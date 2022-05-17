В Россию депортировали 1,3 млн украинцев, - Денисова

В Россию принудительно депортировали более 1,3 миллиона украинцев, в том числе и 223 тысяч детей.

Об этом уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова проинформировала в Телеграм-канале по результатам онлайн-встречи с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевой темой для обсуждения с главой УВКБ ООН стала принудительная депортация в Россию свыше 1 миллиона 300 тысяч украинцев, в том числе 223 тысяч детей", - уточнила украинский омбудсмен.

По ее словам, директивы об обустройстве пунктов временного размещения украинцев были доведены до исполнения в федеральные округа государства-захватчика.

"У меня есть документальное подтверждение этому с адресами, фамилиями ответственных лиц, количеством мест в каждом. Сегодня 33% мест в пунктах РФ еще не заполнены, поэтому они явно не собираются останавливаться", - отметила уполномоченный ВРУ по правам человека.

Отдельно она заявила, что в соответствии с резолюцией Совета ООН по правам человека Россия должна предоставить беспрепятственный доступ международным правозащитникам, включая учреждения ООН, к нашим гражданам, перемещенным в РФ. По ее мнению, УВКБ ООН должно играть ключевую роль в реализации подобных мер.

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Со своей стороны Гранди отметил, что в настоящее время Управление по делам беженцев не имеет доступа к украинцам, содержащимся в России.

"Даже заключенное с российским Красным крестом соглашение не предоставляет такой возможности. Ее реализация ограничивается передачей гуманитарной помощи в пункты временного размещения депортированных украинцев в четырех регионах России", - уточнила она.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев попросил предоставить имеющиеся у Денисовой доказательства и материалы с целью использования вместе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем для давления на правительство государства-захватчика, чтобы заставить обеспечить доступ институциям ООН к украинцам и более предметно говорить об их возвращении.

Также Денисова и Гранди обсудили вопросы защиты прав искателей убежища из других государств в Украине. Со следующей недели планируется возобновление работы по их оформлению в Украине.

"Отдельно остановились на отдельных нарушениях прав украинских детей, выехавших без сопровождения законных представителей, в том числе и на возвращении из стран Европы в Украину. Мною обобщены проблемные вопросы, возникающие в этом процессе, в частности, в Польше, Германии и Италии, и наработаны рекомендации по их решению", - проинформировала Денисова.

Она также планирует в ходе своего визита в Италию отработать эти нюансы с профильными органами, чтобы права украинских детей были соблюдены.