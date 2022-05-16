С начала войны группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам Украины из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"Группа ДТЭК оказывает всестороннюю поддержку ВСУ и силам территориальной обороны, организуя покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства", - сообщили в компании.

"Помощь Украине и украинцам – наш приоритет. Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он выражает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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Напомним, предприятия Рината Ахметова и его благотворительный фонд с начала полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля.