Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с поста главы Комитета по налоговой политике: его действия наносят сокрушительный ущерб экономике
Представители крупного, малого и среднего украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить от должности председателя парламентского комитета Даниила Гетманцева, недавно назначенного секретарем Национального совета восстановления.
Об этом говорится в письме, подписаном руководителями отечественных предприятий, среди которых - "Новая почта", "Смарт Холдинг", "Укртранс" и целый ряд бизнес-союзов, информирует Цензор.НЕТ.
"Говорим Вам прямо: Даниил Гетманцев является олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной", - заявили предприниматели.
Они напомнили: недавние заявления Гетманцева по поводу повышения налогов уже привели к тому, что многие предприниматели отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.
"Господин Гетманцев является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод. Действия господина Гетманцева на посту главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", - подчеркнули предприниматели.
Именно поэтому они призвали Зеленского уволить Гетманцева с должности. Иначе, уверен бизнес, Украина не сможет начать процесс возрождения экономики, которая сейчас должна быть сильна как никогда.
"В стране царит экономическая несвобода. Объективно Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы — что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса. (...) Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги или увеличивать долю государства в экономике Но это или сознательная ложь, или роковая ошибка!Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата – именно это ускорит экономический рост. А государство будет получать больше налогов, и бюджет будет достаточным для повышения социальных стандартов", - резюмировали предприниматели.
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Санкции в отношении "М.С.Л." впервые были введены в 2015-м году, потом продлены в 2016-м и 2017-м годах. Тогда компанию подозревали в финансировании терроризма и работе на оккупированных территориях. Согласно данным OpenDataBot, ООО "М.С.Л." имеет налоговый долг почти в 13 млн грн.
я не знаю, що ми реально можемо зробити!
бензину нема і не буде.
економіка в жопі. кругом зрада.
прогнози - капєц.
треба реально тиснути на зекоманду, просто, не знаю, імпічмент виголошувати! на банкову йти!
все одно ніхто не робить нічого, всі безробітні.
Председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев выступил против выделения дополнительных средств для украинских военных
"Одиозный "слуга народа" Гетманцев - тот самый, который душит украинский бизнес налоговой петлей, а защиту украинского языка называет "фашизмом", - пытался сорвать включение в повестку дня законопроекта, который предусматривает выделение в бюджете дополнительных 50 миллиардов гривен для повышения выплат военным, пополнения материальных резервов и закупку вооружений. Гетманцеву хватило наглости выступить с призывом не поддерживать рассмотрение этого законопроекта, потому что он, мол, "несбалансированный" и "популистский", - отметил нардеп.
Он напомнил, что на строительство и ремонт дорог в этом году предусмотрено 140 млрд грн, а на закупку, ремонт, модернизацию вооружений и техники вооруженных сил - лишь 28 млрд.
"Закатывать астрономические суммы в асфальт в условиях, когда наши воинские части недоукомплектованы людьми и исправной техникой, не говоря уже о современном вооружении, Гетманцев явно считает очень "сбалансированным". Я искренне благодарю 254 депутата, в том числе 147 членов фракции "Слуга народа", которые не поддались на истерику своего коллеги, который потерял связь с реальностью, и проголосовали за включение нашего законопроекта в повестку дня", - добавил Вятрович.
МАНЦЕВ кому служишь ???
https://censor.net/ru/video_news/3208803/proekt_bujanskogo_o_nediskriminatsii_a_ne_o_yazyke_on_ne_stoit_mitingov_vrajdy_razdela_lyudeyi_na_sorta
Нам надо поучиться у китайцев- как их лидер Дэн начинал поднимать нищий Китай в 1976-1982 годах. Надо сначала дать домохозяйству стать на ноги.
ПОТРІБНО НАСАМ ПЕРЕД ВІДРЕГОЛЮВАТИ ВИКОНАННЯ ПРАВ ЛЮДЕЙ, ГРОМАДЯН, БО ПІДПРИЄМЦІ ЦЕ НОРМ, Я САМ ТАКИЙ, А ЗВІЛЬНЕННЯ МІСЦЕВИХ ТА ПРИЙОМ БІЖЕНЦІВ ЦЕ НОРМАЛЬНО, ЩО РОБИТИ МІСЦЕВИМ ЇМ НІХТО НІЯКИХ ВИПЛАТ НЕ РОБИТЬ.
ДУМАЙ-ТЕ податки, громадяни, Потрібно тотально переробити усі норми та правила, щоб для усіх була норма а не маніпуляції.