відповісти
недолго осталось ждать, пока на траверзе Босфора подорвётся какой-нибудь танкер, и засрёт турецкое побережье от Бургаса до Синопа. Может тогда эрдоганы таки снимут фески, и начнут чухаться, а не предлагать сраные переговоры с бешеными кацапами.
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22.04.2022 13:46 Відповісти
і чого її до Севастополя хоча б не принесло?....
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22.04.2022 13:49 Відповісти
теча у Чорному морі йде від Грузії до Босфора понад берегом. так що той клятий міст на крим треба нептуном вдарить.
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22.04.2022 19:03 Відповісти
нет, как раз наоборот - вдоль берега от Босфора до берегов Грузии. Течение идет против часовой стрелки, и если это говно бросить в море на траверзе Севастополя, то через несколько дней оно будет на траверзе Татарбунар, и далее вдоль берегов Румынии и Болгарии. И если верховое течение в Босфоре не засосёт в пролив (а оно довольно приличное - до трёх узлов), то дальше оно плывёт мимо Синопа к берегам Грузии.
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22.04.2022 21:04 Відповісти
Хоть бы кораблики рашистов на такие дрейфы попадали..
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22.04.2022 13:49 Відповісти
Эхо войны!
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22.04.2022 13:56 Відповісти
"Аллегро с огнем".
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22.04.2022 13:57 Відповісти
И фуражку или как там её,бескозырку....
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22.04.2022 13:59 Відповісти
На Росії опублікували фото з крейсеру Москва
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22.04.2022 14:17 Відповісти
Теперь их мамки расстроятся, что по 7 млн деревянных не получат.
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22.04.2022 15:14 Відповісти
надо ЗАСУНУТЬ медведчуку в жопу и СБРОСИТЬ над масквой !!!
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22.04.2022 14:41 Відповісти
Дати одеським умільцям завдання, приробити моторчик і відправити прямим курсом в севастопольську бухту.
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22.04.2022 14:48 Відповісти
Ты так же как плешивый 3/14дарас пуцин-х@йло любишь?
Сначала в жопу дать, а потом в рот взять?
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22.04.2022 15:01 Відповісти
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22.04.2022 15:45 Відповісти
И опять МЯМ (малая якорная мина) из крымских запасов
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22.04.2022 14:57 Відповісти
Это какое-то убогое говнище времён "Великой отечественной спецоперации"...
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22.04.2022 14:58 Відповісти
Відправити її поштою слідом за вкраденими пральними машинами за адресою: Москва кремль.
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22.04.2022 18:21 Відповісти
 
 