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Новости Война
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ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля

дтек

С начала войны группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова передала защитникам Украины из собственного автопарка 142 транспортных средства, среди которых внедорожники и микроавтобусы.

Об этом говорится в сообщении компании, передает Цензор.НЕТ.

"Группа ДТЭК оказывает всестороннюю поддержку ВСУ и силам территориальной обороны, организуя покупку и доставку необходимых средств защиты, продуктов питания и передавая транспортные средства", - сообщили в компании.

"Помощь Украине и украинцам – наш приоритет. Это последовательная позиция нашего акционера Рината Ахметова, которую он выражает с 2014 года. Мы всегда будем оказывать необходимую поддержку украинской армии и сделаем все от себя зависящее, чтобы остановить военную агрессию против нашей страны", - прокомментировал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Также читайте: Энергетики вернули свет 26 тысячам семей на Одесчине и Донетчине, - ДТЭК

Напомним, предприятия Рината Ахметова и его благотворительный фонд с начала полномасштабной войны передали более 2,1 млрд грн для нужд Вооруженных сил Украины, территориальной обороны и оказания помощи пострадавшему от войны населению.

ДТЭК передал защитникам Украины 142 автомобиля.

Автор: 

авто (4221) благотворительность (620) помощь (7903) ДТЭК (524) ВСУ (6735)


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Топ комментарии
+10
Ахметов молодець, Коломойський взагалі нічого не передав армії, навіть словом не підтримав.
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16.05.2022 14:22 Ответить
+9
А Бєня?
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16.05.2022 14:32 Ответить
+8
Стесняюсь спросить... А скільки українців опинились за межею бідності... щоб ті машини опинилися у "власному автопарку"???
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16.05.2022 14:15 Ответить
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Стесняюсь спросить... А скільки українців опинились за межею бідності... щоб ті машини опинилися у "власному автопарку"???
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16.05.2022 14:15 Ответить
Не стесняюсь послать вас за русским кораблём. Товарищ Ахметов вывел из черты бедности как минимум 26 тыс домохозяйств.
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16.05.2022 14:33 Ответить
чтобы кто-то стал богатым кто-то должен за это оплатить, круговорот денег, и да, мы все помогаем стать кому-то миллиардером лишней копеечкой в тарифе-цене
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16.05.2022 15:34 Ответить
Такий собі типово кацапській підхід. "Гроші можні або вкрасти або віджати". А варіант "він-він", коли всі заробляють, кацапи зазвичай не розглядають
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16.05.2022 15:54 Ответить
не надо придумывать то чего я не писал, "не украсть и не отжать" , заработать на необоснованно высоких тарифах, не возможно всем заработать много, чтоб кто-то получил много кто-то должен это оплатить, и бабушки в том числе. Простой капитализм, любопытные люди считали на пальцах по данным из открытых источников примерно реальные себестоимости выработки электроэнергии, если интересно поищите на ютубе. За все платит конечный потребитель, миллиарды из воздуха не берутся.
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16.05.2022 21:56 Ответить
У нас тариф в пять раз дешевле европейского, не нойте.
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16.05.2022 17:00 Ответить
у вас- это где ? в США ?
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16.05.2022 19:10 Ответить
У них в Словаччині.
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16.05.2022 20:04 Ответить
Ахметов должен сидеть в тюрьме.
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16.05.2022 14:17 Ответить
А Бєня?
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16.05.2022 14:32 Ответить
Бєнявтік.
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16.05.2022 15:25 Ответить
А Бєня - у сусідній камері.
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16.05.2022 20:05 Ответить
Справедливості заради, він зараз багато хороших справ робить. І до речі, у тому ж Маріуполі він теж дуже багато втратив.
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16.05.2022 15:29 Ответить
Ахметов молодець, Коломойський взагалі нічого не передав армії, навіть словом не підтримав.
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16.05.2022 14:22 Ответить
Ми ще Бєні подякувати повинні, що він нічого не передав. Бо його допомага (як показує практика) дуже дорого коштує для бюджета
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16.05.2022 15:52 Ответить
Коломойский скорее рашистам заплатит.
Чтобы ни одна ракета не попала в Минору.
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16.05.2022 21:45 Ответить
Ти диви... ворог українського народу Ахметов передав 142 автомобілі... "рятівник" українського народу Зє за весь час передав ЗСУ Ніколай Іван Христофор Ульяна Ярослав...
дивина та й годі...
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16.05.2022 15:50 Ответить
Здається, то руда брехня. Те майно або спалене москалями, або вийшло з-під контролю ГБешного директора України.
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16.05.2022 16:43 Ответить
Ахметов развязал эту войну, начав раскачивать Донбасс.
За каждого убитого он должен столько, сколько платят в США
за погибшего на войне.
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16.05.2022 21:43 Ответить
 
 