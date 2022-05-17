Рашисты насиловали детей, пожилых людей, мужчин и женщин, - Денисова. ВИДЕО
Сексуальное насилие украинских женщин и детей – оружие российской армии.
Об этом омбудсмен Людмила Денисова рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.
"Это ужасное интервью. Но его нужно показать всем людям планеты. Омбудсмен Людмила Денисова подробно рассказала о бесчеловечных зверствах российских фашистов в Украине", - отметила Бацман.
"Россияне столько убили людей под Киевом и столько пытали, что кровь не прошла в землю – так и стояла холодцом. Они жили, ели, пили, справляли нужду там, где мучили украинцев. Я смотрела на рвы с телами людей на Киевщине, это ужасно …Мы получили 33 тысяч звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тысяч человек: "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?" В Украине уже много девушек подростков, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Психологам, принимающим звонки от пострадавших в Киевской области, уже самим нужны психологи и психиатры", - подчеркнула Денисова.
Омбудсмен также рассказала об 11-летнем мальчике, которого 10 часов подряд изнасиловали на глазах у привязанной к стулу матери.
"Сексуальное насилие украинских женщин и детей - оружие российской армии. Это геноцид, российский солдат не останавливается - насилует всех. Это мужчины, пожилые люди, молодые девочки и мальчики, это целые семьи. Насилуют украинцев молодые солдаты России 20-25 лет , которые родились во времена Путина и воспитаны его пропагандой. И они совершают свои преступления публично. 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно", - говорится в сообщении
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21 вік надворі. Є методи, щоб позбавитися від плода гвалтівника - таблетки, вакуумний аборт.
Але здається пані Денісова не надто поспішала, бо була зайнята провідинами полонений "русскіх иальчікав анікакдєті".
Вже навіть дивно, що Дєнісовіі носяться з тими вагітностями по всіх каналах. Бригада найкращих гінекологів з Києва повинна ВЖЕ впоратися з тою проблемою. А потім повинні з жінками працювати найкращі психіатри. І не десь там по селах, а на курортах на Західній Україні.
Дянісова, крути булками, роби що небуть.
Тій бидломасі нічого не треба внушати. Бо з черева своїх матєрєй-дуньое вони є андрофагами.
Ту биломасу треба було лише озброїти. Що путін і зробив.
то ця жінка такими своїми діями допомагає загарбникам-гвалтівникам досягти їхніх цілей.
Дитина не винна що батько в неї недоумок.
Не думаю що жінка яка народить після цього буде любити кацапів як і ії дитина.
Порфєсор ти недавчений, після аборту жінка вже на все життя може ніколи не завагітнити.
Це тобі не зуба видерти.
які перемовини? який мир? - тільки знищити, а хто виживе - трибунал
не победим, так хоть повеселимся... скрепно так, а там и помирать можно
в школе научили. что Бога нет, и Суда не будет
ну и православных аки "благочестивое воинство" отпоют попы заочно
Пропоную їх четвертувати або спалювати живцем.
КАЦАПІВ ТРЕБА СПОЧАТКУ ВБИВАТИ, А ПОТІМ СУСПІЛЬСТВУ ВЖЕ КАЗАТИ ЗА ЩО, А ДЕБІЛЬНА Зе ВЛАДА ЗНОВУ ПІАРИТЬСЯ, ВЖЕ НА ТАКОМУ, СМЕРДИТЬ
АГРЕССОРА. СЛАВА УКРАИНЕ!
Не те щоб кацапи таке не могли зробити, але ....