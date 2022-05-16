Бизнес просит Зеленского уволить Гетманцева с поста главы Комитета по налоговой политике: его действия наносят сокрушительный ущерб экономике

Представители крупного, малого и среднего украинского бизнеса обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить от должности председателя парламентского комитета Даниила Гетманцева, недавно назначенного секретарем Национального совета восстановления.

Об этом говорится в письме, подписаном руководителями отечественных предприятий, среди которых - "Новая почта", "Смарт Холдинг", "Укртранс" и целый ряд бизнес-союзов, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорим Вам прямо: Даниил Гетманцев является олицетворением регрессивного, популистского социалистического подхода, последовательным противником экономической свободы, сторонником более жесткого государственного регулирования и подавления предпринимательской инициативы, что делает нашу деятельность невозможной", - заявили предприниматели.

Они напомнили: недавние заявления Гетманцева по поводу повышения налогов уже привели к тому, что многие предприниматели отказались от инвестиционных проектов в Украине и переносят их в европейские страны.

"Господин Гетманцев является активным сторонником марксистских, социалистических идей и советского образа жизни, противником рыночной экономики и связанных с ней прав и свобод. Действия господина Гетманцева на посту главы Комитета наносят сокрушительный вред как экономике Украины, так и ее репутации", - подчеркнули предприниматели.

Именно поэтому они призвали Зеленского уволить Гетманцева с должности. Иначе, уверен бизнес, Украина не сможет начать процесс возрождения экономики, которая сейчас должна быть сильна как никогда.

"В стране царит экономическая несвобода. Объективно Украина занимает 130-е место в рейтинге экономической свободы — что является иллюстрацией непривлекательности страны для ведения бизнеса. (...) Вас пытаются убедить в необходимости поднимать налоги или увеличивать долю государства в экономике Но это или сознательная ложь, или роковая ошибка!Системное (а не временное) снижение налогов, дерегуляция, быстрая приватизация (кроме стратегических предприятий), уменьшение государственного аппарата – именно это ускорит экономический рост. А государство будет получать больше налогов, и бюджет будет достаточным для повышения социальных стандартов", - резюмировали предприниматели.