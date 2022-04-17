Одеські пляжі залишаються замінованими, відвідувати їх категорично заборонено, - міськрада

В Одесі почали поширюватись фейкові новини про нібито розмінування пляжів, однак вони надалі залишаються замінованими, відвідувати їх заборонено.

Про це повідомили в Одеській міськраді, інформує Цензор.НЕТ.

"До уваги одеситів і мешканців Одеської області! Сьогодні, в декотрих телеграм-каналах, з'явилась новина про те, що нібито сьогодні ДСНС буде розпочинати частково розміновувати одеські пляжі. Ця інформація не відповідає дійсності і є фейковою! Жодних заяв представники ГУ ДСНС в Одеській області не робили!



Вкотре наголошуємо: у жодному випадку не пересувайтеся по території узбережжя та пляжами Одеси i області. Відвідувати пляжі й надалі категорично заборонено – вони заміновані!" - йдеться в повідомленні.

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