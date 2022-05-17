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Рашисты насиловали детей, пожилых людей, мужчин и женщин, - Денисова. ВИДЕО

Сексуальное насилие украинских женщин и детей – оружие российской армии.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

"Это ужасное интервью. Но его нужно показать всем людям планеты. Омбудсмен Людмила Денисова подробно рассказала о бесчеловечных зверствах российских фашистов в Украине", - отметила Бацман.

"Россияне столько убили людей под Киевом и столько пытали, что кровь не прошла в землю – так и стояла холодцом. Они жили, ели, пили, справляли нужду там, где мучили украинцев. Я смотрела на рвы с телами людей на Киевщине, это ужасно …Мы получили 33 тысяч звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тысяч человек: "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?" В Украине уже много девушек подростков, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Психологам, принимающим звонки от пострадавших в Киевской области, уже самим нужны психологи и психиатры", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также рассказала об 11-летнем мальчике, которого 10 часов подряд изнасиловали на глазах у привязанной к стулу матери.

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"Сексуальное насилие украинских женщин и детей - оружие российской армии. Это геноцид, российский солдат не останавливается - насилует всех. Это мужчины, пожилые люди, молодые девочки и мальчики, это целые семьи. Насилуют украинцев молодые солдаты России 20-25 лет , которые родились во времена Путина и воспитаны его пропагандой. И они совершают свои преступления публично. 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно", - говорится в сообщении

Автор: 

Денисова Людмила (996) изнасилование (922)


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Топ комментарии
+30
Якщо жігка чи дівчина стала вагітна від орка, то Денісова повинна була надіслати негайно допомогу у вигляді найкращого гінеколога, щоб той зробив навіть не аборт - бо термін невеликий.
21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
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17.05.2022 00:11 Ответить
+19
Ти помиляєшся і вводиш інших в оману. Там апріорі не було "чєлавєка". Там були і є орки з генетикою орків.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
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17.05.2022 00:14 Ответить
+19
Я хочу одного - щоб всі кацапи здохли. І ці всі злочини треба максимально розповсюдувати по світу. Це теж зброя масового ураження.
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17.05.2022 00:16 Ответить
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Тількі помітила
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17.05.2022 00:04 Ответить
На мою думку після капітуляції РФ слід провести повну примусову стерилізацію всіх орків незалежно від віку та статі включаючи і їхніх дітей. Щоб не плодили собі подібних. І через одне покоління вони зникнуть як вид
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17.05.2022 00:50 Ответить
Зрозумівши ,що вони не будуть мати потомства вони тільки тоді зрозуміють що самі вчинили
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17.05.2022 00:52 Ответить
В матеріалах Нюрнберзького процесу наведено як під час медичних оглядів у нацистських концтаборах
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17.05.2022 00:55 Ответить
Заманлива ідея.
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17.05.2022 11:28 Ответить
Зачем лгать?
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17.05.2022 07:31 Ответить
SMERT RASHISTAM!
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17.05.2022 09:26 Ответить
Смерть рашистам, нас не зламати, тримаємось.
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17.05.2022 00:04 Ответить
Якщо жігка чи дівчина стала вагітна від орка, то Денісова повинна була надіслати негайно допомогу у вигляді найкращого гінеколога, щоб той зробив навіть не аборт - бо термін невеликий.
21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
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17.05.2022 00:11 Ответить
Так вони як неандертальці хапаються інколи за тезу "якщо аборт в ранньому віці, то може не бути дітей". По-перше, це не аксіома, по-друге, хай пояснять дівчатам як жити з такою дитиною. Дехто з дівчат просто психологічно не переживе цих дітей. А аборти робляться і в звичайних випадках. Суки, наче тему смакують. Психологічну допомогу вони надають.
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17.05.2022 08:55 Ответить
Вірно підмічено Згоден на 100 відсотків
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17.05.2022 10:30 Ответить
От на хіба ти зараз паплюжиш людину, яка своєю справою зайнята?.. Вона робить своє, а ти - роби щось корисне для народу, а не базікай тут про аборти та дітей від орків. Багато ти знаєш про такі жіночі психологічні травми, та абортні технології, диванний иксперде?..
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17.05.2022 10:49 Ответить
Ну, недиванний, відкривай дитбудинок для орченят.
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17.05.2022 11:24 Ответить
Обыкновенное быдляче зверье. Как легко из человека сделать не людь, сволочь, садиста . вытащить из его нутра всё дрянное, чёрное. дикое , надо лишь внушить быдломассе что она великая быдломасса. Выше всех остальных народов.
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17.05.2022 00:12 Ответить
Ти помиляєшся і вводиш інших в оману. Там апріорі не було "чєлавєка". Там були і є орки з генетикою орків.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
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17.05.2022 00:14 Ответить
Саме так. Генетиці плювати, який там "вєк" надворі. На це можна закривати очі, спробувати "вилюднити", як в 90-і і потім "співпрацювати", домовитись. Тільки от проти законів біології не вдіяти нічого. Проти науки можна лише зламатися і проблема буде проявлятися в ось таких жахливих злочинах. Ці дефективні потвори - проблема виключно наукова, і її давно б вирішили, якби нею зайнялися науковці. А не гуманісти й політики, як нині.
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17.05.2022 00:35 Ответить
Чому тоді Зе постійно про щось хоче з ними домовитись.
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17.05.2022 11:30 Ответить
Я хочу одного - щоб всі кацапи здохли. І ці всі злочини треба максимально розповсюдувати по світу. Це теж зброя масового ураження.
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17.05.2022 00:16 Ответить
До чого твій висер?
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17.05.2022 00:25 Ответить
гвалтівник, який шукає оправдань?
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17.05.2022 00:46 Ответить
пидарокацапы
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17.05.2022 00:35 Ответить
Якщо жінка завагітніла від загарбника-гвалтівника і добровільно відмовляється зробити аборт,
то ця жінка такими своїми діями допомагає загарбникам-гвалтівникам досягти їхніх цілей.
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17.05.2022 01:12 Ответить
Есть такие идиоты, которые считают аборт грехом убийства. Вместо того, чтобы сделать аборт она стоит целый день на коленях и просит прощения у бога за свой грех. Какой грех???
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17.05.2022 02:37 Ответить
аборт це й правда гріх, але точно не в такому випадку.
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17.05.2022 03:46 Ответить
Це називаться "політика подвійних стандартів". Людина має право продати свою нирку іншому? Тож тоді людина має право розпоряжатися і іншими органами свого власного тіла, а не бути сосудом для вирощення послідовника дегенерата усередині себе.
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17.05.2022 04:08 Ответить
Ти багато своїх нирок вже продав ?
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17.05.2022 11:26 Ответить
Це не ідіоти, є така Божа заповідь
Дитина не винна що батько в неї недоумок.
Не думаю що жінка яка народить після цього буде любити кацапів як і ії дитина.
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17.05.2022 11:25 Ответить
ДЕБІЛ ЗОВСІМ ?
Порфєсор ти недавчений, після аборту жінка вже на все життя може ніколи не завагітнити.
Це тобі не зуба видерти.
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17.05.2022 12:04 Ответить
як казала моя бабця - а шоб ви виздихали всі, кляті москаляки!
які перемовини? який мир? - тільки знищити, а хто виживе - трибунал
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17.05.2022 01:20 Ответить
злодійством займались от і не доработалі
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17.05.2022 03:22 Ответить
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17.05.2022 07:07 Ответить
это стимул для русских идти на войну
не победим, так хоть повеселимся... скрепно так, а там и помирать можно
в школе научили. что Бога нет, и Суда не будет
ну и православных аки "благочестивое воинство" отпоют попы заочно
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17.05.2022 07:32 Ответить
Якщо почати ґвалтувати кацапів (у відповідь) , то це буде зоофілія!!
Пропоную їх четвертувати або спалювати живцем.
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17.05.2022 09:41 Ответить
навіщо цивільним зброя?
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17.05.2022 10:21 Ответить
конченые, смотреть видео не стал, что б не блевануть
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17.05.2022 10:53 Ответить
Дебільне інтервю - тільки кончені на весь світ можуть хвалитись своїм згвалтованим населенням
КАЦАПІВ ТРЕБА СПОЧАТКУ ВБИВАТИ, А ПОТІМ СУСПІЛЬСТВУ ВЖЕ КАЗАТИ ЗА ЩО, А ДЕБІЛЬНА Зе ВЛАДА ЗНОВУ ПІАРИТЬСЯ, ВЖЕ НА ТАКОМУ, СМЕРДИТЬ
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17.05.2022 11:21 Ответить
НИКАКОЙ ПОЩАДЫ АГРЕССОРУ. СМЕРТЬ АГРЕССОРУ. ТОЛЬКО ПОЛНАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ
АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.05.2022 13:49 Ответить
Щось думаю що Денисова робила гучні заяви щоб ії не зівльнили. Не допомогло, зівльнили.
Не те щоб кацапи таке не могли зробити, але ....
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06.06.2022 14:35 Ответить
 
 