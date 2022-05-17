Быстрого конца войны в Украине пока не видно, - Шольц

На сегодняшний день не видно быстрого завершения войны в Украине, поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в программе RTL-Direkt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, президент России Владимир Путин не должен выиграть эту войну.

"Это наша цель, но дальше этого цели не идут. Учитывая, что это ядерное государство, это была бы абсолютно неправильная цель", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что лично задавал Путину вопрос о том, как долго будет длиться война.

"Если так будет продолжаться, в конце концов погибнет только большее число людей и будет разрушено больше сел, городов и поселков. Вот почему война должна закончиться быстро. Но для этого нужно решение от России пойти на соглашение с Украиной. Пушки должны замолчать, а Россия - вывести свои войска. Однако пока такого развития, к сожалению, не видно", - добавил Шольц.