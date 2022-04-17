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мінування (1214) Одеса (5321) пляж (153)

Одеські пляжі залишаються замінованими, відвідувати їх категорично заборонено, - міськрада

пляж,міни

В Одесі почали поширюватись фейкові новини про нібито розмінування пляжів, однак вони надалі залишаються замінованими, відвідувати їх заборонено.

Про це повідомили в Одеській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!

Вкотре наголошуємо: у жодному випадку не пересувайтеся по території узбережжя та пляжами Одеси i області. Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено – вони заміновані!" - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі
+12
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17.04.2022 18:18
+11
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17.04.2022 18:17
+6
Наша Паломніца в москві казала що Мертвечук по мінному полі ходив рятував наших захисників,пропонуйте йому розміновувати в Одесі
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17.04.2022 18:26
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17.04.2022 18:17 Відповісти
маразм крепчает. так держать. небыло сушеной лягушачей лапки. это их и погубило.
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17.04.2022 18:26 Відповісти
Не, ну москалям же можна!
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17.04.2022 18:17 Відповісти
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17.04.2022 18:18 Відповісти
та проженіть по пляжу раз 10 полонених маскалів-проблему робите з нічого
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17.04.2022 18:19 Відповісти
Нащо? То ми ж його і замінували для оркодесанту.
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17.04.2022 18:41 Відповісти
Ермак з Подоляком їх ще не розминували, як кримський перешийок?
Дуже ДИВНО!
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17.04.2022 18:23 Відповісти
Наша Паломніца в москві казала що Мертвечук по мінному полі ходив рятував наших захисників,пропонуйте йому розміновувати в Одесі
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17.04.2022 18:26 Відповісти
да. там на расеи запретили обсуждать крэсер масква. от слова совсем. негативно *** влияет на бевой дух. какой нафуй дух?
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17.04.2022 18:30 Відповісти
Тільки не пускайте на пляж Зеленського з Єрмаком, бо вони швидко почнуть розміновувати. Хоча ні, пускайте.
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17.04.2022 18:31 Відповісти
Ребята, кто знает, на кацапских телеграмм каналах пишут про два сбитых наших СУ за последние несколько дней. Если это правда, то печально
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17.04.2022 18:31 Відповісти
Одно из двух, или ты странный ,что читаешь эту херь или ты засланная падла, типа подбросить такой фейк якобы от лица украинца, чего с Германии пишешь?
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17.04.2022 18:38 Відповісти
А Иванов принёс с собой стакан. (с) *)
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17.04.2022 18:56 Відповісти
Если верить козломордым СМИ ,то их нищебродные вояки давно должны уже загорать в Турции ,а не дохнуть в Украине
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17.04.2022 19:59 Відповісти
Вони намалювали у себе лiтеру Z. Це - знак "перекреслення" на аркушi паперу . Ну й......"перекреслилися".
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17.04.2022 18:35 Відповісти
со стороны моря у каждого бабаха табличку "милости просим"..
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17.04.2022 18:44 Відповісти
пипец, зачем пляж заминировали? ихтандры найдут способ обезвредить.
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17.04.2022 19:02 Відповісти
Вообще то ,это нормально ,когда ожидаешь вражеского десанта
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17.04.2022 20:00 Відповісти
Кстати,какие ихтиандры...не с флагмана "мацква" случайно?
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17.04.2022 20:02 Відповісти
так вот , на эту тему, нашлось 2 дебила , которые решили покатятся на скутерах по песочку , ( не буду говорить где) , так вот, нет больше скутеров , и дебилов , хотя всех предупреждают по десять раз на день , поймите , если над вами не летят мины, это еще не значит , что войны нет , как говорил один умный человек - ДУМАЙТЕ !!!!!
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17.04.2022 20:08 Відповісти
впрос откуда-ахтун минен если е было высадки ..и уже должны 1+1 снимать сюжет о тепле и как горожане купаются зимой весной и скоро пляжный сезон вообще то ..кто ответит??(а еще на азовском были моржи и сюжет про старый маяк в мелитополе..был..)
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17.04.2022 20:45 Відповісти
типа купаться не будут..еще видео помню тип на велике катался или просто или от веломагазина там не везде песок а и бетон есть и пристани..можно нырять норм..
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17.04.2022 20:48 Відповісти
 
 