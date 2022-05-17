Швидкого кінця війни в Україні наразі не видно, - Шольц

На сьогодні не видно швидкого завершення війни в Україні, оскільки російська сторона не вживає кроків стосовно досягнення мирної угоди.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в програмі RTL-Direkt, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен виграти цю війну.

"Це наша мета, але далі за це цілі не йдуть. З огляду на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.

"Якщо так триватиме, врешті-решт загине тільки більше людей і буде зруйновано більше сіл, міст і селищ. Ось чому війна повинна закінчитися швидко. Але для цього потрібне рішення від Росії погодитися на угоду з Україною. Гармати повинні замовкнути, а Росія - вивести свої війська. Однак поки такого розвитку, на жаль, не видно", - додав Шольц.