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Новости Война
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Германия передала Украине тысячи противотанковых гранатометов и мин, - Spiegel

гранатомет,німеччина,матадор,rgw90

За последние две недели из Германии в Украину поступило 2450 одноразовых ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 ручных противотанковых гранатометов DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Об этом пишет Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90, которое в Бундесвере называют Matador, непосредственно у немецкого производителя. Между тем, противотанковые мины, очевидно, поступают из запасов Бундесвера.

Берлин доставлял в Украину преимущественно противотанковое оружие, миллионы боеприпасов разного калибра и взрывчатку. В списках снабжения также имеется 15 единиц оружия для уничтожения бункеров.

Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ Panzerhaubitze 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.

Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало, приходится искать по всему миру.

Германия (7095) оружие (10285)


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Топ комментарии
+13
Я так понял, что если расия напала на Германию, то взяли бы Берлин за 3 дня, потому что с армией в семь танков и без снарядов тяжело воевать.
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17.05.2022 10:43 Ответить
+10
Дякуємо!
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17.05.2022 10:58 Ответить
+6
Гарно! Якщо під"їхав КамАЗ - значить -або по **********, щоб везти на позицію, або привіз ********** під розвантаження А це значить, що там буде на місці начальник складу і вантажна команда Увалило відразу Значить - кілька орків "навіки заплющилися" !
Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
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17.05.2022 10:42 Ответить
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Гарно! Якщо під"їхав КамАЗ - значить -або по **********, щоб везти на позицію, або привіз ********** під розвантаження А це значить, що там буде на місці начальник складу і вантажна команда Увалило відразу Значить - кілька орків "навіки заплющилися" !
Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
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17.05.2022 10:42 Ответить
про ложку к обеду расскажите этим долбоящерам
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17.05.2022 10:43 Ответить
Я так понял, что если расия напала на Германию, то взяли бы Берлин за 3 дня, потому что с армией в семь танков и без снарядов тяжело воевать.
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17.05.2022 10:43 Ответить
Та не,их Шольц с Меркельшей украли,они ж агенты Кремля.
5000 Касок были отгружены 25 февраля,хоть дошли или Меркель опять сперла?
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17.05.2022 10:49 Ответить
Дякуємо!
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17.05.2022 10:58 Ответить
це не та зброя, яка зараз потрібна. таке враження, що німці це прекрасно розуміють, і 7 гаубиць нададуть тоді, коли інші уже будуть надавати літаки і далекобійні ракетні системи
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17.05.2022 11:05 Ответить
Так назад вышли,вот проблема.
Если оно не то,не продавать же его и немецкие деньги себе в карман пихать?
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17.05.2022 11:10 Ответить
Це тобі таке наші солдати сказали чи прямо з окопу особисто?
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17.05.2022 11:53 Ответить
я не сприймаю критики у стилі "іди та покажи, як треба". свою роботу я виконую якісно. і коли прийде моя черга мобілізовуватись, то і в окопі зроблю усе, що зможу. а форум для того, щоб висловлювати свої думки.
роблю такий висновок користуючись власним інтелектом та думками експертів, яким довіряю (таким, як Чмут та Бутусов)
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17.05.2022 15:24 Ответить
поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ ************** 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.
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17.05.2022 12:57 Ответить
Де важка зброя???
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17.05.2022 11:11 Ответить
PzH2000 в количестве 7 штук - в июле.
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17.05.2022 12:59 Ответить
Краще б якісне ППО дали щоб кацапські ракети збивати.
Прокремлівська Німеччина.
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17.05.2022 11:38 Ответить
Лучше позже, чем никогда.
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17.05.2022 11:53 Ответить
"Дорога ложка к обєду". (с)
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17.05.2022 18:41 Ответить
Нарешті хоча би щось дали!!! Ну це ж не німців щодня вбивають, а українців, які стоять поперек горла багатьом країнам.
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17.05.2022 13:25 Ответить
******* канешно не раніше липня,
хоч цього року?
і шольц шось каже що не видно закінчення війни
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17.05.2022 14:09 Ответить
В липні скажуть, що українські вояки не навчились бо погано навчаються і тому не дамо.
А по факту, німчура діловита, працюють з іноземцями тільки за гроші і ті вперед. А для боеприпасів передають обладнання і далі ваші проблеми. На фіга тратитись і забивати склади. Меркель саме так і поступала, а перед нею Коль.
Після Цусіми, німці пропонували царю 105 мм польову гаубицю, стало питання коли буде результат, а у них тільки дослідні зразки і *********** немає. А цим вже потрібно. Тоді французи засунули 3 дюймовку і ого го, 60 років була Так само і з важкими гаубицями. Купили тільки в англійців, бо ті поставляли зразу ж.
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17.05.2022 14:25 Ответить
Цього добра в нас хватає нам потрібні ракети і арта дальнобійна
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17.05.2022 15:25 Ответить
 
 