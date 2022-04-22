В Одесской области к берегу прибило мину. ФОТО
Ночью к побережью города Южный в Одесской области из Черного моря прибило мину.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.
"Жителей просят не ходить на пляж, поскольку спецслужбы будут производить разминирование боеприпаса", - написал он.
Факт обнаружения на побережье мины журналистам подтвердили в региональном управление ГСЧС.
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+28 Сергей Васильев #322886
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жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
Сначала в жопу дать, а потом в рот взять?