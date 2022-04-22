В Одеській області до берега прибило міну. ФОТО
Вночі до узбережжя міста Южне на Одещині з Чорного моря прибило міну.
Про це повідомив спікер оперативного штабу Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, інформує Цензор.НЕТ.
"Жителів просять не ходити на пляж, оскільки спецслужби будуть проводити розмінування боєприпасу", - написав він.
Факт виявлення на узбережжі міни журналістам підтвердили в регіональному главку ДСНС.
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+28 Сергей Васильев #322886
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+26 Urs
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+23 Вася Шевченко #371210
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жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
Сначала в жопу дать, а потом в рот взять?