З початку війни група ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова передала захисникам України з власного автопарку 142 транспортних засоби, серед яких позашляховики та мікроавтобуси.

Про це йдеться в повідомленні компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Група ДТЕК надає всебічну підтримку ЗСУ та силам територіальної оборони, організовуючи купівлю та доставку необхідних засобів захисту, продуктів харчування та передаючи транспортні засоби", - повідомили в компанії.

"Допомога Україні та українцям – наш пріоритет. Це послідовна позиція нашого акціонера Ріната Ахметова, яку він висловлює з 2014 року. Ми завжди будемо надавати необхідну підтримку українській армії та зробимо все від себе залежне, щоб зупинити воєнну агресію проти нашої країни", - прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, підприємства Ріната Ахметова та його благодійний фонд з початку повномасштабної війни передали понад 2,1 млрд грн для потреб Збройних сил України, територіальної оборони та надання допомоги населенню, що постраждало від війни.

ДТЕК передав захисникам України 142 автомобілі.

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