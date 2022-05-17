УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5293 відвідувача онлайн
Новини Війна
7 142 21

Німеччина передала Україні тисячі протитанкових гранатометів та мін, - Spiegel

гранатомет,німеччина,матадор,rgw90

За останні два тижні з Німеччини в Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 ручних протитанкових гранатометів DM22 та 3000 протитанкових мін DM31.

Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Інформацію про нові постачання виданню підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила та оплатила протитанкову зброю RGW-90, яку в Бундесвері називають "Matador", безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, очевидно, надходять із запасів Бундесверу.

Берлін доставляв в Україну переважно протитанкову зброю, мільйони боєприпасів різного калібру та вибухівку. У списках постачання також є 15 одиниць зброї для знищення бункерів.

Однак поки що постачання важкого озброєння не почалися. Бундесвер вже готує українських солдатів на САУ Panzerhaubitze 2000. Проте не очікується, що сім сучасних артилерійських систем, які Німеччина обіцяла Києву, будуть передислоковані раніше липня.

Постачання анонсованих зенітних танків "Гепард" також відкладається, оскільки боєприпаси для них, яких зараз мало в наявності, доводиться шукати по всьому світу.

Автор: 

Німеччина (7511) зброя (7564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Я так понял, что если расия напала на Германию, то взяли бы Берлин за 3 дня, потому что с армией в семь танков и без снарядов тяжело воевать.
показати весь коментар
17.05.2022 10:43 Відповісти
+10
Дякуємо!
показати весь коментар
17.05.2022 10:58 Відповісти
+6
Гарно! Якщо під"їхав КамАЗ - значить -або по **********, щоб везти на позицію, або привіз ********** під розвантаження А це значить, що там буде на місці начальник складу і вантажна команда Увалило відразу Значить - кілька орків "навіки заплющилися" !
Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
показати весь коментар
17.05.2022 10:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарно! Якщо під"їхав КамАЗ - значить -або по **********, щоб везти на позицію, або привіз ********** під розвантаження А це значить, що там буде на місці начальник складу і вантажна команда Увалило відразу Значить - кілька орків "навіки заплющилися" !
Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
показати весь коментар
17.05.2022 10:42 Відповісти
про ложку к обеду расскажите этим долбоящерам
показати весь коментар
17.05.2022 10:43 Відповісти
Я так понял, что если расия напала на Германию, то взяли бы Берлин за 3 дня, потому что с армией в семь танков и без снарядов тяжело воевать.
показати весь коментар
17.05.2022 10:43 Відповісти
Та не,их Шольц с Меркельшей украли,они ж агенты Кремля.
5000 Касок были отгружены 25 февраля,хоть дошли или Меркель опять сперла?
показати весь коментар
17.05.2022 10:49 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
17.05.2022 10:58 Відповісти
це не та зброя, яка зараз потрібна. таке враження, що німці це прекрасно розуміють, і 7 гаубиць нададуть тоді, коли інші уже будуть надавати літаки і далекобійні ракетні системи
показати весь коментар
17.05.2022 11:05 Відповісти
Так назад вышли,вот проблема.
Если оно не то,не продавать же его и немецкие деньги себе в карман пихать?
показати весь коментар
17.05.2022 11:10 Відповісти
Це тобі таке наші солдати сказали чи прямо з окопу особисто?
показати весь коментар
17.05.2022 11:53 Відповісти
я не сприймаю критики у стилі "іди та покажи, як треба". свою роботу я виконую якісно. і коли прийде моя черга мобілізовуватись, то і в окопі зроблю усе, що зможу. а форум для того, щоб висловлювати свої думки.
роблю такий висновок користуючись власним інтелектом та думками експертів, яким довіряю (таким, як Чмут та Бутусов)
показати весь коментар
17.05.2022 15:24 Відповісти
поставки тяжелого вооружения не начались. Бундесвер уже готовит украинских солдат на САУ ************** 2000. Однако не ожидается, что семь современных артиллерийских систем, которые Германия обещала Киеву, будут передислоцированы ранее июля.
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.
показати весь коментар
17.05.2022 12:57 Відповісти
Де важка зброя???
показати весь коментар
17.05.2022 11:11 Відповісти
PzH2000 в количестве 7 штук - в июле.
показати весь коментар
17.05.2022 12:59 Відповісти
Краще б якісне ППО дали щоб кацапські ракети збивати.
Прокремлівська Німеччина.
показати весь коментар
17.05.2022 11:38 Відповісти
Лучше позже, чем никогда.
показати весь коментар
17.05.2022 11:53 Відповісти
"Дорога ложка к обєду". (с)
показати весь коментар
17.05.2022 18:41 Відповісти
Нарешті хоча би щось дали!!! Ну це ж не німців щодня вбивають, а українців, які стоять поперек горла багатьом країнам.
показати весь коментар
17.05.2022 13:25 Відповісти
******* канешно не раніше липня,
хоч цього року?
і шольц шось каже що не видно закінчення війни
показати весь коментар
17.05.2022 14:09 Відповісти
В липні скажуть, що українські вояки не навчились бо погано навчаються і тому не дамо.
А по факту, німчура діловита, працюють з іноземцями тільки за гроші і ті вперед. А для боеприпасів передають обладнання і далі ваші проблеми. На фіга тратитись і забивати склади. Меркель саме так і поступала, а перед нею Коль.
Після Цусіми, німці пропонували царю 105 мм польову гаубицю, стало питання коли буде результат, а у них тільки дослідні зразки і *********** немає. А цим вже потрібно. Тоді французи засунули 3 дюймовку і ого го, 60 років була Так само і з важкими гаубицями. Купили тільки в англійців, бо ті поставляли зразу ж.
показати весь коментар
17.05.2022 14:25 Відповісти
Цього добра в нас хватає нам потрібні ракети і арта дальнобійна
показати весь коментар
17.05.2022 15:25 Відповісти
 
 