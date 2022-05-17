Рашисты насиловали детей, пожилых людей, мужчин и женщин, - Денисова. ВИДЕО

Сексуальное насилие украинских женщин и детей – оружие российской армии.

Об этом омбудсмен Людмила Денисова рассказала в интервью главному редактору интернет-издания "Гордон" Олесе Бацман, передает Цензор.НЕТ.

"Это ужасное интервью. Но его нужно показать всем людям планеты. Омбудсмен Людмила Денисова подробно рассказала о бесчеловечных зверствах российских фашистов в Украине", - отметила Бацман.

"Россияне столько убили людей под Киевом и столько пытали, что кровь не прошла в землю – так и стояла холодцом. Они жили, ели, пили, справляли нужду там, где мучили украинцев. Я смотрела на рвы с телами людей на Киевщине, это ужасно …Мы получили 33 тысяч звонков о помощи на горячую линию, мы ищем 16 тысяч человек: "Как мне дальше жить, если я беременна от орка?" В Украине уже много девушек подростков, которые забеременели после изнасилования российскими солдатами. Психологам, принимающим звонки от пострадавших в Киевской области, уже самим нужны психологи и психиатры", - подчеркнула Денисова.

Омбудсмен также рассказала об 11-летнем мальчике, которого 10 часов подряд изнасиловали на глазах у привязанной к стулу матери.

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"Сексуальное насилие украинских женщин и детей - оружие российской армии. Это геноцид, российский солдат не останавливается - насилует всех. Это мужчины, пожилые люди, молодые девочки и мальчики, это целые семьи. Насилуют украинцев молодые солдаты России 20-25 лет , которые родились во времена Путина и воспитаны его пропагандой. И они совершают свои преступления публично. 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку российские фашисты насиловали одновременно", - говорится в сообщении