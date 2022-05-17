Німеччина передала Україні тисячі протитанкових гранатометів та мін, - Spiegel
За останні два тижні з Німеччини в Україну надійшло 2450 одноразових ручних протитанкових гранатометів RGW-90, 1600 ручних протитанкових гранатометів DM22 та 3000 протитанкових мін DM31.
Про це пише Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Інформацію про нові постачання виданню підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила та оплатила протитанкову зброю RGW-90, яку в Бундесвері називають "Matador", безпосередньо у німецького виробника. Тим часом протитанкові міни, очевидно, надходять із запасів Бундесверу.
Берлін доставляв в Україну переважно протитанкову зброю, мільйони боєприпасів різного калібру та вибухівку. У списках постачання також є 15 одиниць зброї для знищення бункерів.
Однак поки що постачання важкого озброєння не почалися. Бундесвер вже готує українських солдатів на САУ Panzerhaubitze 2000. Проте не очікується, що сім сучасних артилерійських систем, які Німеччина обіцяла Києву, будуть передислоковані раніше липня.
Постачання анонсованих зенітних танків "Гепард" також відкладається, оскільки боєприпаси для них, яких зараз мало в наявності, доводиться шукати по всьому світу.
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Що вже дивувать перестало - вони розташовують склади не подалі від житла - щоб охоронять легше було, а ховають у житлових районах - прикриваються мирними людьми!
5000 Касок были отгружены 25 февраля,хоть дошли или Меркель опять сперла?
Если оно не то,не продавать же его и немецкие деньги себе в карман пихать?
роблю такий висновок користуючись власним інтелектом та думками експертів, яким довіряю (таким, як Чмут та Бутусов)
Поставки анонсированных зенитных танков "Гепард" также откладываются, поскольку боеприпасы для них, которых сейчас мало налицо, приходится искать по всему миру.
Прокремлівська Німеччина.
хоч цього року?
і шольц шось каже що не видно закінчення війни
А по факту, німчура діловита, працюють з іноземцями тільки за гроші і ті вперед. А для боеприпасів передають обладнання і далі ваші проблеми. На фіга тратитись і забивати склади. Меркель саме так і поступала, а перед нею Коль.
Після Цусіми, німці пропонували царю 105 мм польову гаубицю, стало питання коли буде результат, а у них тільки дослідні зразки і *********** немає. А цим вже потрібно. Тоді французи засунули 3 дюймовку і ого го, 60 років була Так само і з важкими гаубицями. Купили тільки в англійців, бо ті поставляли зразу ж.