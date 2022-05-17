Быстрого конца войны в Украине пока не видно, - Шольц
На сегодняшний день не видно быстрого завершения войны в Украине, поскольку российская сторона не предпринимает шагов по достижению мирного соглашения.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в программе RTL-Direkt, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, президент России Владимир Путин не должен выиграть эту войну.
"Это наша цель, но дальше этого цели не идут. Учитывая, что это ядерное государство, это была бы абсолютно неправильная цель", - заявил Шольц.
Он подчеркнул, что лично задавал Путину вопрос о том, как долго будет длиться война.
"Если так будет продолжаться, в конце концов погибнет только большее число людей и будет разрушено больше сел, городов и поселков. Вот почему война должна закончиться быстро. Но для этого нужно решение от России пойти на соглашение с Украиной. Пушки должны замолчать, а Россия - вывести свои войска. Однако пока такого развития, к сожалению, не видно", - добавил Шольц.
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Тоді будеш спостерігати за близьким кінцем війни.
Теперь Германии за вам переданные
старые Т 72 всем Леопарды 2 взамен высылать,стоимость о 3-15 Миллионов
Якщо просто "припинення вогню", "тимчасове перемир'я - то нафік нада.
Без Германии не видать Украине не ЕС ни НАТО
Тут они до всирачки будут про плохую
Меркель расказывать
Венгерские холопы и греческие кацапохолуи их не не интересуют.
Те ж в ЕС ничего не решают.
Звісно дебіл не видно, бо ти міліарди долярів даєш паРащі на війну з Україною
І як може бистро закінчитися війна,якщо ти нічого не дав,дляборотьби з ворогом!
Після кількох тижнів занепокоєння про те, що станеться, якщо Росія зламає Україну, західноєвропейські лідери тепер турбуються про те, що може статися, якщо Україна справді переможе. Нещодавній успіх України у витісненні російських військ із деяких окупованих територій спонукав лідерів від Франції до Німеччини та Італії зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер цілком можлива.
Серйозне занепокоєння викликає те, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною та зробити нормалізацію енергетичних зв'язків ще більш недосяжною. Ось чому Франція, Німеччина та Італія виступають за «зберігаючу особу» вирішення конфлікту, навіть якщо це коштуватиме Україні певної території.
Водночас США кажуть, що врешті-решт бачать вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, але пріоритетом адміністрації залишається допомога Україні в захисті.
«Наша мета сьогодні зміцнити Україну якнайбільше на полі бою, так щоб, коли настане час, Україна мала б максимальну кількість важелів впливу за столом переговорів», - заявив Карен Дрнфрід, помічник держсекретаря США з Європи.
Шановний пане Шольц,
Війна завершиться набагато швидше після того, як Німеччина перестане фінансувати військову агресію россії, уряд військових злочинців, країну терориста, і особисто путіна на 1 мільярд євро в день.
І ще швидше якщо посадовці в уряді Німеччини припинять займатись саботажем по темі постачання важкої зброї в Україну.
Ну і якби в свій час Німеччина разом з Францією не заблокувала вступ Україн в НАТО, то цієї війни взагалі би не було.
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.
* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
Тому, як це не прикро визнавати, теперішнє НАТО стало неефективним із-за чужорідних елементів: Німеччини, Франції, Угорщини і ряду інших. Тому на часі створювати новий воєнно-політичний блок (якесь НАТО-2), в який увійдуть країни, які поділяють спільні цінності свободи, демократії, взаємовиручки. Об'єднання, в якому одна країна не зможе блокувати постійно рішення усіх інших. І після створення такого блоку оголосити про свій вихід зі старого НАТО. Нехай хитро*опі Німеччина, Франція, Угорщина та ін. захищають себе самі, а не надурняк силами США. Або нехай створюють блок з рашкою, якщо їм більше подобається її стиль і рівень життя.
А шольцу і макрону пора знову в Пентагон на промивку мозку.