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Новини Війна
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Швидкого кінця війни в Україні наразі не видно, - Шольц

війна

На сьогодні не видно швидкого завершення війни в Україні, оскільки російська сторона не вживає кроків стосовно досягнення мирної угоди.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмі RTL-Direkt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен виграти цю війну.

"Це наша мета, але далі за це цілі не йдуть. З огляду на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.

"Якщо так триватиме, врешті-решт загине тільки більше людей і буде зруйновано більше сіл, міст і селищ. Ось чому війна повинна закінчитися швидко. Але для цього потрібне рішення від Росії погодитися на угоду з Україною. Гармати повинні замовкнути, а Росія - вивести свої війська. Однак поки такого розвитку, на жаль, не видно", - додав Шольц.

Автор: 

армія рф (18036) перемога (488) путін володимир (24222) росія (66431) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+19
швидких потрібних(дієвих) санкцій наразі не видно. (с) Я
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17.05.2022 10:40 Відповісти
+17
Давай зброю, мудак!
Тоді будеш спостерігати за близьким кінцем війни.
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17.05.2022 10:40 Відповісти
+16
спасибо за быстро выданное оружие
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17.05.2022 10:39 Відповісти
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спасибо за быстро выданное оружие
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17.05.2022 10:39 Відповісти
Шольц был краток и лаконичен❗На сейчас не видно окончания войны☝Точка.
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17.05.2022 10:42 Відповісти
ну не ****** же
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17.05.2022 10:58 Відповісти
Фашистская харя даже вскукарекнуть не успевает на этом сайте
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17.05.2022 11:03 Відповісти
Гармати повинні день і ніч працювати, а не мовчати. Тоді і буде швидко мир. Орків жаліє, тіпа теж нацисти?
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17.05.2022 11:15 Відповісти
Давай зброю, мудак!
Тоді будеш спостерігати за близьким кінцем війни.
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17.05.2022 10:40 Відповісти
він з Макрушею бережуть обличчя Путіна
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18.05.2022 09:44 Відповісти
швидких потрібних(дієвих) санкцій наразі не видно. (с) Я
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17.05.2022 10:40 Відповісти
Зволікайте більше з наданням Україні зброї та з санкціями - війна ще довше триватиме.
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17.05.2022 10:44 Відповісти
Можно как-то убедить всех этих шольцев и макронов не произносить звуки ртом? Это контрпродуктивно.
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17.05.2022 10:44 Відповісти
Ось чому сьогодні рашист вбиває україський народ і окупує українську землю.Ось хто є співучасники -фріци і жабоїди.- https://www.slovoidilo.ua/2021/08/25/novyna/bezpeka/********-ne-pryjnyaly-nato-2008-roczi-cherez-pozycziyu-merkel-yushhenko https://www.slovoidilo.ua/2021/08/25/novyna/bezpeka/********-ne-pryjnyaly-nato-2008-roczi-cherez-pozycziyu-merkel-yushhenko

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17.05.2022 10:45 Відповісти
Пока ты ***** будешь танки то слать то не слать конечно будет долго
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17.05.2022 10:47 Відповісти
А Гафна тебе в коробке не выслать?
Теперь Германии за вам переданные
старые Т 72 всем Леопарды 2 взамен высылать,стоимость о 3-15 Миллионов
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17.05.2022 10:56 Відповісти
яку касапську "угоду з Україною" він буде толерувати?
Якщо просто "припинення вогню", "тимчасове перемир'я - то нафік нада.
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17.05.2022 10:49 Відповісти
капітан Очевидність-Шольц
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17.05.2022 10:50 Відповісти
мальчик хочет в газпром ты знаешь чик-и-чик-и-та
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17.05.2022 10:51 Відповісти
Да, да, Шольц. Посыпь голову пеплом - украинцы делают бо-бо твоим дружбанам.
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17.05.2022 10:53 Відповісти
Звичайно пане Шольц. Про який кінець може йти мова при щоденному перерахуванні коштів до Росії за газ та нафту та вже понад 2 місячній затримці з боку Німеччини у передачі гаубиць до України і знову ж таки блокування Вами ж питання постачання до України 100 одиниць БТРів "Мардер", які стоять на складі викробника.
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17.05.2022 10:54 Відповісти
Как кацапы сразу оживились
Без Германии не видать Украине не ЕС ни НАТО
Тут они до всирачки будут про плохую
Меркель расказывать
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17.05.2022 10:58 Відповісти
злорадствует
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17.05.2022 10:58 Відповісти
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17.05.2022 11:01 Відповісти
Тут запоребрики слетаются как мухи на гафно.
Венгерские холопы и греческие кацапохолуи их не не интересуют.
Те ж в ЕС ничего не решают.
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17.05.2022 11:04 Відповісти
Тут інше питання, для теперішнього рівня функціонування країни потрібно 7 млрд. $ на місяць зовнішньої допомоги, скільки захід США і ЄС готові це фінансувати?
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17.05.2022 11:11 Відповісти
Путин настолько коррумпировал ЕС, что большинство "кормчих" в ЕС, петляя, ждут когда ***** сдохнет.
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17.05.2022 11:12 Відповісти
Быстрее оружие поставляйте, а не трындите, амебы европейские
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17.05.2022 11:14 Відповісти
Что тут квакнул вновь обращенный "идальго" ?
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17.05.2022 11:38 Відповісти
Швидкого кінця війни в Україні наразі не видно, - Шольц Джерело:

Звісно дебіл не видно, бо ти міліарди долярів даєш паРащі на війну з Україною
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17.05.2022 11:16 Відповісти
шольц,ти поц! заігриваніє з фашистомпутіним до добра не приведе.
І як може бистро закінчитися війна,якщо ти нічого не дав,дляборотьби з ворогом!
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17.05.2022 11:18 Відповісти
Ще один заглядувач в очко *****.
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17.05.2022 11:24 Відповісти
'Європа схвильована, що буде, якщо Україна переможе, - Politico

Після кількох тижнів занепокоєння про те, що станеться, якщо Росія зламає Україну, західноєвропейські лідери тепер турбуються про те, що може статися, якщо Україна справді переможе. Нещодавній успіх України у витісненні російських військ із деяких окупованих територій спонукав лідерів від Франції до Німеччини та Італії зробити висновок, що колись немислима перемога України тепер цілком можлива.

Серйозне занепокоєння викликає те, що перемога України може дестабілізувати Росію, зробити її ще більш непередбачуваною та зробити нормалізацію енергетичних зв'язків ще більш недосяжною. Ось чому Франція, Німеччина та Італія виступають за «зберігаючу особу» вирішення конфлікту, навіть якщо це коштуватиме Україні певної території.

Водночас США кажуть, що врешті-решт бачать вирішення конфлікту дипломатичним шляхом, але пріоритетом адміністрації залишається допомога Україні в захисті.

«Наша мета сьогодні зміцнити Україну якнайбільше на полі бою, так щоб, коли настане час, Україна мала б максимальну кількість важелів впливу за столом переговорів», - заявив Карен Дрнфрід, помічник держсекретаря США з Європи.
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17.05.2022 11:51 Відповісти
Вчора Зеркаль сказала, що до кінця цього року запустять ПП-2 і я її вірю, бо Шольц і тюхтій Макрон почали нову пісню під назвою «зберегти ліцо путлера». Тому Шольц почав затягувати з поставками зброї, піснею про довгу війну та голодних африканських бабуїнів.
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17.05.2022 11:55 Відповісти
Угу, а сьогодні Ердоган вже очікує приїзду путлєра. Поки ми не почнемо виробляти власну зброю і набої до неї, нами будуть торгувати. І ніхто не бажає нам перемоги.
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17.05.2022 12:44 Відповісти
хм. Це що такий специфічний вид цинізму?

Шановний пане Шольц,

Війна завершиться набагато швидше після того, як Німеччина перестане фінансувати військову агресію россії, уряд військових злочинців, країну терориста, і особисто путіна на 1 мільярд євро в день.

І ще швидше якщо посадовці в уряді Німеччини припинять займатись саботажем по темі постачання важкої зброї в Україну.

Ну і якби в свій час Німеччина разом з Францією не заблокувала вступ Україн в НАТО, то цієї війни взагалі би не було.
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17.05.2022 11:55 Відповісти
Сегодня Шольц и Макрон будут звонить президенту Украины. Эта сладкая парочка возглавляет лагерь голубей в пику лагерю ястребов (Байден, Джонсон, Дуда, Балтия).
Они вдвоем хотят, чтобы соссия не победила; но они в то же время не хотят, чтобы и Украина победила. В отличии от лагеря ястребов Шольц и Макрон не против, чтобы Украина вернула свои территории по состоянию на 24.02; но думаю, что не сильно были бы и против оставить рф и юг Украины.
Если бы это было не так, то Шольц прямо бы об этом сказал. Но он постоянно говорит так, чтобы ничего не сказать и чтобы никто ничего не понял конкретно. Он иногда обещает какое-то оружие (к которому нет боеприпасов), но до сих пор не прислал ничего конкретного (так же как и Макрон).
Шольц и Макрон надеются, что в скором времени они смогут снова сотрудничать с соссией, ибо оба не видят будущее европейской экономической и стратегической безопасности без нее (в отличии от лагеря ястребов, которые хотят изолировать мокшу как КНДР).
Поэтому. Я бы на месте президента Украины вежливо выслушал бы их миротворческий бред, попросил бы прислать то, что они могут прислать (без особой надежды), сказал - спасибо и забыл бы об этих разговорах через секунду. Ибо толку от них - ноль.
Весь толк - в сотрудничестве с ястребами. Ибо там что-то практическое, что-то, что можно пощупать, что меняет расклад.
Пока так.

* https://www.ponomaroleg.com/sholcz-i-makron-sladkaya-parochka/ Олег Пономарь, блог
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17.05.2022 12:24 Відповісти
В принципі суть сказаного правильна і зрозуміла От тільки "совети" приймать нікому! Бо ота "безхвоста макака", що сидить у "найвищому кріслі", здатна лише начитувать з відеосуфлера патріотичні спічі, навіть не розуміючи їх суті Є така штука - "невербальне спілкування" Це ті рухи тіла ,жести, міміка, які відтворюють стосунок людини до того, що діється навкруги неї Вона може балабанить язиком що-завгодно, але всі ці "рухи тіла" відкривають її справжню сутність Я частенько спостерігаю "Блазня на екрані і категорично стверджую: Людина працює звичайним РЕТРАНСЛЯТОРОМ - переводить у звукові коливання що мовою називаються, те, що йому показують на екрані В школі це називалося "голосна читка" Він механічно відтворює текст - робить паузи в кінці рядків, а не там, де наявні розділові знаки, що акцентують увагу на ключових фразах Монотонність читки говорить про те, що він не розуміє суті того, що читає І ще багато деталей, які видно лише людині, що звикла слухать багато промов і сама часто публічно виступала!
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17.05.2022 13:11 Відповісти
Це так . вони хочуть знову заморозити конфлікт на кшталт мінських 3 чи Будапештський 2 . Ось це було б саме те для Франції та Німеччини.
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18.05.2022 09:50 Відповісти
А то мы не знаем. Капитан Очевидность. Зеленский сдал кацапам юг Украины. Кацапы там чувствуют себя, как дома. Чтобы выбить оттуда кацапов, понадобиться много сил и времени. Верим ЗСУ!
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17.05.2022 12:29 Відповісти
Путінська пісенька, щоб зробити Мінськ3.
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17.05.2022 13:03 Відповісти
Этот дебил сделал такой вывод после разговора с ******? Во *******.
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17.05.2022 13:22 Відповісти
7 гаубиц 2 месяца отдать не могут, а нужно 700 для нашей победы.
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17.05.2022 13:45 Відповісти
Воно явно ллє воду не на той млин. Воно чекає-не дочекається, коли знову можна буде по-повній торгувати з рашкою, допомагаючи їй далі озброюватись. Воно хоче дочекатися, що рашка знову наклепає купу Іскандерів, Калібрів, Кинжалів, Сарматів, насирматів та іншої хріні, з якою не побоїться напасти безпосередньо на НАТО та США. Штати, Великобританія, більшість Східної Європи це вже зрозуміли. А цьому - зайвий міліметр масла на бутерброді затулив очі, як і його землякам у 1933-му.

Тому, як це не прикро визнавати, теперішнє НАТО стало неефективним із-за чужорідних елементів: Німеччини, Франції, Угорщини і ряду інших. Тому на часі створювати новий воєнно-політичний блок (якесь НАТО-2), в який увійдуть країни, які поділяють спільні цінності свободи, демократії, взаємовиручки. Об'єднання, в якому одна країна не зможе блокувати постійно рішення усіх інших. І після створення такого блоку оголосити про свій вихід зі старого НАТО. Нехай хитро*опі Німеччина, Франція, Угорщина та ін. захищають себе самі, а не надурняк силами США. Або нехай створюють блок з рашкою, якщо їм більше подобається її стиль і рівень життя.
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17.05.2022 13:47 Відповісти
у дупу собi позаглядай, може там щось побачиш.......
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17.05.2022 14:06 Відповісти
Звичайно , що не буде скоро закінчення війни, якщо ніяк не можуть нам важку зброю надати. Дайте нормальну зброю і буде кінець кацапстанії. Покажіть, що ви щось робите для знищення кацапстанії. А то вони або вагітні, або не вагітні. За дуже багато балачок. Менше слів а більше дій і дії мають бути спрямовані лише в одному напрямку - знищення кацапстанії. Вона нікому не потрібна. Світ почне дихати легше без тої країни наркоманів і алкоголіків.
А шольцу і макрону пора знову в Пентагон на промивку мозку.
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17.05.2022 16:22 Відповісти
 
 