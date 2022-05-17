Германия передала Украине тысячи противотанковых гранатометов и мин, - Spiegel
За последние две недели из Германии в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.
Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.
Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.
Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ Panzerhaubitze 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало, приходится искать по всему миру.
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Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
5000 Касок были отгружены 25 февраля,хоть дошли или Меркель опять сперла?
Если оно не то,не продавать же его и немецкие деньги себе в карман пихать?
роблю такий висновок користуючись власним інтелектом та думками експертів, яким довіряю (таким, як Чмут та Бутусов)
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.
Прокремлівська Німеччина.
хоч цього року?
і шольц шось каже що не видно закінчення війни
А по факту, німчура діловита, працюють з іноземцями тільки за гроші і ті вперед. А для боеприпасів передають обладнання і далі ваші проблеми. На фіга тратитись і забивати склади. Меркель саме так і поступала, а перед нею Коль.
Після Цусіми, німці пропонували царю 105 мм польову гаубицю, стало питання коли буде результат, а у них тільки дослідні зразки і *********** немає. А цим вже потрібно. Тоді французи засунули 3 дюймовку і ого го, 60 років була Так само і з важкими гаубицями. Купили тільки в англійців, бо ті поставляли зразу ж.