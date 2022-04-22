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Новости Фото Война
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В Одесской области к берегу прибило мину. ФОТО

Ночью к побережью города Южный в Одесской области из Черного моря прибило мину.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук, передает Цензор.НЕТ.

"Жителей просят не ходить на пляж, поскольку спецслужбы будут производить разминирование боеприпаса", - написал он.

Факт обнаружения на побережье мины журналистам подтвердили в региональном управление ГСЧС.

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В Одесской области к берегу прибило мину 01

минирование (1446) Одесская область (3595) Черное море (1485) Братчук Сергей (107)


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Топ комментарии
+28
Скоро всплывут ещё и матросики, объеденные рыбками
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22.04.2022 13:36
+26
недолго осталось ждать, пока на траверзе Босфора подорвётся какой-нибудь танкер, и засрёт турецкое побережье от Бургаса до Синопа. Может тогда эрдоганы таки снимут фески, и начнут чухаться, а не предлагать сраные переговоры с бешеными кацапами.
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22.04.2022 13:46
+23
блин... просто классическая....
жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
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22.04.2022 13:30
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блин... просто классическая....
жаль далеко ее буксировать под крымский мост ...
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22.04.2022 13:30 Ответить
Так скоро и Мааац-Кву прибоем выбросит. На Привозе можно будет ракету с неё купить.
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22.04.2022 13:30 Ответить
«Эхо войны»
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22.04.2022 13:34 Ответить
Скоро всплывут ещё и матросики, объеденные рыбками
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22.04.2022 13:36 Ответить
В холодной воде с обильной живностью уже не всплывает. Трупаков съедает раньше чем те вздувается и всплывает. Через полгода остаётся только башмаки и пуговицы.
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22.04.2022 13:42 Ответить
аааааааааааааа- так вот де знімали пірати карібского моря..-тепер упізнав
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22.04.2022 13:56 Ответить
Зірвало з якоря, чи так і кинули у воду?
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22.04.2022 13:41 Ответить
недолго осталось ждать, пока на траверзе Босфора подорвётся какой-нибудь танкер, и засрёт турецкое побережье от Бургаса до Синопа. Может тогда эрдоганы таки снимут фески, и начнут чухаться, а не предлагать сраные переговоры с бешеными кацапами.
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22.04.2022 13:46 Ответить
і чого її до Севастополя хоча б не принесло?....
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22.04.2022 13:49 Ответить
теча у Чорному морі йде від Грузії до Босфора понад берегом. так що той клятий міст на крим треба нептуном вдарить.
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22.04.2022 19:03 Ответить
нет, как раз наоборот - вдоль берега от Босфора до берегов Грузии. Течение идет против часовой стрелки, и если это говно бросить в море на траверзе Севастополя, то через несколько дней оно будет на траверзе Татарбунар, и далее вдоль берегов Румынии и Болгарии. И если верховое течение в Босфоре не засосёт в пролив (а оно довольно приличное - до трёх узлов), то дальше оно плывёт мимо Синопа к берегам Грузии.
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22.04.2022 21:04 Ответить
Хоть бы кораблики рашистов на такие дрейфы попадали..
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22.04.2022 13:49 Ответить
Эхо войны!
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22.04.2022 13:56 Ответить
"Аллегро с огнем".
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22.04.2022 13:57 Ответить
И фуражку или как там её,бескозырку....
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22.04.2022 13:59 Ответить
На Росії опублікували фото з крейсеру Москва
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22.04.2022 14:17 Ответить
Теперь их мамки расстроятся, что по 7 млн деревянных не получат.
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22.04.2022 15:14 Ответить
надо ЗАСУНУТЬ медведчуку в жопу и СБРОСИТЬ над масквой !!!
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22.04.2022 14:41 Ответить
Дати одеським умільцям завдання, приробити моторчик і відправити прямим курсом в севастопольську бухту.
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22.04.2022 14:48 Ответить
Ты так же как плешивый 3/14дарас пуцин-х@йло любишь?
Сначала в жопу дать, а потом в рот взять?
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22.04.2022 15:01 Ответить
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22.04.2022 15:45 Ответить
И опять МЯМ (малая якорная мина) из крымских запасов
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22.04.2022 14:57 Ответить
Это какое-то убогое говнище времён "Великой отечественной спецоперации"...
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22.04.2022 14:58 Ответить
Відправити її поштою слідом за вкраденими пральними машинами за адресою: Москва кремль.
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22.04.2022 18:21 Ответить
 
 