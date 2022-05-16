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Новини Війна
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ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі

дтек

З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Група ДТЕК надає всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби", - повідомили в компанії.

"Допомога Україні та українцям – наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Енергетики повернули світло 26 тисячам родин на Одещині та Донеччині, - ДТЕК

Автор: 

авто (6253) благодійність (584) допомога (8484) ДТЕК (1989) ЗСУ (7717)


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Топ коментарі
+10
Ахметов молодець, Коломойський взагалі нічого не передав армії, навіть словом не підтримав.
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16.05.2022 14:22 Відповісти
+9
А Бєня?
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16.05.2022 14:32 Відповісти
+8
Стесняюсь спросить... А скільки українців опинились за межею бідності... щоб ті машини опинилися у "власному автопарку"???
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16.05.2022 14:15 Відповісти
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Стесняюсь спросить... А скільки українців опинились за межею бідності... щоб ті машини опинилися у "власному автопарку"???
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16.05.2022 14:15 Відповісти
Не стесняюсь послать вас за русским кораблём. Товарищ Ахметов вывел из черты бедности как минимум 26 тыс домохозяйств.
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16.05.2022 14:33 Відповісти
чтобы кто-то стал богатым кто-то должен за это оплатить, круговорот денег, и да, мы все помогаем стать кому-то миллиардером лишней копеечкой в тарифе-цене
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16.05.2022 15:34 Відповісти
Такий собі типово кацапській підхід. "Гроші можні або вкрасти або віджати". А варіант "він-він", коли всі заробляють, кацапи зазвичай не розглядають
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16.05.2022 15:54 Відповісти
не надо придумывать то чего я не писал, "не украсть и не отжать" , заработать на необоснованно высоких тарифах, не возможно всем заработать много, чтоб кто-то получил много кто-то должен это оплатить, и бабушки в том числе. Простой капитализм, любопытные люди считали на пальцах по данным из открытых источников примерно реальные себестоимости выработки электроэнергии, если интересно поищите на ютубе. За все платит конечный потребитель, миллиарды из воздуха не берутся.
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16.05.2022 21:56 Відповісти
У нас тариф в пять раз дешевле европейского, не нойте.
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16.05.2022 17:00 Відповісти
у вас- это где ? в США ?
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16.05.2022 19:10 Відповісти
У них в Словаччині.
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16.05.2022 20:04 Відповісти
Ахметов должен сидеть в тюрьме.
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16.05.2022 14:17 Відповісти
А Бєня?
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16.05.2022 14:32 Відповісти
Бєнявтік.
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16.05.2022 15:25 Відповісти
А Бєня - у сусідній камері.
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16.05.2022 20:05 Відповісти
Справедливості заради, він зараз багато хороших справ робить. І до речі, у тому ж Маріуполі він теж дуже багато втратив.
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16.05.2022 15:29 Відповісти
Ахметов молодець, Коломойський взагалі нічого не передав армії, навіть словом не підтримав.
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16.05.2022 14:22 Відповісти
Ми ще Бєні подякувати повинні, що він нічого не передав. Бо його допомага (як показує практика) дуже дорого коштує для бюджета
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16.05.2022 15:52 Відповісти
Коломойский скорее рашистам заплатит.
Чтобы ни одна ракета не попала в Минору.
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16.05.2022 21:45 Відповісти
Ти диви... ворог українського народу Ахметов передав 142 автомобілі... "рятівник" українського народу Зє за весь час передав ЗСУ Ніколай Іван Христофор Ульяна Ярослав...
дивина та й годі...
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16.05.2022 15:50 Відповісти
Здається, то руда брехня. Те майно або спалене москалями, або вийшло з-під контролю ГБешного директора України.
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16.05.2022 16:43 Відповісти
Ахметов развязал эту войну, начав раскачивать Донбасс.
За каждого убитого он должен столько, сколько платят в США
за погибшего на войне.
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16.05.2022 21:43 Відповісти
 
 